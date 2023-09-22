Школьница отметелила внука депутата

В школе селе Ровное Красноярского края школьница избила во время перемены внука местного депутата после того, как он ее обидел. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Kras Mash.
На кадрах видно, как подросток, проходя мимо двух сидящих на лестнице девочек, задевает одну из них и дает ей пинка. Школьница решает ответить обидчику и начинает его бить. Часть потасовки не попадает в поле камер видеонаблюдения, но отчетливо видно, как друг внука депутата пытается оттащить девочку от своего спутника, но она продолжает его бить.
По данным авторов канала, обидевший школьницу мальчик — внук депутата Балахтинского района Александра Греба. Известно, что подросток занимался боксом. Семьи двух детей написали заявления в полицию.
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просто в знак ответственности за внука-боксёра, ПЕРВЫМ ударившего девочку ?????
Был бы боксёром, бил бы быдло.
А так - сам же быдлом и является.
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На видео прекрасно видно - он её толкнул, она ему врезала локтем, он развернулся, дал ей поджопник, она вскочила, он побежал вверх по лестнице, она отдала телефон подруге и погналась за ним. На 0:14 видно, что он держит её на дистанции, она начинает его пинать, только после этого видно, как ей прилетает по лицу. Друг пацана оттаскивает его вверх по лестнице, она следует за ними, достаётся и другу.
Думаю, многие написали бы "обычная школьная разборка", если бы не словосочетание "внук депутата".
А пацаном его назвать тяжело, так, "европейского пола" человек.
А что родители парня написали в заяве в полицию, интересно? "Наш сын до*бался до девочки, на 2 года младше себя, дал ей поджопник, а потом получил от нее пи*ды..." ??
за что депутат обидел внука школьницы?
Типичный УРОД подрастает, гордость деда плять.
А девка молодец, не из робких.
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Заголовок просто офигенный. Специально так задумано? В нём превосходно всё. У школьницы уже есть внук. И вот такая школьница ещё и депутата отметелила. Супер!