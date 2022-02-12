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Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара

Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 23:44
Сообщество : Криминал
Метки: бар   видео   конфликт   полиция   травмат   чеченцы   
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К счастью, в инциденте никто не пострадал. Но полиция уже ищет агрессивных горцев, которые обиделись, что их не пустили выпить и послушать рок-н-ролл.

Охранники московского бара решили, что бородачам из южных республик не место в заведении под названием "Рок-н-ролл"; они отказались их впускать под предлогом, что некоторым гостям меньше 21 года. Причина отказа была чисто формальной, поскольку всем посетителям было больше 30 лет. Это взбесило чеченцев, которые в количестве 15 штук, хотели завалиться в культурное заведение. Они начали возмущаться и материться, а один даже достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в двери и окна бара на Сретенке. На этом, к счастью, всё закончилось - после пяти выстрелов компания разбежалась.

Охранники всё сделали правильно и заслужили премию. А гостей столицы уже ищет полиция. 28-летнего и 37-летнего дебошира правоохранители уже опознали.

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Метки: бар   видео   конфликт   полиция   травмат   чеченцы   
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12  комментариев
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15k
Hairy. Час назад
Хорошая чурка-мёртвая чурка.
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86k
Дмитрий 10 минут назад
Горные неандертальцы никогда не станут людьми - это дикий вид человекообразного существа.
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−17
Marco 18 минут назад
Все дело в русских нациках и их национальной особенности быть шовинистами
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11k
Кыся 21 минуту назад
Там же написано Рок-н-ролл, а не Лезгинка!
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Какого небухающим чеченцам делать в баре?
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1k
Vaskon 42 минуты назад
Понравилось описание бородачей - "в количестве 15 штук"! Доходчиво, этично и не расизм.
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43k
Элек Мек 47 минут назад
Погано всё это...
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1k
Bar Час назад
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4k
Elmaestro Час назад
але, пупен
какого х.у.я черножопые ходят с оружием по москве?
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14
Карл Такойто Час назад
Мне кажется не одна вменяемая охрана не пустит компанию из 15 мужиков в ночное заведение,и тут дело даже не в том какой они национальности. Как минимум потому что всем остальным гостям данного заведения от такой компании будет крайне не уютно
да и как с ними справиться самой охране если начнутся качели,охрана кстати по этой причине иногда даже просто двоих может не пустить если один из них допустим огромный амбал,потому что сразу в уме прикидывают как будут такого усмирять
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6k
Думай о хорошем! Час назад
да они в диаспору побежали, там порешают, они там в баре замонаются извиняться, вместе с рок-н-роллом
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4k
Кистень Час назад
Ни пса не видно!
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