Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка

Шимпанзе из Белградского зоопарка по кличке Сами стал настоящей звездой в СМИ, когда ему удалось дважды сбежать из вольера в феврале 1988 года. На камеру засняли долгие “переговоры” директора зоопарка Вука Бойовича с беглецом - тот пытался уговорить примата вернуться обратно, но увы...
Сами родился в зоопарке города Осиек, Хорватия, в 1979 году. Он прибыл в Белградский зоопарк в январе 1988 года, и его поместили в тесный, неприметный вольер. В новом окружении шимпанзе проявлял симптомы депрессии и агрессивное поведение в течение первых нескольких недель, и поэтому однажды.. решил сбежать.
Первый побег Сэми случился холодным воскресным вечером 21 февраля 1988 года. В местных новостях говорили, что он, вероятно, ищет себе пару, потому что в вольере он жил один. Сами удалось выбраться из зоопарка и прогуляться по центру Белграда - правда, во время размеренной прогулки его заметила полиция.
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Тогда полиция вызвала Вука Бойовича, директора Белградского зоопарка - он был единственным человеком, которому доверял Сами. Директор пытался уговорить Сами вернуться обратно, и ему это даже удалось. В конце переговоров он взял шимпанзе за руку, отвел в свою машину и отвез в зоопарк.
Однако, два дня спустя Сами удалось еще раз сбежать - он снова без особых усилий вырвался из клетки и выбежал на улицы Белграда. Он пробрался на территорию завода Beko, где рабочие пытались поймать его большой сетью, но безуспешно. Затем Сами пошел в центр, раскачав по пути парочку трамваев, а после - устроился на крыше гаража. Тогда Сами и стал местной звездой - о нем трубили все СМИ, а к тому гаражу пришло около четырёх тысяч человек. Многие держали плакаты с надписями: "Сами, не сдавайся!", "Держись, Сами!".
Вук Бойович забрался на гараж и вновь попытался уговорить Сами вернуться с ним в зоопарк, на этот раз безуспешно. В конце концов шимпанзе-бунтаря усыпили с помочью дротика. Но он навсегда остался в сердцах посетителей и главной звездой зоопарка - теперь в Белградском зоопарке красуется его статуя.
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