Школьница отметелила внука депутата

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Уже не школьницы: самые яркие выпускницы России 2022 года

Фанат Nintendo Switch жестоко избил сотрудницу школы, отобравшую у него на уроке приставку

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Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос

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