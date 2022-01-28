Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме

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У милой полненькой кошки по кличке Лизня (или Шарлиз) из России есть собственный Инстаграм, и набирается армия подписчиков. Но среди них уже появились те, кто критикует кошку и её хозяев. Да, Лизня - кошка не с идеальными модельными параметрами, но ее хозяева любят ее такой, какая она есть, и активно вступаются за неё!
Кошка по кличке Лизня (или Шарлиз) живет в России со своими хозяевами, и отличается лишним весом - правда, за это ее полюбили тысячи людей со всего мира. У кошки около десяти тысяч подписчиков в Инстаграме, и про нее написали несколько именитых мировых изданий. Но несмотря на волну славы, нашлись те, кто критикует кошку и ее хозяев.
По словам хозяйки кошки, ей грустно читать комментарии "хейтеров". Многие пишут, что хозяева нарочно перекармливают кошку, обвиняя их в безответственности и даже желая смерти. Некоторые пишут, что "бедное животное даже не может ходить", но хозяйка развеяла все эти заблуждения. Она уверяет - с любимицей все в полном порядке.
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По рассказам хозяйки, Лизня начала набирать вес во время и после беременности. После того, как кошка родила и ее стерилизовали, она не перестала набирать вес - и хозяева обратились к ветеринарам. Врачи рекомендовали кошке специальную диету - и сейчас Лизня активно борется с лишним весом, порционно поедая диетический корм.
Сейчас Лизня перестала набирать вес с помощью нынешнего режима питания. Потерять килограммы все же непросто, поэтому она продолжает этот путь, полна уверенности в себе, и не обращает внимания на слова критиков. Мы с тобой, Лизня!
Фото из Инстаграма котейки
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