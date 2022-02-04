"Вот так он и появился на свет": в соцсетях возмущены блогером, который проткнул пачку презервативов в супермаркете

"Сверхразуму" по фамилии Дорохин уже 27 лет, а ума - как у котенка. Так считают пользователи соцсетей, и, похоже, они не далеки от истины.
Житель Москвы, 27-летний Роман Дорохин, занимается акробатикой. В своем личном блоге в Инстаграм мужчина публикует видео с разнообразными трюками. Однако, видимо, этот контент не приносит значительного охвата, и Дорохин решился на пранк. В одном из московских супермаркетов он взял упаковку недорогих презервативов, после чего проколол ее заранее приготовленной иглой. Весь этот пассаж был записан на видео, которое после разместили в соцсетях.
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Этот ролик вызвал ажиотаж в соцсетях - его посмотрело около 1,7 миллиона пользователей. Далеко не все они были в восторге от действий блогера. Однако, похоже, гневные комментарии и внимание зрителей лишь раззадорили Дорохина, и спустя недолгое время он запостил новое видео, в котором испортил презерватив уже в индивидуальной упаковке.
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Между тем,
дурачку пранкеру может грозить наказание за умышленную порчу товаров. А еще кто-то может наплевать на закон и проучить блогера собственными силами.
Кстати, в соцсетях нашлись деятельные граждане с активной позицией, которые уже начали действовать.
Сам Дорохин закрыл свои аккаунты в Тик-Ток и Инстаграм, но инернет помнит все. Даже если он удалит видео со своих страниц, компромат давно разлетелся по Сети, пользователи которой надеются, что "герой" найдет себе
на попу наказание.
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Это ключевая фраза всего этого непотребства.
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