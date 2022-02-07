Где проживает наш президент?

Владимир Путин – это не только глава государства, но и человек. И, как и другие люди, должен где-то жить.
Собственно, никакой тайны в этом нет. И все места (а их больше одного) проживания Путина давно хорошо известны.
Детство будущий глава Российской Федерации провел в доме по адресу Басков переулок, 12. Сейчас это престижный столичный район, но в середине прошлого века о престиже речи не шло. Семья проживала в небольшой комнате в коммунальной квартире. Удобства предусматривались во дворе, а отапливался дом дровами.
Конечно, это Кремль. И хотя построен он давно, место это, безусловно, престижное. Впрочем, здесь президент только работает. Хотя если засиживается до темноты, то может и переночевать. Источники, приближенные к главе государства, подтверждают, что здесь есть все необходимое для комфортной ночевки.
Что касается прописки или, точнее, регистрации, то этот адрес тоже не представляет государственной тайны: Гагаринский район Москвы, улица Академика Зелинского, дом 6. Внешне здание не представляет никакого интереса: стандартная неприметная многоэтажка бежевого цвета. Но на деле все не так просто, поскольку в нем немало ведомственных квартир. Некоторое время в числе соседей первого лица государства числились Чубайс и Кудрин. Понятно, что в силу особенностей населения к дому просто так не подойти: по периметру установлено ограждение, за порядком круглосуточно следит охрана и камеры, а на лоджиях установлены пуленепробиваемые стекла.
Владимир Владимирович получил здесь жилье в бессрочное пользование еще в 90-х, когда занимал пост премьер-министра. Информации о квартире мало, неизвестны ни этаж, ни номер. Только площадь – 157 квадратов. Что с учетом современных реалий не особенно много.
В действительности проживание президента по вышеуказанному адресу выглядело бы странновато: вот он пошел в магазин, вон отправился в метро. Поэтому реальное место жительства Путина совсем другое. Это резиденции в Ново-Огарёво (Одинцовский район Московской области). Здание, возведенное в стиле английской готики, довольно старое. Его построили в позапрошлом веке по распоряжению великого князя Сергея Александровича. Впоследствии оно перешло к государству и использовалось для проведения встреч глав республик СССР. А с 2000 года стало официальной резиденцией российского президента.
Хотя для съемки на ее территории необходимо получение специального разрешения, все же кое-какая информация о нем имеется. На территории, обнесенной ограждением, расположены не только жилые здания, но и спортивный зал, кинозал, гостевые дома, корпус для проведения переговоров. Здесь же есть храм, оборудованы конюшня, птичник, теплицы. Имеется и вертолетная площадка, поскольку такой вид транспорта позволяет избежать ожидания в столичных пробках.
Конечно, останавливается президент и в других местах. Не менее роскошных и комфортных. Но даже несмотря не это он вполне может скучать где-то в глубине души о крошечной комнатушке в коммуналке, где прошли беззаботные годы детства.
Источник:
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Который из трех?
4х комнатная квартира, хз сколько метров, но прихожия была метров 16 квадратных, с большим окном, а в коридорчике между комнатами стоял кабинетный рояль
И в том же подъезде жили Ген. Прокурор СССР Рекунков, композитор Дунаевский и Виктор Степанович Черномырдин с супругой
В докладе "World Happiness Report" 2021 года Финляндия была названа наиболее счастливой страной снова, уже в четвёртый раз подряд. На последующих местах Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия. США на 19-м месте. Россия заняла 76-е место, опустившись по сравнению с 2020 годом на 3 места.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_доклад_о_счастьеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_доклад_о_счастье
Действительно странновато. На фотке король Норвегии Улаф V. В метро.
А вот так ездит британская королева. Явно это не вагон метро.
Источник:
Владимир Путин – это не только глава государства, но и человек. И, как и другие люди, должен где-то жить.