Ученые обнаружили, что забота о ребенке влияет на структуру мозга отца

В ходе исследования ученые Эссекского университета просканировали мозг 50 участников исследования — мужчин, у которых есть дети. Отцы также заполнили опросники о своих убеждениях в уходе за детьми и ответили на вопросы о том, нравится ли им проводить с ними время.

Результаты показали, что у мужчин, набравших более высокие баллы по итогам двух опросников, объем гипоталамуса был больше.

Гипоталамус — это область мозга размером с миндальный орех, которая расположена у основания мозга, рядом с гипофизом. Гипоталамус отвечает за многие важные функии, включая гомеостаз — поддержание жизни и здоровья тела, — а также привязанность и воспитание.