"Ни еды, ни персонала": российские туристы рассказали об отдыхе в Египте

Жительница Екатеринбурга приехала с ребенком отдохнуть в четырехзвездочный отель в Египте и попала в странную ситуацию. В гостинице не оказалось ни одного постояльца и практически не было персонала.
Идельные на первый вгляд условия? Как бы не так! Заявленного питания не было - женщине предложили ездить в соседние отели, чтобы поесть и накормить ребенка. Не работали ни бассейны, ни рестораны."Элементарно: я утром встаю – мне негде взять воды попить. Ребенка негде покормить. Потому что в отеле закрыто все! И ни души", - рассказывает туристка.
Между тем, отдохнуть именно в Jaz Sharks Bay 4* посоветовал туроператор Anex Tour. На сайтах у отеля хорошие отзывы и красивые фото. Кто же мог представить, что реальность окажется не такой лучезарной?
"Не исключаю, что агент сразу знала про то, что отель не функционирует, потому что активно нам именно его предлагала. Но нам сказали: там все отлично – бассейны, красиво, all inclusive", – рассказывает Александра.
Когда в первый же день туристка попыталась связаться с гидом от принимающей стороны в Египте, над ее бедами лишь посмеялись. «Радуйтесь! Представьте, что весь отель – ваш», – сообщили екатеринбурженке. Конечно, это был бы прекрасный вариант для пары без детей, мечтающей об уединенном отдыхе, но когда самостоятельно приходится постоянно решать проблемы с питьевой водой и едой для маленького ребенка, ситуация уже не выглядит такой привлекательной.
Тогда Александра пошла ва-банк и стала отмечать в соцсетях официальный аккаунт туроператора, С женщиной связались представители офиса туркомпании и прислали ваучеры для переселения в другой отель. В пустом они провели три дня, после чего переселились на новое место. "При этом гид нам сказал: переезжайте сами как хотите. В итоге мы вызвали такси, оплатили его. Сейчас уже в другом отеле и все хорошо. Но нам испортили почти три дня отдыха из семи. Все были в стрессе, считая маленького ребенка. Я хочу, когда остыну, подать претензию оператору, либо обратиться в суд", - поясняет россиянка.
Источник:
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раз так в 10 )))
и головняк на год.
Смешно
Я там бывал и зимой (семьёй на НГ ездили), и летом по работе, и не очень себе представляю, зачем туда летом ездить. =)