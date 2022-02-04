Актёры, которые появлялись в известных фильмах, но их там мало кто заметил

Давайте вспомним, кого мы могли не заметить в знаменитых фильмах из-за грима, незначительности роли или молодости актёров.
Бывало у вас такое, когда вы пересматриваете какой-то фильм и внезапно осознаёте, что в нём играет знаменитый актёр или актриса, которых вы там до этого никогда не замечали? Наверняка да! У этого феномена есть несколько объяснений, помимо невнимательности: вы либо просто не замечали актёра за хитрым гримом, а потом разглядели или прочитали о его присутствии, либо вы раньше не знали такого актёра.
В молодости многие топовые актёры засветились в известных фильмах, но во второстепенных и эпизодических ролях, потому-то мы не сразу их там обнаружили, ведь на тот момент о них мало кто знал.
Тимоти Шаламе в фильме «Интерстеллар» (2014)
Актёр сыграл сына персонажа Мэттью Макконахи.
Скарлетт Йоханссон в фильме «Один дома 3» (1997)
Актриса сыграла сестру главного героя.
Питер Динклэйдж в фильме «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008)
Актёр сыграл роль красного гнома Трампкина.
Хью Лори и Марк Уильямс в фильме «101 далматинец» (1996)
Будущие доктор Хаус и Артур Уизли сыграли Джаспера и Хораса — помощников Стервеллы (или Круэллы) Де Виль.
Мэтт Деймон и Алан Тьюдик в фильме «Дэдпул 2» (2018)
Сильно загримированные актёры исполнили минутное камео двух реднеков, чей пикап забирает полукиборг Кейбл.
Бенедикт Камбербэтч и Эдди Редмэйн в фильме «Ещё одна из рода Болейн» (2008)
Малоизвестные на тот момент актёры сыграли Уильяма Кэри и Уильяма Стаффорда.
Октавия Спенсер в фильме «Человек-паук» (2002)
Актриса сыграла эпизодическую роль регистраторши подпольных боёв без правил.
Дэвид Брэдли в фильме «Первый мститель» (2011)
Исполнитель роли Филча из «Гарри Поттера» и Уолдера Фрея из «Игры престолов» появился и в фильме вселенной Marvel. Причём здесь он сыграл положительного персонажа.
Филип Сеймур Хоффман в фильме «Запах женщины» (1992)
Молодой актёр сыграл Джорджа Уиллиса-младшего — одноклассника главного героя.
Сет Роген в фильме «Донни Дарко» (2001)
Актёр сыграл одноклассника Донни.
Джуд Лоу в фильме «Авиатор» (2003)
Актёр сыграл небольшую роль голливудского актёра 1930-х Эррола Флинна.
Стив Бушеми в фильме «Криминальное чтиво» (1994)
Актёр сыграл небольшую роль официанта.
Источник:
- 16 известных актёров, которые когда-то засветились в хоррорах
- 10 фильмов, которые умудрились не понравиться даже тем, кто их не смотрел
- Эти ремейки ещё не вышли, но зрители уже относятся к ним настороженно
- 10 случаев, когда актёрам второго плана заплатили куда больше, чем тем, кто сыграл главных героев
- Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения
Понравилось19
Марк Уильямс
Эдди Редмэйн
Октавия Спенсер
Дэвид Брэдли
Филип Сеймур Хоффман
Сет Роген
Откуда, блин, я их должен знать?