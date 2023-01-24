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Старейший отель Японии и мира: возраст давно перевалил за 1000 лет, а он всё ещё работает

Старейший отель Японии и мира: возраст давно перевалил за 1000 лет, а он всё ещё работает

Автор:
24 января 2023 12:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Nishiyama Onsen Keiunkan   Нисияма Онсен Кейункан   Япония   возраст   источник   отдых   отель   самобытность   уникальность   
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Нисияма Онсен Кейункан – это самый старый в мире отель, который, несмотря на более чем солидный возраст, продолжает работать.

Рёкан – отель в традиционном японском стиле построили в 705 году. Владел зданием наследник помощника тогдашнего императора. Что интересно, владельцы за всю историю существования заведения не менялись. Династия Фудзивара вот уже более 50 поколений продолжает развивать своё удивительное семейное дело.

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Нисияма Онсен Кейункан построен на горячих источниках, которые пользуются популярностью не только у местных, но и у туристов со всего мира. Приятным бонусом заведения, расположенного в городе Хаякава, выступают живописные горные пейзажи Акаиси.

Пик популярности отеля приходился на период войн, поскольку их участники хотели поправить здоровье на водах, в тихом уединённом месте.

Здание выполнено в классическом японском стиле и включает 37 номеров. Обстановка в них – типичный минимализм с национальным налётом. Минимум мебели, циновки татами, лаконичность и строгость во всём.

С учётом меняющихся реалий в 1997 году в здании сделали капитальный ремонт, но с сохранением архитектурного стиля и особой самобытности. В 2005 году каждый номер оборудовали ванными. Вода туда подаётся непосредственно из горячих источников. Они же отапливают и само здание.

В 2011 году Nishiyama Onsen Keiunkan был признан старейшим отелем в мире. А данный факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Заведение продолжает придерживаться традиционной самобытности, но при этом идёт и в ногу со временем. Здесь есть всё, что нужно современному человеку для комфортного отдыха, в каждом номере: телевидение, холодильник, конечно же, Wi-Fi.

Традиционные купальни, прославившие отель, имеются как общественные, так и для индивидуального пользования. На территории даже оборудована специальная площадка для наблюдения за ночным небом: звёзды и луна способствуют полному релаксу и умиротворению.

А вы бы хотели провести несколько дней в тишине и уединении подобного места, на время позабыв о суете большого мира и благах цивилизации, которые не всегда таковыми являются?

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Метки: Nishiyama Onsen Keiunkan   Нисияма Онсен Кейункан   Япония   возраст   источник   отдых   отель   самобытность   уникальность   
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4  комментария
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Эрик Час назад
Интересно, было бы, почитать оставленные отзывы клиентов - лет, эдак, 500-700 назад...
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Subic Полчаса назад
Отдыхал я в онсенах. Не в этом. Онсен это любой отель с специально-водной программой, построенный на источниках. Ранее природных. Теперь онсен это глубоко технологичное строительство. Приходят геологи, думают, что там на какой глубине под землей и говорят на сколько метров бурить (часто там и сотни метров), что бы была минеральная вода. Под это строят отель с бассейнами и прочим водным релаксом. Японцам очень нравится. Но "развлечение" это сугубо японское. Тому, кто не готов по два часа лежать в водичке и смотреть в звездное небо в онсене будет тоскливо. Понимая такое положение, никто не рассчитывает особо на постояльцев-иностранцев. Редко, кто из стаффа онсена говорит на английском, все надписи, указатели, отельная инфа, чаще всего только на японском. Поэтому рекомендация для таких онсен-тура брать с собой местного гида на все время остановок в онсенах. В общем, меня совершенно не впечатлило.
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