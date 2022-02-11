Приезжий украл телефон у пенсионерки в метро, забежал в электричку и уехал в депо

Он думал легко поживиться - но «не фартануло» с маршрутом. В депо его и скрутили.
«Гость» столицы решил освоить ремесло гопника - отбирать телефоны у беззащитных людей. Первой жертвой выбрал пенсионерку на станции «Третьяковская». Женщина спокойно сидела на лавочке и ждала электричку, приезжий подошел, выхватил телефон прямо из ее руки и забежал в поезд.
Вот только не учел, что электричка идет в депо. А женщина сразу кинулась к дежурному по станции и полицейскому, те сообщили о нападении и приезжего уже ждали сотрудники.
Его объяснения в отделении - просто песня:
В метро зашел, сзади меня один жешщин пришел.
Смотрю - ее телефон на моего рука. Я отдал, а тут два милиционер меня тащат.
Я честно говорю…
Поедет в лагерь по статье «Разбойное нападение». За пять лет и язык подучит.
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Да ты сам убейся с такой тупостью...
Иностранный рабочий нарушил закон - работодатель должен оплатить ущерб, содержание преступника под стражей и депортацию на родину.
Привез рабочий семью - оплачиваем мед страховку и соц пакет в виде обучения в школах. Школы должны быть специализированные, наши учителя не должны тратить время на обучение русскому языку.
Нет официальной работы - оплачивает диаспора.
Как заставить его работать?
Для начала нужно заставить всех полицейских, прокурорских и прочих ходить в форме! Даже в нерабочее время иметь знак отличия. В случае явного нарушения закона, на который служивый человек не обратил внимание - вон из органов.
Понять простить. А бабку наказать.
"Моя твоя сама в руке! Засем ругаеся, насяльник?"