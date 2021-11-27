В истории с прививками покойного Гаркалина новые "эксперты"

Видимо поэтому в интернете не утихают обсуждения причин смерти Валерия Гаркалина. Писать предысторию еще раз, наверное, бессмысленно, ведь об этом наверняка уже знают все. А если вы каким-то образом пропустили, то можете ознакомиться в этом посте.

При этом Лариса Гузеева, которая была автором "инсайда" о купленном сертификате погибшего артиста, растиражированного по всему интернету, позднее заявила, что не располагает точной информацией, подтверждающей ее слова.