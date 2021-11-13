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Ученые обнаружили, что забота о ребенке влияет на структуру мозга отца

Ученые обнаружили, что забота о ребенке влияет на структуру мозга отца (3 фото)

Автор:
13 ноября 2021 08:03
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   воспитание   интересное   наука   новости   отцы и дети   родители   
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Новое исследование показало, что у отцов, которые проводят больше времени со своими детьми, структура мозга отличается от структуры мозга менее вовлеченных отцов.

В ходе исследования ученые Эссекского университета просканировали мозг 50 участников исследования — мужчин, у которых есть дети. Отцы также заполнили опросники о своих убеждениях в уходе за детьми и ответили на вопросы о том, нравится ли им проводить с ними время.

Результаты показали, что у мужчин, набравших более высокие баллы по итогам двух опросников, объем гипоталамуса был больше.

Гипоталамус — это область мозга размером с миндальный орех, которая расположена у основания мозга, рядом с гипофизом. Гипоталамус отвечает за многие важные функии, включая гомеостаз — поддержание жизни и здоровья тела, — а также привязанность и воспитание.

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 «Во многих обществах участие отцов в воспитании детей резко возросло, — объяснил доктор Паскаль Вртичка, возглавивший исследование. — Мужчины хотят проводить больше времени со своими детьми и быть ближе к ним. Они хотят быть более вовлеченными и уверенными в себе отцами. Теперь мы наглядно продемонстрировали, что эти убеждения можно проследить глубоко в мозге».

Предыдущее исследование, в котором участвовали те же 50 отцов и еще 16 других, показало, что мозги отцов и детей, которые вместе решают головоломки, «синхронизируются». Причем эта синхронизация была лучше, если мужчины считали себя вовлеченными отцами.

«Папы, как и мамы, биологически запрограммированы на то, чтобы быть родителями, — объяснил Вртичка. — Результаты нашего исследования показали, что это можно увидеть в анатомии головного мозга отцов, а также в синхронизации их мозга с мозгом их детей, и особенно это касается более уверенных в себе и вовлеченных отцов. Поэтому можно считать актуальным и оправданным продвигать важность участия отцов в уходе за детьми в более широком социальном контексте и как можно больше поддерживать их».


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Метки: Ynews   воспитание   интересное   наука   новости   отцы и дети   родители   
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vitenok 2 часа назад
Мне кажется, это очевидно. Любое занятие чем то меняет мозг. Изначально научный журналист узнал , видимо, о каком то исследовании, но его журналистских мозгов хватило на такую вот статью.
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