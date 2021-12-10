В России появилось очередное чудо монументального искусства

В Ливадии рядом со знаменитым памятником Сталину появилось "яйцо ксеноморфов", в котором безмятежно восседает семья Николая II. Впрочем, если не знать, что этот монумент изображает трагедию царской семьи, то действительно можно предположить, как это сделали некоторые пользователи Сети, что памятник посвящен грузинской семье, которую пожирает фантастический монстр.





Сие творение принадлежит начинающему скульптору Юрию Майору. Многие его коллеги сочли его работу, мягко говоря, непрофессиональной.





"Автор взялся показать трагедию гибели царской семьи, там ведь дети были убиты, а сделал это в лубочном стиле, можно сказать анекдотическом. Тем более в таком городе, как Ялта, где вокруг дворцы, памятники истории и культуры, воинской доблести. Это абсолютно неправильно", - оценил памятник член Союза художников Салават Щербаков.