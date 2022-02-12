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Крымский чиновник исполнил танец живота перед коллегами

Крымский чиновник исполнил танец живота перед коллегами (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 20:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   Нижнегорский   видео   курьёз   танец живота   чиновник   
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В мэрии утверждают, что горячие восточные танцы исполнил не глава администрации. Но местные жители уверены в обратном.

Глава посёлка городского типа Нижнегорский устроил травести-шоу представление с танцем живота прямо в здании администрации. История умалчивает, по какому поводу разодетый под восточную красавицу трансвестит мужчина показал свой танцевальный талант перед "ликующим" залом, но местные жители уверены, что под париком скрывается глава администрации Антон Кравец, который к слову, претендует на пост мэра Симферополя.

В правительстве Крыма горячим танцем не заинтересовались, и проверку проводить по этому поводу не собираются.


«Нам это не надо. Может быть, это и было странно, но нас эта информация пока не интересует», — сообщил пресс-секретарь председателя Совета министров Крыма Евгений Пересветов.


В мэрии же уверяют, что танец исполняет не мужчина, а сотрудница администрации, которая год назад таким же образом поздравляла коллег-мужчин с 23 февраля. И это больше похоже на правду, поскольку 9 февраля у главы Нижнегорского района Республики Крым Александра Конохова было день рождения, которое, видимо, и отметили прямо в администрации с блэкджеком, чиновниками и танцами живота.

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Метки: Крым   Нижнегорский   видео   курьёз   танец живота   чиновник   
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14  комментариев
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8k
Тёплый Ламповый Час назад
Бред какой-то, зачем им танцевать друг перед другом
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4k
Севастьян 11 минут назад
ДР?Круто!А где б...девочка из торта?Жирная тушка с кучей кожи уже есть,осталось топлесс мальчиков собрать и вынести кресло с именинником.Не одному Жириновскому шиковать.
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2k
Мрачный Жнец 21 минуту назад
А где танец живота?
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63k
физраствор. Полчаса назад
Oдним позором больше или меньше, какая уже разница?..
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69k
Пётровыч Полчаса назад
Ну она молодец конечно, но это пздц.
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26k
Батончик с маком Полчаса назад
И чё? На корпоративах и покруче танцы бывают. С элементами свингерской вечеринки
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735
Ибрагим Прутков 39 минут назад
Это Танец Шмеля. Особая пчелоганда. Данным танцем кандидат показывает свое намерение занять главенствующий пост пчеломатки. Резкие рывки руками с тряпкой демонстрируют желание кадровых перестановок. Удар по ягодичным мышцам предупреждает соперников о последствиях отказался от вакцинации. А потряхивание молочными железами олицетворяет достояние пчело-рабов.
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1k
vijilante Час назад
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15k
Михаил Гривин Час назад
Баба, конечно, стрёмная, но таки баба. Хотя лично я бы предпочёл такое шоу развидеть.
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6
Карл Такойто Час назад
Выглядит как шабаш,сзади ещё портрет Путина висит- такое впечатление что это мракобесный ритуал у едросов такой-во славу его
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6k
Думай о хорошем! Час назад
ну и здорово! молодец! человек с юмором и фантазией.но воровать всё равно будет сколько сможет
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576
Mr White Man 2 часа назад
Крымнаш, няшь-мяшь !
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