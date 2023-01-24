Старейший отель Японии и мира: возраст давно перевалил за 1000 лет, а он всё ещё работает

Нисияма Онсен Кейункан – это самый старый в мире отель, который, несмотря на более чем солидный возраст, продолжает работать.
Рёкан – отель в традиционном японском стиле построили в 705 году. Владел зданием наследник помощника тогдашнего императора. Что интересно, владельцы за всю историю существования заведения не менялись. Династия Фудзивара вот уже более 50 поколений продолжает развивать своё удивительное семейное дело.
Нисияма Онсен Кейункан построен на горячих источниках, которые пользуются популярностью не только у местных, но и у туристов со всего мира. Приятным бонусом заведения, расположенного в городе Хаякава, выступают живописные горные пейзажи Акаиси.
Пик популярности отеля приходился на период войн, поскольку их участники хотели поправить здоровье на водах, в тихом уединённом месте.
Здание выполнено в классическом японском стиле и включает 37 номеров. Обстановка в них – типичный минимализм с национальным налётом. Минимум мебели, циновки татами, лаконичность и строгость во всём.
С учётом меняющихся реалий в 1997 году в здании сделали капитальный ремонт, но с сохранением архитектурного стиля и особой самобытности. В 2005 году каждый номер оборудовали ванными. Вода туда подаётся непосредственно из горячих источников. Они же отапливают и само здание.
В 2011 году Nishiyama Onsen Keiunkan был признан старейшим отелем в мире. А данный факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Заведение продолжает придерживаться традиционной самобытности, но при этом идёт и в ногу со временем. Здесь есть всё, что нужно современному человеку для комфортного отдыха, в каждом номере: телевидение, холодильник, конечно же, Wi-Fi.
Традиционные купальни, прославившие отель, имеются как общественные, так и для индивидуального пользования. На территории даже оборудована специальная площадка для наблюдения за ночным небом: звёзды и луна способствуют полному релаксу и умиротворению.
А вы бы хотели провести несколько дней в тишине и уединении подобного места, на время позабыв о суете большого мира и благах цивилизации, которые не всегда таковыми являются?
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