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Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка

Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка (6 фото)

Автор:
13 января 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарки   обезьяны   природа   фото   шимпанзе   
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Шимпанзе из Белградского зоопарка по кличке Сами стал настоящей звездой в СМИ, когда ему удалось дважды сбежать из вольера в феврале 1988 года. На камеру засняли долгие “переговоры” директора зоопарка Вука Бойовича с беглецом - тот пытался уговорить примата вернуться обратно, но увы...
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   зоопарки   обезьяны   природа   фото   шимпанзе   
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