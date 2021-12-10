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В России появилось очередное чудо монументального искусства

В России появилось очередное чудо монументального искусства (4 фото)

Автор:
10 декабря 2021 19:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Крым   курьёз   памятник   фото   царская семья   
1699
4

"Алёнок" в России на сто лет припасено!

В Ливадии рядом со знаменитым памятником Сталину появилось "яйцо ксеноморфов", в котором безмятежно восседает семья Николая II. Впрочем, если не знать, что этот монумент изображает трагедию царской семьи, то действительно можно предположить, как это сделали некоторые пользователи Сети, что памятник посвящен грузинской семье, которую пожирает фантастический монстр.


Сие творение принадлежит начинающему скульптору Юрию Майору. Многие его коллеги сочли его работу, мягко говоря, непрофессиональной.


"Автор взялся показать трагедию гибели царской семьи, там ведь дети были убиты, а сделал это в лубочном стиле, можно сказать анекдотическом. Тем более в таком городе, как Ялта, где вокруг дворцы, памятники истории и культуры, воинской доблести. Это абсолютно неправильно", - оценил памятник член Союза художников Салават Щербаков.

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Примечательно, что новая скульптура установлена недалеко Ливадийского дворца и знаменитого памятника участникам ялтинской конференции - Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Многие жители считают, что там ей не место - просто неприлично это выставлять в таком знаковом месте.

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Метки: Крым   курьёз   памятник   фото   царская семья   
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20k
Дмитрий К. 2 часа назад
Да норм всё. Какой царь- такой и памятник.
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58
Саша Гр. Полчаса назад
Не...сначала поставил, а потом "член Союза художников..." неодобряэ. А как же Худ.совет?
Или сейчас это не обязательно? Пойти что ли тоже чего "наинсталировать", пока морозы у нас.
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808
Hallo FreeSpace Полчаса назад
креативно )))
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410
Филимон Филимонов Полчаса назад
Нда.Ни чё не могу сказать слогом допущенным цензурой,будет не честно и совесть будет грызть.Только мат.
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1
Margoscha:) Час назад
"Чужой"?
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21k
Андрей Иванов Час назад
А из чего статуя? Если металл - пусть стоит, если что - не жалко переплавить
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410
Филимон Филимонов Андрей Иванов 4 минуты назад
Такие творения обкуренного гения появляются всё чаще.Детей жалко которые могут приобщатся к такому вытвору.Что с них получится ?Такое же вытворяющее убоище?Страшно.
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479
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Хороший памятник, годиться на переплавку
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80
Till Lindemann 2 часа назад
Интересно, а когда появится яичко с изображениям жертв «резни в потьмах» Иоана Антоновича (Ивана #6), Петра #3, Павла #1…
Романовы незаконно пришли к власти: папаша Филарет подсуетил сыну место царя в смутное время при живых Рюриковичах, всю историю Романовы страшно интриговали и устраняли родственничков. Коля #2 закончил вполне логично
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55k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
А энтот, мой любимый:
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Только что-то хреново ангелы защитили. То-ли ангелы схалтурили, то-ли крылья бракованные.)))
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5k
Duckk 2 часа назад
Пошел как-то Церетели по великой нужде, и тут снизу постучал Юрий Майоров.
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1k
shingotln 2 часа назад
Спаун зергов
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8
Мурчелло 2 часа назад
Ну чо,мужик с усами вроде нормально получился.
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8
Мурчелло shingotln 2 часа назад
Ага.
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11k
Kucher 2 часа назад
Ну этого святого кровавого упыря с семейкой не жалко. Можно было и не стараться так, чтоб на людей хоть отдалённо были похожи.
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