Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме

Кошка по кличке Лизня (или Шарлиз) живет в России со своими хозяевами, и отличается лишним весом - правда, за это ее полюбили тысячи людей со всего мира. У кошки около десяти тысяч подписчиков в Инстаграме, и про нее написали несколько именитых мировых изданий. Но несмотря на волну славы, нашлись те, кто критикует кошку и ее хозяев.