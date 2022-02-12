Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Но полиция уже ищет агрессивных горцев, которые обиделись, что их не пустили выпить и послушать рок-н-ролл.
Охранники московского бара решили, что бородачам из южных республик не место в заведении под названием "Рок-н-ролл"; они отказались их впускать под предлогом, что некоторым гостям меньше 21 года. Причина отказа была чисто формальной, поскольку всем посетителям было больше 30 лет. Это взбесило чеченцев, которые в количестве 15 штук, хотели завалиться в культурное заведение. Они начали возмущаться и материться, а один даже достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в двери и окна бара на Сретенке. На этом, к счастью, всё закончилось - после пяти выстрелов компания разбежалась.
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Охранники всё сделали правильно и заслужили премию. А гостей столицы уже ищет полиция. 28-летнего и 37-летнего дебошира правоохранители уже опознали.
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какого х.у.я черножопые ходят с оружием по москве?