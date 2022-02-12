Крымский чиновник исполнил танец живота перед коллегами

В правительстве Крыма горячим танцем не заинтересовались, и проверку проводить по этому поводу не собираются.





«Нам это не надо. Может быть, это и было странно, но нас эта информация пока не интересует», — сообщил пресс-секретарь председателя Совета министров Крыма Евгений Пересветов.





В мэрии же уверяют, что танец исполняет не мужчина, а сотрудница администрации, которая год назад таким же образом поздравляла коллег-мужчин с 23 февраля. И это больше похоже на правду, поскольку 9 февраля у главы Нижнегорского района Республики Крым Александра Конохова было день рождения, которое, видимо, и отметили прямо в администрации с блэкджеком, чиновниками и танцами живота.