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Правила жизни Джокера, подходящие для нашей реальности

Правила жизни Джокера, подходящие для нашей реальности (9 фото)

Автор:
12 февраля 2022 00:47
Метки: Цитаты Джокера   джокер   правила жизни   цитаты кино   
851
9

Нередко персонажи любимых фильмов становятся источником забавных или даже вдохновляющих цитат. Но кто бы мог подумать, что особенно много мотивирующих речей говорит король преступного мира Готэма – Джокер.

На портале Bored Panda прошло голосование среди иностранных пользователей за самую вдохновляющую реплику кинозлодея. Им предлагалось выбрать из 105 цитат, взятых из разных фильмов, где фигурировал главный враг Бэтмена.

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Стоит отметить, что это действительно реплики из фильмов, которые, понятно, созданы сценаристами, а не подборка цитат из пацанских групп в соцсетях, где так любят к любой фразе приписывать Джейсона Стэтхэма.


В репликах Джокера действительно есть умные мысли о разных житейских вещах, которые, возможно, кто-то захочет взять на вооружение. И вот, некоторые примеры из них:

Ну и закончим фразой, ставшей визитной карточкой Джокера:

Чего ты такой серьёзный?


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Метки: Цитаты Джокера   джокер   правила жизни   цитаты кино   
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5  комментариев
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𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Час назад
Правила жизни Джокера, подходящие для нашей реальностиПосмотреть
Правила жизни Джокера, подходящие для нашей реальности
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15k
Поручик Час назад
Ну, некоторые фразы неплохи.

Хотя я никогда не понимал, откуда у американцев такой паталогический просто культ "страшных клоунов"?
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