FISHKINET
Сообщество RealFishki 254 поста • 25 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Как Джек Николсон, Владимир Путин и Дапкунайте веселились на даче у Михалкова

Как Джек Николсон, Владимир Путин и Дапкунайте веселились на даче у Михалкова (6 фото)

Автор:
08 февраля 2022 16:53
Сообщество : RealFishki
Метки: встреча   голливуд   интересное   кино   президент   путин   фото   
2326
6
Это был 2001 год, когда на ХХIII Московский международный кинофестиваль приехали звезды Голливуда. Они прекрасно сидели, гоняли чаи, обсуждали кино и искусство в целом.
×
×
Интересное время тогда было. Сейчас даже представить невозможно, чтобы любая иностранная знаменитость, приехавшая в Москву, вот так приятельски поболтала с президентом. А прошло всего-то 20 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: встреча   голливуд   интересное   кино   президент   путин   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Да уж...Тогда эта чекистская крыса ещё на человека была похожа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
431
Faithless Нанук Паналык Час назад
Бедный, обиженный кровавым Путиным мальчик, надеюсь твое горе когда-нибудь пройдет и ты перестанешь писать х.у.е.т.у. по повода и без.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dorell Полчаса назад
Да запросто

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Любаша Андреева Полчаса назад
чё веселиться то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кархародон 38 минут назад
Тоже фото гаранта с «уважаемыми людьми». Их не уже в живых. Ибо дохуа знали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Hairy. 41 минуту назад
А тем временем путинский "литр" (900 мл) молока в магазинах уверенно приближается к 100 руб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу 49 минут назад
Вы тут, антипутинцы, рты поразевали слишком широко. Если бы не В.В., вас бы за яйца уже найух выкинули из страны, так что сидите и не чирикайте. А кому и сейчас не нравится, то на мове общайтесь или на других наречиях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Ярослав Мовчун Час назад
Комментарии про путина минусят жестко) политфишки - у вас язык застрял..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Карл Такойто 2 часа назад
Сейчас для большинства иностранных знаменитостей будет считаться зашкварным общаться с ним,они потом у себя на родине устанут объяснять почему якшаются с диктатором, повестка же в отношении него на Западе крайне отрицательная. Было время когда он мог собирать западный эстеблишмент и знаменитостей на тусовку и петь им ,,Bluberry hill,, а они ему апплодировали,сейчас очевидно для каждого на подобное мероприятие почти бы никто не приехал,да и редкая западная знаменитость уже согласится с ним просто в одной компании побыть,не потому что они его прям лично все осуждают,а просто чтобы как я уже говорил не оправдываться дома))
В политике кстати то же самое,на день победы 2021 приехал только таджикский диктатор Рахмон, даже Назарбаева и Лукашенко,все съехали)) хотя в 2005 приезжали и президент США и большая часть европейских лидеров. Ну и из недавнего,его визит на олимпиаду в Китай где его никто не встретил у трапа по прилёту-хотя других лидеров встречали,ну и посадили его в дальний угол между главой Таджикистана и Туркменистана,которая была очень далеко от трибуны Си Цзинь Пиня-вот такое вот отношение к ,,равноправному,, партнеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
абьюзер 2 часа назад
еще на человека похож
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили Как в прошлом звезды Голливуда снимались в кино под ядовитым асбестовым снегом Как в прошлом звезды Голливуда снимались в кино под ядовитым асбестовым снегом Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92338



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
12
36
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
Набирающие популярность в сообществах
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
12
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
"Хочу кружевные трусики": что стало с украинской девушкой, фото которой разобрали на мемы
0
55
"Хочу кружевные трусики": что стало с украинской девушкой, фото которой разобрали на мемы
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
1
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ватермарк#история#дтп#аварии#СССР#кот#новости#Ynews
#фото#животные#факты#автомобили#картинки#Приколы#США#подборка#фотографии#Разное
#интересно#люди#интересное#Россия#автомир#авто аварии#Спорт#Жизнь#Олимпиада-2022#кино

На что жалуетесь?

Вернуться