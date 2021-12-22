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Причины популярности зеленого цвета

Причины популярности зеленого цвета (4 фото)

Автор:
22 декабря 2021 10:47
Сообщество : Психология
Метки: действие   зеленый   интерьер   история   мода   почемучка   психология   цвет   
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Почему зеленый так популярен и востребован и используется при создании интерьеров и одежды?

Этот цвет, как синий и красный, относится к основным цветам спектра. «Зель» в переводе со старославянского значит зелень – листву, траву, все, что с этим связано.

Несмотря на то, что к нему постоянно обращаются специалисты по дизайну, путь к славе этого цвета нельзя назвать легким. Особенно тяжело ему пришлось в XII веке после разделения цветов на две категории – моральные и аморальные. Тут зелени не повезло, и долгое время красивый природный цвет связывали с подлостью, двуличием, жадностью. А обладатели зеленой радужки считались если не колдунами и ведьмами, то хотя бы способными наводить сглаз и порчу.

Так длилось вплоть до эпохи Романтизма, когда мракобесие наконец-то закончилось, и зеленый занял свое законное место в искусстве, став символом весны, обновления, природы, вдохновения.


- жизнь и природа, благодаря ежегодному обновлению растений и появлению листьев;

- религия и воплощение райской жизни, что особенно ярко проявляется в исламе;

- весна и прохлада.

Помимо этого в разное время в различных культурах его связывали с финансами, прохладой, женственностью, азартом, интеллектуальным трудом, юностью, отвращением, коварством, безумием.

Психология зеленого

Главная задача этого цвета – давать успокоение и дарить гармонию. Поэтому в зеленый часто красят стены в учебных заведениях, различных общественных учреждениях, больницах. По этому поводу даже был проведен интересный эксперимент, в ходе которого было выяснено, что подсознательно люди больше доверяют тексту, написанному зелеными, а не чернилами других цветов. Отмечается также, что восприимчивость к этому цвету растет, когда человек нервничает и находится, что называется, на взводе, и снижается по мере улучшения настроения и стабилизации психоэмоционального состояния.


В некоторых языках для обозначения зеленого и синего, а также промежуточного используют одни и те же слова. Не все способны отличить, к примеру, оттенок морской волны от бирюзового и называют их просто синий или зеленый.

Некоторое время в русском языке брусничный использовали для обозначения зеленого, от цвета листьев, а не ягод брусники.

У китайцев выражение «носить зеленую шапку» имеет то же значение, что и у нас – «отрастить рога», то есть быть обманутым супругом или партнером.

Лицезрение белых казенных стен, а вместе с ними простыней и униформы персонала так утомило главного хирурга госпиталя Святого Луки в Сан-Франциско, что он взбунтовался и потребовал перекрасить стены своей операционной, сделав их зелеными. При выборе свою роль тоже сыграла психология. Правда, практическая: на этом фоне не так заметны красные брызги крови и розовые пятна, остающиеся после вскрытия тканей. С тех пор зеленая униформа разных оттенков стала неотъемлемой частью мира медицины.


Оттенков зеленого немало, и палитру отличают оригинальные, а порой даже смешные названия:

- зеленый шартрез – напоминает ликер с одноименным названием, настоянный на 130 разных травах;

- желтый шартрез тоже похож на ликер, но имеющий желтый оттенок в связи с другими пропорциями тех же самых трав;

- виридиан отличается от травянистого хаки, изумруда и малахита магической сапфировой глубиной;

- берилловый получил название из-за схожести с минералом  бериллом;

- цвет бильярдного сукна – интенсивный зеленый.

- цвет бронзовой брони имеет фиолетовый отлив;

- валюта – с сероватым подтоном, как американские доллары;

- вердепомовый – светло-зеленый, как незрелые молодые яблоки;

- вердигри ­– зелено-серый;

- виардо – светло-зеленый, напоминающий оттенок морской глади;

- цвет влюбленной жабы – зеленовато-серый;

- лягушка в обмороке – светлый серо-зеленый;

- муаровый – травянистый;

- празеленый – с оттенком синего;

- селадоновый с примесью серого.

А вы любите зеленый цвет? С чем он у вас ассоциируется?

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Метки: действие   зеленый   интерьер   история   мода   почемучка   психология   цвет   
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