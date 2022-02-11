Приезжий украл телефон у пенсионерки в метро, забежал в электричку и уехал в депо

«Гость» столицы решил освоить ремесло гопника - отбирать телефоны у беззащитных людей. Первой жертвой выбрал пенсионерку на станции «Третьяковская». Женщина спокойно сидела на лавочке и ждала электричку, приезжий подошел, выхватил телефон прямо из ее руки и забежал в поезд.

Вот только не учел, что электричка идет в депо. А женщина сразу кинулась к дежурному по станции и полицейскому, те сообщили о нападении и приезжего уже ждали сотрудники.

Его объяснения в отделении - просто песня:

В метро зашел, сзади меня один жешщин пришел.

Смотрю - ее телефон на моего рука. Я отдал, а тут два милиционер меня тащат.

Я честно говорю…