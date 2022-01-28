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Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме

Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме (12 фото)

Автор:
28 января 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   
141
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У милой полненькой кошки по кличке Лизня (или Шарлиз) из России есть собственный Инстаграм, и набирается армия подписчиков. Но среди них уже появились те, кто критикует кошку и её хозяев. Да, Лизня - кошка не с идеальными модельными параметрами, но ее хозяева любят ее такой, какая она есть, и активно вступаются за неё!
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Метки: домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Просто кость широкая!
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1k
vasilykopkov 5 минут назад
"Защищают от хейтеров..." смешно...
Кошка страдает не от хейтеров, а от хозяев - долбо*бов...
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6k
corell 6 минут назад
Вокруг куча народа ходит с висящими животами, а упоротая интернет-общественность до котэ докопалась.
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