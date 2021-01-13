Сами - сбежавшая звезда Белградского зоопарка

Однако, два дня спустя Сами удалось еще раз сбежать - он снова без особых усилий вырвался из клетки и выбежал на улицы Белграда. Он пробрался на территорию завода Beko, где рабочие пытались поймать его большой сетью, но безуспешно. Затем Сами пошел в центр, раскачав по пути парочку трамваев, а после - устроился на крыше гаража. Тогда Сами и стал местной звездой - о нем трубили все СМИ, а к тому гаражу пришло около четырёх тысяч человек. Многие держали плакаты с надписями: "Сами, не сдавайся!", "Держись, Сами!".