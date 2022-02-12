Правила жизни Джокера, подходящие для нашей реальности

Стоит отметить, что это действительно реплики из фильмов, которые, понятно, созданы сценаристами, а не подборка цитат из пацанских групп в соцсетях, где так любят к любой фразе приписывать Джейсона Стэтхэма.

В репликах Джокера действительно есть умные мысли о разных житейских вещах, которые, возможно, кто-то захочет взять на вооружение. И вот, некоторые примеры из них: