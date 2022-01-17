Сто миллионов отобрали: стало известно о дерзком ограблении вдовы Градского

Под Москвой в результате разбойного нападения экс-супруга покойного певца и музыканта пережила одни из самых страшных минут в своей жизни.
Как сообщается на Telegram-канале "112", на ЦКАД, в районе 255 километра злоумышленник, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, спровоцировал ДТП с машиной Марины Коташенко. После чего в салон авто молодой вдовы подсели трое мужчин и, угрожая оружием, заставили повиноваться.
Преступники приказали женщине вернуться домой - в один из элитных посёлков в Наро-Фоминском районе. По заявлению вдовы Градского, вымогатели экспроприировали у неё деньги, в районе ста миллионов рублей, после чего заставили еще и отвезти их с добычей в Апрелевку.
Коташенко оправилась от нервного потрясения и смогла обратиться в полицию лишь спустя несколько часов после происшествия.
Сейчас Марина даёт показания правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".
Известно, что знаменитый композитор оставил после себя роскошное наследство. СМИ рассказывали о его элитной недвижимости в Подмосковье и в самой российской столице, просто набитой ценными вещицами и антиквариатом. Отдельная статья - авторские права на музыкальные произведения.
А поскольку Александр Градский оставил на этом свете четырех бывших жен и еще такое же число детей, дележ имущества предстоит, скорее всего, непростой...
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Поскольку это исключает возможность задержания преступников "по горячим следам"
И сразу наталкивает на мысль об инсценировке с целью вывода капитала из наследственной массы умершего композитора, ибо ЕСТЬ ЧТО ДЕЛИТЬ
А если сумма 100.000.000 руб находилась дома не " .... просто так, на карманные расходы, всегда столько и лежало в тумбочке.....", а была недавно снята со счета покойного - ОДНОЗНАЧНО ИНСЦЕНИРОВКА
Это - Композитор.
Я не его поклонник, но не отнять того, что он оставил тут после себя...
Плять, кто это такая Марина и почему нужно писать обо всех бабах, с кем он спал?
3,14пец, неужели кто-то в такое может поверить? Вангую, что какая-нибудь дурочка скоро присядет.
Либо инсценировка... почти через 4 месяца ведь начнётся делёж наследства...