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"Вот так он и появился на свет": в соцсетях возмущены блогером, который проткнул пачку презервативов в супермаркете

"Вот так он и появился на свет": в соцсетях возмущены блогером, который проткнул пачку презервативов в супермаркете (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 февраля 2022 10:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Дорохин   блогер   видео   идиот   наказание   презервативы   реакция соцсетей   
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"Сверхразуму" по фамилии Дорохин уже 27 лет, а ума - как у котенка. Так считают пользователи соцсетей, и, похоже, они не далеки от истины.

Житель Москвы, 27-летний Роман Дорохин, занимается акробатикой. В своем личном блоге в Инстаграм мужчина публикует видео с разнообразными трюками. Однако, видимо, этот контент не приносит значительного охвата, и Дорохин решился на пранк. В одном из московских супермаркетов он взял упаковку недорогих презервативов, после чего проколол ее заранее приготовленной иглой. Весь этот пассаж был записан на видео, которое после разместили в соцсетях.


Этот ролик вызвал ажиотаж в соцсетях - его посмотрело около 1,7 миллиона пользователей. Далеко не все они были в восторге от действий блогера. Однако, похоже, гневные комментарии и внимание зрителей лишь раззадорили Дорохина, и спустя недолгое время он запостил новое видео, в котором испортил презерватив уже в индивидуальной упаковке.


Между тем, дурачку пранкеру может грозить наказание за умышленную порчу товаров. А еще кто-то может наплевать на закон и проучить блогера собственными силами.

Кстати, в соцсетях нашлись деятельные граждане с активной позицией, которые уже начали действовать.


Сам Дорохин закрыл свои аккаунты в Тик-Ток и Инстаграм, но инернет помнит все. Даже если он удалит видео со своих страниц, компромат давно разлетелся по Сети, пользователи которой надеются, что "герой" найдет себе на попу наказание.

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Метки: prank   Дорохин   блогер   видео   идиот   наказание   презервативы   реакция соцсетей   
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16k
sssss3 2 часа назад
"блогер" - это вроде на вид как человек, только е.б.анутый сильно.....
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43k
Максим Т. 9 секунд назад
Там же на лиц..., э..., е@ле все написано
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1k
Димарик 11 минут назад
Блогер, это человек без мозгов. Взрослый мужик, а поведение 10 летнего ребенка. Блогер.....
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9k
Сатанеев Полчаса назад
"Этот ролик вызвал ажиотаж в соцсетях - его посмотрело около 1,7 миллиона пользователей"
Это ключевая фраза всего этого непотребства.
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4k
alex Полчаса назад
#[мат]
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11k
K7OO Полчаса назад
Ну а что, иглой пользоваться умеет, тапочки шить сможет. Не пропадет.
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Вследствие таких действий может произойти заражение ЗППП, СПИДом. Этот пранк кому-то может стоить здоровья а то и жизни. Вот потому наказывать за это нужно в уголовном порядке.
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830
Олег Шишкин Полчаса назад
Очередной говно блогер. Сейчас таких много.
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6k
Marlboro Полчаса назад
Где там было видео - охранник пиз..ит блогера. Нужна еще раз помощь охранника :)
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3k
Станнис 39 минут назад
до появления интернета только в семье знали что ты до****б
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−74
веган если что 44 минуты назад
молодец, все правильно сделал. нужно повышать население скрепоностной державы
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3k
leto2016 52 минуты назад
Глазик пусть себе проколит, лайков будет больше
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8k
Hunson Abadeer 55 минут назад
Пожалуйста, молю все высшие сила! Пусть кто-нибудь ему проломит голову и он сдохнет!!!! Не должна такая тварь жить! Это же био мусор!!!
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6k
Владимир 56 минут назад
Ну пусть теперь покупает, и всех делов. Только лучше, чтобы не пользовался
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742
Мрачный Жнец Час назад
"пранкер" или д.о.л.б.о.ё.б.?
Называйте вещи своими именами!
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792
Hallo FreeSpace Час назад
Думаю это исключительно ради хайпа , и купил он их потом ... А если серьезно представить что человек заразился в результате этого , его можно привлечь ?
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802
svarog19692007 Час назад
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1k
Bar Час назад
95% тик"вжопу"токеров конченые дебилы.
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59
Finn B Час назад
А он учёл тот факт что это не только способ контрацепции но и защита от зппп
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630
Huge Ackman 2 часа назад
Скорее всего, и сам наш "герой" своим рождением обязан подобному "пранку"...
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18k
nobody® 2 часа назад
Проткнут теперь гандона?
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