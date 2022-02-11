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Приезжий украл телефон у пенсионерки в метро, забежал в электричку и уехал в депо

Приезжий украл телефон у пенсионерки в метро, забежал в электричку и уехал в депо (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 14:29
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   Телефон   нападение   разбой   станция   третьяковская   
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Он думал легко поживиться - но «не фартануло» с маршрутом. В депо его и скрутили.

«Гость» столицы решил освоить ремесло гопника - отбирать телефоны у беззащитных людей. Первой жертвой выбрал пенсионерку на станции «Третьяковская». Женщина спокойно сидела на лавочке и ждала электричку, приезжий подошел, выхватил телефон прямо из ее руки и забежал в поезд.

Вот только не учел, что электричка идет в депо. А женщина сразу кинулась к дежурному по станции и полицейскому, те сообщили о нападении и приезжего уже ждали сотрудники.

Его объяснения в отделении - просто песня:

В метро зашел, сзади меня один жешщин пришел.

Смотрю - ее телефон на моего рука. Я отдал, а тут два милиционер меня тащат.

Я честно говорю…

Поедет в лагерь по статье «Разбойное нападение». За пять лет и язык подучит.

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Метки: Метро   Москва   Телефон   нападение   разбой   станция   третьяковская   
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28  комментариев
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151
Царь 36 минут назад
Да, видно по нему, что косит. Типа неграмОтный.
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576
Mr White Man 3 минуты назад
О, опять смугляшь !
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1k
Вадим Курбатов 4 минуты назад
Теперь этого педераста будут на мои налоги содержать? Пускай это сука косорылая на рудники отправляется вкалывать!
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4k
Виктор Штурмаревич 22 минуты назад
Отдать его в ученики к Петросяну.Способный мальчик.
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Редька,ты уже все за@е@бала своими постами про мигрантов,ты превратила развлекательный сайт в кремлевский сайт пропаганды,убейся об стену
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1k
Fiverknot Полчаса назад
Ублюдков надо по е*алу бить перед задержанием.
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830
asd Полчаса назад
Нужен закон об ответсвенности работодателя за привлеченного иностранного рабочего.
Иностранный рабочий нарушил закон - работодатель должен оплатить ущерб, содержание преступника под стражей и депортацию на родину.
Привез рабочий семью - оплачиваем мед страховку и соц пакет в виде обучения в школах. Школы должны быть специализированные, наши учителя не должны тратить время на обучение русскому языку.
Нет официальной работы - оплачивает диаспора.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Руки рубить.
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4k
Дмитрий Полчаса назад
В конце забыл добавить:"Вот те крест!"
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151
Царь Дмитрий Полчаса назад
Как в анекдоте: вот те крест, ни одного мусульманина не осталось.
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9k
кот базилий Полчаса назад
Примерно так они и "работают"- грабеж и воровство.
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602
Andrii Pohudin 40 минут назад
Черномазые-чумазые приехали работать не хотят а кушать хочется.
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1k
Andrey 42 минуты назад
Пусть сидит у себя на родине, нафиг не надо это быдло моими налогами кормить
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187
Евгений Ковалёв 47 минут назад
Как всегда! Сама невинность!
Понять простить. А бабку наказать.
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3k
Mowgley 52 минуты назад
Вот почему нельзя на территории страны создать всего один квартал, на территории которого будут действительны законы шариата, и всех этих упырей свозить туда для справедливого суда по их же обычаям?
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472
Василий Mowgley 45 минут назад
почему нельзя создать отдельный остров в океане и всех дураков туда отправить(
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−35
1 52 минуты назад
Что за клоунада. Этот чепушила пытается говорить на всех акцентах одновременно. И чеченский акцент и дагестанский и таджикский ... а у самого табло больше похоже на славянское.
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829
Алексей 52 минуты назад
Интеллект табуретки. Отсидит и домой его на малую родину.
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30k
Fat Lynx Час назад
Какое-то шапито... нет - 95 квартал!
"Моя твоя сама в руке! Засем ругаеся, насяльник?"
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