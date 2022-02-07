Где проживает наш президент?

Что касается прописки или, точнее, регистрации, то этот адрес тоже не представляет государственной тайны: Гагаринский район Москвы, улица Академика Зелинского, дом 6. Внешне здание не представляет никакого интереса: стандартная неприметная многоэтажка бежевого цвета. Но на деле все не так просто, поскольку в нем немало ведомственных квартир. Некоторое время в числе соседей первого лица государства числились Чубайс и Кудрин. Понятно, что в силу особенностей населения к дому просто так не подойти: по периметру установлено ограждение, за порядком круглосуточно следит охрана и камеры, а на лоджиях установлены пуленепробиваемые стекла.

Владимир Владимирович получил здесь жилье в бессрочное пользование еще в 90-х, когда занимал пост премьер-министра. Информации о квартире мало, неизвестны ни этаж, ни номер. Только площадь – 157 квадратов. Что с учетом современных реалий не особенно много.