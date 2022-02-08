Как Джек Николсон, Владимир Путин и Дапкунайте веселились на даче у Михалкова

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Это был 2001 год, когда на ХХIII Московский международный кинофестиваль приехали звезды Голливуда. Они прекрасно сидели, гоняли чаи, обсуждали кино и искусство в целом.
В то время президент России, который правил страной меньше года, только начинал свой путь, так что пиар был бы не лишним. Вот так и оказался Путин на встрече с актерами России и США в загородном доме Никиты Михалкова на Николиной горе.
На той вечеринке были также Шон Пенн, Джек Николсон, венгерский кинорежиссер Миклош Янчо, Лара Флинн Бойл, Пета Уилсон и Ингеборга Дапкунайте.
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Беседовали собравшиеся о мировом и, в частности российском, кинематографе. Путин рассказал Николсону, что очень даже неплохо знает его фильмы и что ему очень нравится "Полет над гнездом кукушки". В ответ Николсон рассказал, что очень даже неплохо заработал на "Бэтмене" .
Никита Михалков, в свою очередь, рассказал о съемках фильма "Почтальон звонит дважды" и что Джек получал тогда за один съемочный день 60 тысяч долларов. Актер отшутился: "Это было давно, а сейчас побольше гонорары".
Забавно, что когда Путин поделился с Петой Уилсон, что сериал "Никита" очень популярен в России, то актриса отметила, что не отказалась бы поработать в службе безопасности президента. Гарант Конституции предложил ей стартовать с младшего оперуполномоченного.
Ну а потом обсуждали впечатления голливудских актеров от столицы. Николсон тогда был в Москве впервые и оценил мемориал на Поклонной горе, особенно, расположенная там церковь. И похвалил организацию Московского кинофестиваля.
Интересное время тогда было. Сейчас даже представить невозможно, чтобы любая иностранная знаменитость, приехавшая в Москву, вот так приятельски поболтала с президентом. А прошло всего-то 20 лет.
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В политике кстати то же самое,на день победы 2021 приехал только таджикский диктатор Рахмон, даже Назарбаева и Лукашенко,все съехали)) хотя в 2005 приезжали и президент США и большая часть европейских лидеров. Ну и из недавнего,его визит на олимпиаду в Китай где его никто не встретил у трапа по прилёту-хотя других лидеров встречали,ну и посадили его в дальний угол между главой Таджикистана и Туркменистана,которая была очень далеко от трибуны Си Цзинь Пиня-вот такое вот отношение к ,,равноправному,, партнеру
+ куча от Байдена с Джонсоном, до Эрдогана с другими менее влиятельными руководителями стран по видеоконференции или телефону.
И это только за последние пару месяцев. Даже скорее только за январь и начало февраля.
Ага, Путин в такой изоляции, аж жуть. Если отменить изоляцию - проходной двор устроят.