Сто миллионов отобрали: стало известно о дерзком ограблении вдовы Градского

Сейчас Марина даёт показания правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Известно, что знаменитый композитор оставил после себя роскошное наследство. СМИ рассказывали о его элитной недвижимости в Подмосковье и в самой российской столице, просто набитой ценными вещицами и антиквариатом. Отдельная статья - авторские права на музыкальные произведения.

А поскольку Александр Градский оставил на этом свете четырех бывших жен и еще такое же число детей, дележ имущества предстоит, скорее всего, непростой...