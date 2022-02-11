Пригожин: "...артистам так же тяжело, как шахтерам. И рискуют они своей жизнью не меньше"

Продюсер Иосиф Пригожин сравнил труд некоторых артистов с работой строителя или шахтера. Так он ответил на слова актрисы Марии Голубкиной, которая раскритиковала Ольгу Бузову и Анастасию Волочкову за то, что они сделали себе карьеру на скандалах.
Пригожин в интервью Teleprogramma.pro заявил, что, возможно, обеим артисткам многое в этой жизни «легко давалось». Сам же он является свидетелем многих ситуаций, как некоторые звезды на самом деле «пашут, как проклятые».
«Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах», — посетовал продюсер.
По его словам, артисты почти не видят семью и дом. Однако это в случае, если исполнитель востребован. Пригожин считает, что профессионал обязан быть трудягой, ведь качественное шоу — это тяжелейшая работа.
«Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным»
Так это легко решается: шахтерам такую же зарплату, как артистам. Или артистов шахту на зарплату шахтеров. Шахтеры тоже на "роллсах" ездят или на чартерах на Мальдивы летают?!
И кстати, кто нибудь сильно страдать будет, если с экранов исчезнут "бузовы, меладзе, лолиты, волочковы"?! А вот если "вдруг" дня три в их коттеджах не будет работать электричество, отопление, сантехника...
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Его бы, падлу в шахту на денёк, тогда бы дошло быстро как ему было тяжело и рискованно.
Меня смущает один вопрос. На любого шахтера покажи пальцем и можно быть уверенным что хотя маленькая крупица его труда есть у туевой хучи народа. А с артистами такое не работает. У некоторых артистов достижения такие что не поклониться им хочется а в рыло дать.
? Люди!!! Я уголь привез!!!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
? Ага, бл@-ать, ТЫ привез...
"Артист мимического ансамбля Большого театра Евгений Кулеш трагически погиб на сцене во время показа оперы «Садко». Его придавило двухтонной декорацией. 09.10.2021".
Но такое случается крайне редко.