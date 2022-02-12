Правила жизни Джокера, подходящие для нашей реальности

Нередко персонажи любимых фильмов становятся источником забавных или даже вдохновляющих цитат. Но кто бы мог подумать, что особенно много мотивирующих речей говорит король преступного мира Готэма – Джокер.
На портале Bored Panda прошло голосование среди иностранных пользователей за самую вдохновляющую реплику кинозлодея. Им предлагалось выбрать из 105 цитат, взятых из разных фильмов, где фигурировал главный враг Бэтмена.
Стоит отметить, что это действительно реплики из фильмов, которые, понятно, созданы сценаристами, а не подборка цитат из пацанских групп в соцсетях, где так любят к любой фразе приписывать Джейсона Стэтхэма.
В репликах Джокера действительно есть умные мысли о разных житейских вещах, которые, возможно, кто-то захочет взять на вооружение. И вот, некоторые примеры из них:
«Иногда ты вынужден прикидываться дураком, чтобы одурачить дураков, которые думают, что дурачат тебя»
«Мы перестали проверять, нет ли монстров под нашей кроватью, когда поняли, что они внутри нас»
«Они смеются надо мной, потому что я другой. Я смеюсь над ними, потому что они одинаковые»
Ну и закончим фразой, ставшей визитной карточкой Джокера:
Чего ты такой серьёзный?
Источник:
- Фотограф и ее питбуль рассказывают о правилах жизни при коронавирусе
- Попытка — первый шаг к провалу: правила жизни Гомера Симпсона
- Что запрещалось мужчинам на Руси
- Настоящая женщина всегда остается женщиной, даже работая в шахте
- 5 вещей, которые привычны нам, а вот туркам они кажутся дикими
Понравилось26
Хотя я никогда не понимал, откуда у американцев такой паталогический просто культ "страшных клоунов"?
То есть - с неулыбчивыми и не очень добрыми лицами
Но американцы, почему-то, возвели в "культ паники и ужасов" не "всех людей", а именно клоунов...