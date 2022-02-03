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Дни "зимней резины" в Москве сократят

Дни "зимней резины" в Москве сократят (2 фото)

Автор:
03 февраля 2022 13:43
Сообщество : Жизнь
Метки: вильфанд   зимняя резина   погода   температурные нормы   
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В середине 2022 года в России примут обновленные климатические температурные нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В частности, количество дней, когда столичному автотранспорту нужно ездить на зимней резине, сократится в связи с изменением климата. По его словам, зимы в Москве и Подмосковье становятся теплее. Об этом пишут РИА Новости.

В настоящее время летние шины (без маркировки М+S и т.п.) могут использоваться с марта по ноябрь, а зимние ошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) с сентября по май.

"Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961–1990 годы. Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы", – сказал Вильфанд, добавив, что переход планировался в 2022 году, но из-за сложностей перехода для разных ведомств технически это можно будет сделать только к середине года.

Эксперты установили, что в 2021 году средняя глобальная температура была примерно на 1,11 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов. На темпах потепления не сказалось действие явления Ла-Нинья 2020–2022 годов.

Во Всемирной метеорологической организации отметили, что с 1980-х годов каждое последующее десятилетие становилось теплее. Самые теплые семь лет подряд отсчитываются с 2015 года, а 2021 год стал одним из самых теплых лет за всю историю наблюдений.

Впрочем, не смотря на глобальное потепление, ранней весны в этом году ждать не приходится. В европейской части России и на Урале плюсовая температура ожидается только к концу марта. Снег начнет таять примерно в то же время.

По словам Романа Вильфанда: "1 марта — это совсем не начало весны. В европейской России, в умеренных широтах, на 55, 56 параллели северного полушария, где находится Москва, в первой декаде марта будет максимальная высота снежных сугробов, — приводит слова Вильфанда информационнгое агенство URA.ru. Плюсовой температура воздуха станет также гораздо позже 1 марта.

"В разных регионах по-разному. В Москве — в третьей декаде марта по климату в среднем. На юге Урала — примерно также. В Якутии, понятно, что еще позже", — добавил Роман Вильфанд.

Совпадет начало календарной весны с реальной, скорее всего, только на южных территориях. Но точный прогноз о характере погоды можно будет сделать только в третьей декаде февраля.

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Метки: вильфанд   зимняя резина   погода   температурные нормы   
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6  комментариев
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12k
Голос Вселенной 2 часа назад
Штрафовали бы еще этих клоунов, кто в летние месяцы ездит не просто на зимней, а на шипах...
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Hunson Abadeer 18 минут назад
ну ясно, я думал надо по погоде, а вот оно как оказывается
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120k
arek14 Час назад
В Германии неписанное правило.
Зимняя резина " von O bis O".
В переводе: от октября до пасхи.
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22k
Inter Час назад
я всегда считал ,что надо по погоде ездить, а не по периодам
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