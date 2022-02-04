Актёры, которые появлялись в известных фильмах, но их там мало кто заметил

Бывало у вас такое, когда вы пересматриваете какой-то фильм и внезапно осознаёте, что в нём играет знаменитый актёр или актриса, которых вы там до этого никогда не замечали? Наверняка да! У этого феномена есть несколько объяснений, помимо невнимательности: вы либо просто не замечали актёра за хитрым гримом, а потом разглядели или прочитали о его присутствии, либо вы раньше не знали такого актёра.

В молодости многие топовые актёры засветились в известных фильмах, но во второстепенных и эпизодических ролях, потому-то мы не сразу их там обнаружили, ведь на тот момент о них мало кто знал.

Тимоти Шаламе в фильме «Интерстеллар» (2014)