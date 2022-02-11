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Пригожин: "...артистам так же тяжело, как шахтерам. И рискуют они своей жизнью не меньше"

Пригожин: "...артистам так же тяжело, как шахтерам. И рискуют они своей жизнью не меньше" (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 10:09
Метки: Пригожин   артисты   шахтер   
905
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Продюсер Иосиф Пригожин сравнил труд некоторых артистов с работой строителя или шахтера. Так он ответил на слова актрисы Марии Голубкиной, которая раскритиковала Ольгу Бузову и Анастасию Волочкову за то, что они сделали себе карьеру на скандалах.


Пригожин в интервью Teleprogramma.pro заявил, что, возможно, обеим артисткам многое в этой жизни «легко давалось». Сам же он является свидетелем многих ситуаций, как некоторые звезды на самом деле «пашут, как проклятые».


«Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах», — посетовал продюсер.


По его словам, артисты почти не видят семью и дом. Однако это в случае, если исполнитель востребован. Пригожин считает, что профессионал обязан быть трудягой, ведь качественное шоу — это тяжелейшая работа.


«Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным»


Так это легко решается: шахтерам такую же зарплату, как артистам. Или артистов шахту на зарплату шахтеров. Шахтеры тоже на "роллсах" ездят или на чартерах на Мальдивы летают?!


И кстати, кто нибудь сильно страдать будет, если с экранов исчезнут "бузовы, меладзе, лолиты, волочковы"?! А вот если "вдруг" дня три в их коттеджах не будет работать электричество, отопление, сантехника...


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Метки: Пригожин   артисты   шахтер   
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25  комментариев
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3k
Сергей Сергеев 3 часа назад
Рискуют жизнью только каскадёры на съемках и артисты цирка. А разевая пасть под фанеру, можно максимум вывихнуть челюсть.
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586
Lexx Cocles Минуту назад
А этот Шрек когда-нибудь в шахте работал?
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−60
X_Y_Z_ 14 минут назад
либо, либо, ..... понаплодила Земля уродов.
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−13
Нурик Нуриков 15 минут назад
Шахтеры рискуют жопой за малые деньги, артисты зарабатывают жопой за хорошие деньги!
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20k
Дмитрий К. Полчаса назад
Ежели артистам так же тяжело, как и шахтёрам, то пусть и зарплату такую же как шахтёры получают.
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9k
Maddy8 39 минут назад
Не помню, чтобы артистов заваливало в шахте.
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3k
Egoro 44 минуты назад
Пригожин: "...артистам так же тяжело, как шахтерам. И рискуют они своей жизнью не меньше"

Его бы, падлу в шахту на денёк, тогда бы дошло быстро как ему было тяжело и рискованно.
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5k
Владимир Час назад
У лысого фляга протекла.
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9k
*Сергей* Час назад
Так это... надо либо артистам гонорары до шахтерской зарплаты убавить, либо шахтером поднять. Ну раз они такие одинаковые.
Меня смущает один вопрос. На любого шахтера покажи пальцем и можно быть уверенным что хотя маленькая крупица его труда есть у туевой хучи народа. А с артистами такое не работает. У некоторых артистов достижения такие что не поклониться им хочется а в рыло дать.
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349
Андрей Галыгин 2 часа назад
как же я не перевариваю этого гандона и его суку жену!
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797
SeaDog 3 часа назад
Решил тоже на скандалах поднакопить.
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5k
Олег 3 часа назад
Иосиф, так понимаю, и готов был бы сменить сферу деятельности, т.е. сменить каторжный, б##дь, труд музыканта, на шахтерскую синекуру, но у него видимо "лапки", или еще чего ...
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10k
Алексей 3 часа назад
)) ну дает))) шрек сраный. Как в анекдоте:Мужик на телеге въезжает в село:
? Люди!!! Я уголь привез!!!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
? Ага, бл@-ать, ТЫ привез...
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571
moishab 3 часа назад
"Да [мат] они все"(С)
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15k
seller-k 3 часа назад
Тётя Wика говорит, что он ещё и "доктор искусств Академии альтернативных наук". Это многое объясняет
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453
Faithless 4 часа назад
Не фильтрует свою речь дяденька
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12k
Eltiftel 4 часа назад
я что-то не припомню в новостях, чтобы артист погиб на сцене вследствии взрыва природного газа, или обвала сафитов
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8k
Rus77 4 часа назад
Что бы жид от лишней копейки отказался, не смешите...
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854
Hallo FreeSpace 4 часа назад
Капец прям запарились ...
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513
Александр 4 часа назад
с жиру бесятся............в шахту его
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43k
Элек Мек 4 часа назад
Шрек разбушевался.
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