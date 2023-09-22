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Школьница отметелила внука депутата

Школьница отметелила внука депутата

Автор:
22 сентября 2023 12:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Красноярский край   драка   мажоры   школа   школьница   
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В школе селе Ровное Красноярского края школьница избила во время перемены внука местного депутата после того, как он ее обидел. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как подросток, проходя мимо двух сидящих на лестнице девочек, задевает одну из них и дает ей пинка. Школьница решает ответить обидчику и начинает его бить. Часть потасовки не попадает в поле камер видеонаблюдения, но отчетливо видно, как друг внука депутата пытается оттащить девочку от своего спутника, но она продолжает его бить.


По данным авторов канала, обидевший школьницу мальчик — внук депутата Балахтинского района Александра Греба. Известно, что подросток занимался боксом. Семьи двух детей написали заявления в полицию.


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Метки: Красноярский край   драка   мажоры   школа   школьница   
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50  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 8 часов назад
А депутат не хочет "ПОЛОЖИТЬ МАНДАТ НА СТОЛ", как порядочный человек ???
просто в знак ответственности за внука-боксёра, ПЕРВЫМ ударившего девочку ?????
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1k
Звёздный князь 3 часа назад
Да какой он боксёр?
Был бы боксёром, бил бы быдло.
А так - сам же быдлом и является.
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19k
Андрей 4 часа назад
"Подросток, проходя мимо двух сидящих на лестнице девочек, задевает одну из них и дает ей пинка. Школьница решает ответить обидчику ..."
----------------------------------------------------------------------
На видео прекрасно видно - он её толкнул, она ему врезала локтем, он развернулся, дал ей поджопник, она вскочила, он побежал вверх по лестнице, она отдала телефон подруге и погналась за ним. На 0:14 видно, что он держит её на дистанции, она начинает его пинать, только после этого видно, как ей прилетает по лицу. Друг пацана оттаскивает его вверх по лестнице, она следует за ними, достаётся и другу.
Думаю, многие написали бы "обычная школьная разборка", если бы не словосочетание "внук депутата".
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146
azsergeich Андрей Час назад
Андрей, видно у вас большой опыт драк с женским полом. Все разложил, без всяких там личных сантиментов...
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35k
Dobry vojak Svejk 6 часов назад
Ай, молодец, девчонка! Быдло на место поставила, а теперь еще и на всю Россию прославила !
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4k
Владимир 6 часов назад
боксер сраный!
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622
Jlav 6 часов назад
Девчонка молодец!!!
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17k
Голос Вселенной 7 часов назад
Девченка прям молодчина... бьется до последнего! В жизни такой навык пригодится (не только в драках).
А что родители парня написали в заяве в полицию, интересно? "Наш сын до*бался до девочки, на 2 года младше себя, дал ей поджопник, а потом получил от нее пи*ды..." ??
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10k
Garpia121 7 часов назад
Красота. Подраться с девахой, а потом еще и пожаловаться что его побили. Удавиться от стыда. Деваха - красава.
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8k
Дмитрий 7 часов назад
Прямо скажем внучок депутата тоже не остался в долгу. А если посчитать удары, так возможно и победил.
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21
Феличита Дмитрий 7 часов назад
ибучие депутаты - и тут себя выгораживают - там не девочка била, а внучок гребанный
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224
Андрей Л 7 часов назад
Он из партии единоросов? Всё правильно сделала.
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6k
Старичок 7 часов назад
автор-мудак. за такие умодробительные заголовки надо со скалы сбрасывать.
за что депутат обидел внука школьницы?
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3k
· · 7 часов назад
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3k
brrr 8 часов назад
Наседки разселись не пройти ещё и пинаются )))
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5k
Sanar 8 часов назад
Внук депутата и сын завуча этой же школы против дочери директора ДК, пока побеждает по очкам ДК, посмотрим что будет дальше. Сдаётся мне что ситуация поменяется.
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15k
Дядюшка Ау 8 часов назад
Внук сельского депутата ....Илита, тудыть твою дивизию.
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3k
Наблюдатель 8 часов назад
Обычная школьная драка.
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10k
МихА 8 часов назад
Еще молоко на губах не обсохло а уже ведёт себя как мразь депутатская... Царьку сука дороги мало... Почему первый ПАЦАН прошел как человек никого не трогая?, а этому чмошнику обязательно пнуть надо, да еще и девку... И ещё лещей от неё получить

Типичный УРОД подрастает, гордость деда плять.
А девка молодец, не из робких.
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4k
Горожанин 8 часов назад
"Школьница отметелила обидевшего ее внука депутата"
--------------
Заголовок просто офигенный. Специально так задумано? В нём превосходно всё. У школьницы уже есть внук. И вот такая школьница ещё и депутата отметелила. Супер!

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3k
DVPET 8 часов назад
Девчуля боевая. Приятно посмотреть на прилетающее наказание "дедушкиному внучку". Боксер блин
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56k
dima423 8 часов назад
Бл*ть ну и заголовок... минуту соображал над смыслом... школьница отметелила обидевшего ее внука депутата... думаю откуда у школьницы внук, и как она отметелила депутата...?
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27k
AzuveR 8 часов назад
Девчуля молодец, дала отпор быдлану.
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Axel
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