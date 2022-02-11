Пригожин: "...артистам так же тяжело, как шахтерам. И рискуют они своей жизнью не меньше"



Пригожин в интервью Teleprogramma.pro заявил, что, возможно, обеим артисткам многое в этой жизни «легко давалось». Сам же он является свидетелем многих ситуаций, как некоторые звезды на самом деле «пашут, как проклятые».

«Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах», — посетовал продюсер.

По его словам, артисты почти не видят семью и дом. Однако это в случае, если исполнитель востребован. Пригожин считает, что профессионал обязан быть трудягой, ведь качественное шоу — это тяжелейшая работа.

«Вот вы в шахте. Утром ушли на работу — вечером пришли. Так же и с артистом. Только артист не дома по выходным»