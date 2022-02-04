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Актёры, которые появлялись в известных фильмах, но их там мало кто заметил

Актёры, которые появлялись в известных фильмах, но их там мало кто заметил (14 фото)

Автор:
04 февраля 2022 07:54
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   роль   фильм   фото   
1942
14

Давайте вспомним, кого мы могли не заметить в знаменитых фильмах из-за грима, незначительности роли или молодости актёров.

Бывало у вас такое, когда вы пересматриваете какой-то фильм и внезапно осознаёте, что в нём играет знаменитый актёр или актриса, которых вы там до этого никогда не замечали? Наверняка да! У этого феномена есть несколько объяснений, помимо невнимательности: вы либо просто не замечали актёра за хитрым гримом, а потом разглядели или прочитали о его присутствии, либо вы раньше не знали такого актёра.

В молодости многие топовые актёры засветились в известных фильмах, но во второстепенных и эпизодических ролях, потому-то мы не сразу их там обнаружили, ведь на тот момент о них мало кто знал.


Тимоти Шаламе в фильме «Интерстеллар» (2014)

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Актёр сыграл сына персонажа Мэттью Макконахи.

Скарлетт Йоханссон в фильме «Один дома 3» (1997)


Актриса сыграла сестру главного героя.

Питер Динклэйдж в фильме «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008)


Актёр сыграл роль красного гнома Трампкина.

Хью Лори и Марк Уильямс в фильме «101 далматинец» (1996)


Будущие доктор Хаус и Артур Уизли сыграли Джаспера и Хораса — помощников Стервеллы (или Круэллы) Де Виль.

Мэтт Деймон и Алан Тьюдик в фильме «Дэдпул 2» (2018)


Сильно загримированные актёры исполнили минутное камео двух реднеков, чей пикап забирает полукиборг Кейбл.

Бенедикт Камбербэтч и Эдди Редмэйн в фильме «Ещё одна из рода Болейн» (2008)


Малоизвестные на тот момент актёры сыграли Уильяма Кэри и Уильяма Стаффорда.

Октавия Спенсер в фильме «Человек-паук» (2002)


Актриса сыграла эпизодическую роль регистраторши подпольных боёв без правил.

Дэвид Брэдли в фильме «Первый мститель» (2011)


Исполнитель роли Филча из «Гарри Поттера» и Уолдера Фрея из «Игры престолов» появился и в фильме вселенной Marvel. Причём здесь он сыграл положительного персонажа.

Филип Сеймур Хоффман в фильме «Запах женщины» (1992)


Молодой актёр сыграл Джорджа Уиллиса-младшего — одноклассника главного героя.

Сет Роген в фильме «Донни Дарко» (2001)


Актёр сыграл одноклассника Донни.

Джуд Лоу в фильме «Авиатор» (2003)


Актёр сыграл небольшую роль голливудского актёра 1930-х Эррола Флинна.

Стив Бушеми в фильме «Криминальное чтиво» (1994)


Актёр сыграл небольшую роль официанта.


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Метки: актеры   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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Кенвуд Час назад
Даже просмотрев пост, не узнал этих "знаменитостей". Похоже, они широко известны в кругу своих друзей.
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7k
Миха 14 минут назад
Помню, в свое время знатно прифигел с осознания того факта, что в крутом фильме, который в детстве на видеокассетах смотрел - "Интервью с вамиром" - играли, оказывает, те самые Брэд Питт и Том Круз, воспринимал их чисто как персонажей, а не актеров, которые в последующих фильмах много где снимались
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2k
Георгий Полчаса назад
Тьюдика как ни гримируй - не узнать сложно.
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250
Евгений Бахмисов 46 минут назад
???А шо за суперзнаменитые актёры:
Марк Уильямс
Эдди Редмэйн
Октавия Спенсер
Дэвид Брэдли
Филип Сеймур Хоффман
Сет Роген

Откуда, блин, я их должен знать?
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