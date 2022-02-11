"Ни еды, ни персонала": российские туристы рассказали об отдыхе в Египте

"Не исключаю, что агент сразу знала про то, что отель не функционирует, потому что активно нам именно его предлагала. Но нам сказали: там все отлично – бассейны, красиво, all inclusive", – рассказывает Александра.



Когда в первый же день туристка попыталась связаться с гидом от принимающей стороны в Египте, над ее бедами лишь посмеялись. «Радуйтесь! Представьте, что весь отель – ваш», – сообщили екатеринбурженке. Конечно, это был бы прекрасный вариант для пары без детей, мечтающей об уединенном отдыхе, но когда самостоятельно приходится постоянно решать проблемы с питьевой водой и едой для маленького ребенка, ситуация уже не выглядит такой привлекательной.

Тогда Александра пошла ва-банк и стала отмечать в соцсетях официальный аккаунт туроператора, С женщиной связались представители офиса туркомпании и прислали ваучеры для переселения в другой отель. В пустом они провели три дня, после чего переселились на новое место. "При этом гид нам сказал: переезжайте сами как хотите. В итоге мы вызвали такси, оплатили его. Сейчас уже в другом отеле и все хорошо. Но нам испортили почти три дня отдыха из семи. Все были в стрессе, считая маленького ребенка. Я хочу, когда остыну, подать претензию оператору, либо обратиться в суд", - поясняет россиянка.

