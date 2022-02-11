Иллюзионист Ури Геллер призвал предотвратить 3-ю Мировую войну, потерев "русский серп"

"Все трижды трем (щекочем) русский серп, чтобы остановить Третью мировую войну (в оригинале "Tickle the sickle to stop World War 3"). Для этого нужно чтобы как можно больше человек терли российский символ в 11.11 утра, 1.11 дня и 11.11 вечера (каждый раз по 11 секунд) в попытке заставить Владимира Путина отступить от развязывания тотальной войны. Потому, что 11.11 – мистическое, мощное, духовное число! Присоединяйтесь ко мне в отправке Путину срочного телепатического сообщения - "уйти немедленно!". Представьте, как ситуация в Украине испаряется и угасает. Для этого мы должны бомбардировать разум Путина, чтобы он успокоился и отступил" - заявил Геллер.

Также Геллер рассказал, что направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвал главу российского государства» отвести войска» от Украины (но серп тереть, все же надежнее).

Кстати, именно в этом издании, в январе сообщали, что из-за России и Путина инопланетяне не принимают Землю в Галактическую федерацию.

Аналитика на серьезном уровне.