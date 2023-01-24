Старейший отель Японии и мира: возраст давно перевалил за 1000 лет, а он всё ещё работает

В 2011 году Nishiyama Onsen Keiunkan был признан старейшим отелем в мире. А данный факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Заведение продолжает придерживаться традиционной самобытности, но при этом идёт и в ногу со временем. Здесь есть всё, что нужно современному человеку для комфортного отдыха, в каждом номере: телевидение, холодильник, конечно же, Wi-Fi.