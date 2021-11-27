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В истории с прививками покойного Гаркалина новые "эксперты"

В истории с прививками покойного Гаркалина новые "эксперты" (7 фото)

Автор:
27 ноября 2021 03:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Васильева   Гаркалин   артисты   гузеева   новости   скандал   смерть   
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Коронавирус и смерть знаменитости — ядерная смесь.

Видимо поэтому в интернете не утихают обсуждения причин смерти Валерия Гаркалина. Писать предысторию еще раз, наверное, бессмысленно, ведь об этом наверняка уже знают все. А если вы каким-то образом пропустили, то можете ознакомиться в этом посте.


При этом Лариса Гузеева, которая была автором "инсайда" о купленном сертификате погибшего артиста, растиражированного по всему интернету, позднее заявила, что не располагает точной информацией, подтверждающей ее слова.

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«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», — заявила телеведущая в своем официальном аккаунте в инстаграм.

К слову, Гузеевой может грозить уголовная ответственность, если будет доказано, что актриса целенаправленно оболгала покойного Гаркалина.

Несмотря на это, казалось бы, исчерпывающее заявление, другая артистка Татьяна Васильева, заявила, что Гузеева могла быть права.

"Я понимаю, что Лариса в здравом уме не стала бы никогда придумывать мифы про Валеру", — считает бывшая коллега и близкая подруга Гаркалина.

По словам Васильевой, они были в очень тесных отношениях, но были лишь друзьями. Зная Гаркалина, Васильева может себе представить, что он был обманут и не привит.

«Не переросла симпатия в отношения потому, что у нас с головой все в порядке. И у Валеры, и у меня. Любили друг друга для того, чтобы стать чужими. Мы этого не сделали. У Валеры — жена, каких нет ни у кого. Он без нее не мог жить вообще. Поэтому я бы никогда Катю, его жену, заменить бы ему не могла. Я это все очень хорошо понимала, и он тоже. Но это не помешало нам любить друг друга до последнего момента с Валерой. Это была любовь дружеская, партнерская, и это гораздо важнее, чем любовь между мужчиной и женщиной», — заявила журналистам Татьяна Васильева.

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Метки: Васильева   Гаркалин   артисты   гузеева   новости   скандал   смерть   
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Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Гузеева-старая пи@з@да,которая воду мутит и как ее только 300 лет назад Нагиев трахал?
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