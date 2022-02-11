Зонд NASA впервые снял теневую сторону Венеру в видимом свете

Поверхность Венеры скрыта от наших глаз, поскольку обычно она окутана густыми облаками. Но после двух недавних облетов планеты зонд «Паркер» использовал аппарат WISPR (Wide-field Imager) для захвата ночной стороны планеты в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.

Такие снимки планеты могут помочь ученым узнать больше о геологических особенностях поверхности Венеры, о том, какие минералы могут там присутствовать, и об эволюции планеты.

Учитывая сходство между Землей и Венерой, эта информация может помочь ученым понять, почему одна стала непригодной для жизни, а другая превратилась в оазис.

«Венера — третья по яркости на небе, но до недавнего времени у почти не было информации о том, как выглядит ее поверхность, потому что обзор закрывает плотная атмосфера, — сказал Брайан Вуд из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне, ведущий ученый нового исследования. — Теперь мы, наконец, впервые видим из космоса поверхность планете в видимом диапазоне».