Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу у московского бара

Охранники московского бара решили, что бородачам из южных республик не место в заведении под названием "Рок-н-ролл"; они отказались их впускать под предлогом, что некоторым гостям меньше 21 года. Причина отказа была чисто формальной, поскольку всем посетителям было больше 30 лет. Это взбесило чеченцев, которые в количестве 15 штук, хотели завалиться в культурное заведение. Они начали возмущаться и материться, а один даже достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в двери и окна бара на Сретенке. На этом, к счастью, всё закончилось - после пяти выстрелов компания разбежалась.