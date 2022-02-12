Крымский чиновник исполнил танец живота перед коллегами

В мэрии утверждают, что горячие восточные танцы исполнил не глава администрации. Но местные жители уверены в обратном.
Глава посёлка городского типа Нижнегорский устроил
травести-шоу представление с танцем живота прямо в здании администрации. История умалчивает, по какому поводу разодетый под восточную красавицу трансвестит мужчина показал свой танцевальный талант перед "ликующим" залом, но местные жители уверены, что под париком скрывается глава администрации Антон Кравец, который к слову, претендует на пост мэра Симферополя.
В ролике слышно, как автор видео называет танцующую "женщину" по имени: "Это Кравец!"
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В правительстве Крыма горячим танцем не заинтересовались, и проверку проводить по этому поводу не собираются.
«Нам это не надо. Может быть, это и было странно, но нас эта информация пока не интересует», — сообщил пресс-секретарь председателя Совета министров Крыма Евгений Пересветов.
В мэрии же уверяют, что танец исполняет не мужчина, а сотрудница администрации, которая год назад таким же образом поздравляла коллег-мужчин с 23 февраля. И это больше похоже на правду, поскольку 9 февраля у главы Нижнегорского района Республики Крым Александра Конохова было день рождения, которое, видимо, и отметили прямо в администрации с блэкджеком, чиновниками и танцами живота.
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