Этот цвет, как синий и красный, относится к основным цветам спектра. «Зель» в переводе со старославянского значит зелень – листву, траву, все, что с этим связано.

Несмотря на то, что к нему постоянно обращаются специалисты по дизайну, путь к славе этого цвета нельзя назвать легким. Особенно тяжело ему пришлось в XII веке после разделения цветов на две категории – моральные и аморальные. Тут зелени не повезло, и долгое время красивый природный цвет связывали с подлостью, двуличием, жадностью. А обладатели зеленой радужки считались если не колдунами и ведьмами, то хотя бы способными наводить сглаз и порчу.

Так длилось вплоть до эпохи Романтизма, когда мракобесие наконец-то закончилось, и зеленый занял свое законное место в искусстве, став символом весны, обновления, природы, вдохновения.