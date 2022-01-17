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Сто миллионов отобрали: стало известно о дерзком ограблении вдовы Градского

Сто миллионов отобрали: стало известно о дерзком ограблении вдовы Градского (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 00:05
Сообщество : Криминал
Метки: Коташенко   Москва   Россия   вдова   градский   криминал   миллионы   разбой   
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Под Москвой в результате разбойного нападения экс-супруга покойного певца и музыканта пережила одни из самых страшных минут в своей жизни.

Как сообщается на Telegram-канале "112", на ЦКАД, в районе 255 километра злоумышленник, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, спровоцировал ДТП с машиной Марины Коташенко. После чего в салон авто молодой вдовы подсели трое мужчин и, угрожая оружием, заставили повиноваться.


Преступники приказали женщине вернуться домой - в один из элитных посёлков в Наро-Фоминском районе. По заявлению вдовы Градского, вымогатели экспроприировали у неё деньги, в районе ста миллионов рублей, после чего заставили еще и отвезти их с добычей в Апрелевку.
Коташенко оправилась от нервного потрясения и смогла обратиться в полицию лишь спустя несколько часов после происшествия.


Сейчас Марина даёт показания правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Известно, что знаменитый композитор оставил после себя роскошное наследство. СМИ рассказывали о его элитной недвижимости в Подмосковье и в самой российской столице, просто набитой ценными вещицами и антиквариатом. Отдельная статья - авторские права на музыкальные произведения.

А поскольку Александр Градский оставил на этом свете четырех бывших жен и еще такое же число детей, дележ имущества предстоит, скорее всего, непростой...

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Метки: Коташенко   Москва   Россия   вдова   градский   криминал   миллионы   разбой   
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83k
Броненосец Потелкам Час назад
Когда обращаются в полицию "СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ" - лично у меня вызывает ОЧЕНЬ большие вопросы.....
Поскольку это исключает возможность задержания преступников "по горячим следам"
И сразу наталкивает на мысль об инсценировке с целью вывода капитала из наследственной массы умершего композитора, ибо ЕСТЬ ЧТО ДЕЛИТЬ
А если сумма 100.000.000 руб находилась дома не " .... просто так, на карманные расходы, всегда столько и лежало в тумбочке.....", а была недавно снята со счета покойного - ОДНОЗНАЧНО ИНСЦЕНИРОВКА
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Лёха 11 минут назад
А адрес у вдовы есть? Съездил бы, утешил...
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15k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Градский - это Голос (именно с большой буквы). Это - талант.
Это - Композитор.
Я не его поклонник, но не отнять того, что он оставил тут после себя...
Плять, кто это такая Марина и почему нужно писать обо всех бабах, с кем он спал?
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9k
Alex Djeff Полчаса назад
...и сто миллионов... три.
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368
Шурман 40 минут назад
Да постановка это , просто делится не захотела и придумала что ограбили , нужно счета ее проверять , правда искать эти бабки нужно уже где нибудь в Европе . Для Европы сумма не очень большая а вот про происхождение этих средств могут спросить . Есть у нас здесь миллионеры из России как правило обитают в Ватерлоо около Брюсселя , к одному приходили и он доказывал на какие бабки он построил себе виллу , кстати придурок я когда его спросил нафига ты все в мраморе сделал ? ответил что это очень красиво , там блин даже летом холодно .
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13k
Bill 53 минуты назад
Я тоже храню у себя дома всё нажитое... все стомилионы...
3,14пец, неужели кто-то в такое может поверить? Вангую, что какая-нибудь дурочка скоро присядет.
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2k
Заряд бодрости 59 минут назад
вообще нормальная контр-схема: коли ты пришла на все готовое, будь готова так же легко с этим расстаться.
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24k
Юрьевич Час назад
Либо кто-то навёл из своих, кто знал где и сколько лежит налика.
Либо инсценировка... почти через 4 месяца ведь начнётся делёж наследства...
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Лёха Юрьевич 8 минут назад
+1 к инсценировке. Нет никого жаднее, у кого бабла на 10 жизней!
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24k
Юрьевич Час назад
Переживёт... легко достались - легко ушли. Она эти 100 лямов не в шахте заработала...
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10k
Шурум-бурум Час назад
то чувство, когда не хочешь делиться наследством
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0
Лёха Шурум-бурум 6 минут назад
Если так подумать, то не такие и большие деньги. Особенно если в беспрестанно "тающих" рублях. Туда-сюда, то купил, сё купил, а потом смотришь на оставшийся миллион и не понимаешь, как так вышло. :)
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