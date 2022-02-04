"Вот так он и появился на свет": в соцсетях возмущены блогером, который проткнул пачку презервативов в супермаркете

Между тем, дурачку пранкеру может грозить наказание за умышленную порчу товаров. А еще кто-то может наплевать на закон и проучить блогера собственными силами.

Кстати, в соцсетях нашлись деятельные граждане с активной позицией, которые уже начали действовать.