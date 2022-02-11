Иллюзионист Ури Геллер призвал предотвратить 3-ю Мировую войну, потерев "русский серп"

Все, войны не будет. Иллюзионист и "сгибатель ложек" Ури Геллер вмешался в ситуацию с "неминуемым" вторжением России в Украину и выдал бесконечно прекрасный и, главное, дельный совет о том, как остановить Третью мировую войну и забомбить сознание Путина". Желтая пресса, такая желтая.
Нет, это не программа "самые шокирующие гипотезы" от отечественных производителей паранормального телевизионного контента. Это израильский фокусник и мистификатор Ури Геллер, получивший известность, благодаря сгибанию ложек посредством «силы мысли», придумал способ предотвращения Третьей мировой войны (а заодно придумал как попиариться на ставшем уже бородатым от давности "вторжении России в несчастную Украину").
Об этом сообщает британский таблоид The Daily Star.
75-летний иллюзионист заявил, что он испольует свои экстрасенсорные способности, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны, но только если президенты Байден и Путин попросят его. А пока не попросили, готов дать бесплатный совет в течение дня три раза потереть изображение серпа, как «символа России». Таким образом, полагает маг, он и все остальные потеревшие изображение серпа в газете, остановят начало мирового конфликта.
"Все трижды трем (щекочем) русский серп, чтобы остановить Третью мировую войну (в оригинале "Tickle the sickle to stop World War 3"). Для этого нужно чтобы как можно больше человек терли российский символ в 11.11 утра, 1.11 дня и 11.11 вечера (каждый раз по 11 секунд) в попытке заставить Владимира Путина отступить от развязывания тотальной войны. Потому, что 11.11 – мистическое, мощное, духовное число! Присоединяйтесь ко мне в отправке Путину срочного телепатического сообщения - "уйти немедленно!". Представьте, как ситуация в Украине испаряется и угасает. Для этого мы должны бомбардировать разум Путина, чтобы он успокоился и отступил" - заявил Геллер.
Также Геллер рассказал, что направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвал главу российского государства» отвести войска» от Украины (но серп тереть, все же надежнее).
Кстати, именно в этом издании, в январе сообщали, что из-за России и Путина инопланетяне не принимают Землю в Галактическую федерацию.
Аналитика на серьезном уровне.
Ури Геллер - израильский фокусник, иллюзионист, менталист, мистификатор. Стал известен на весь мир благодаря сгибанию металлических ложек силой взгляда. Неоднократно участвовал в ряде шоу, где якобы демонстрировал возможности психокинеза и телепатии, сам себя называя «эстрадным иллюзионистом». На родине ничего кроме критики и смеха не добился, но европейская публика оказалась более доверчивой и Геллер стал популярен в Европе в 1970-х после нескольких телевизионных выступлений. Говорил, что постоянно гнет ключи в карманах зрителей на своих выступлениях. Однако, никто этих гнутых ключей не видел.
В 1988 Ури Геллер заявил, что он только талантливый фокусник и не имеет никаких параспособностей. Свои трюки он объяснил фокусами, использованием металлов с эффектом памяти и оптическими иллюзиями.
В ноябре 2007 года Ури Геллер сделал даже просил прощения у оболваненных им зрителей. Но в 2022-м видмо, взялся за старое.
Источник:
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Таки и правда, не имеет Ури Геллер никаких суперспособностей. Иначе такую хрень не нес бы.
Ну, или работает на стороне Темной Силы. Как некогда Кашпировский. Экстрасенсы в курсе.