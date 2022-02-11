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Дворцы и архитектурные памятники курортного городка Баден-Баден: у дочери Назарбаева нашли роскошные замки и виллы в Германии

Дворцы и архитектурные памятники курортного городка Баден-Баден: у дочери Назарбаева нашли роскошные замки и виллы в Германии (11 фото)

Автор:
11 февраля 2022 09:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Баден-Баден   Динара Кулибалиева   Кулибалиев   Назарбаев   дворцы   дочь Назарбаева   скандал   
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Январские события в Казахстане продолжают раскрывать подробности о жизни семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тема, которая десятки лет была табуирована в республике, сейчас не сходит с заголовков иностранных газет.

То и дело появляется информация о зарубежной недвижимости родственников ельбасы. На этот раз речь идет о недвижимости Динары и Тимура Кулибалиевых, средней дочери и зятя бывшего президента Казахстана.

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Немецкое издание DW опубликовало расследование, согласно которому средняя дочь ельбасы вместе с мужем владеет несколькими особняками в туристическом городе Германии Баден- Бадене.

Сумма, которая была потрачена на них превышает 100 миллионов евро.

Среди недвижимости четы Кулибалиевых есть поместье Зеелах, в реконструкцию которого за последние десять лет было вложено более 60 миллионов евро.

За это время из бывшей летней резиденции известного российского дипломата Михаила Хрептовича был сделан настоящий дворец, который украшен фресками, искусной лепниной и дорогими породами дерева. Более того, на территории поместья есть целый ландшафтный парк с множеством фонтанов, а также крытый бассейн.

К слову, любовь к фонтанам у семейства Назарбаевы является особенной. В Нурслутане стало традицией открывать минимум один фонтан в честь дня рождения столицы. В основном это "подарки" от областей республики.

Но поместье Зеелах не единственная роскошная недвижимость, которая есть в активах семьи средней дочери бывшего президента.

У подконтрольной семейству Кулибалиевых алматинской фирмы Verus Praedium International во владении числится роскошная вилла известного архитектора Густава Штро, а также замок-отель Бюлерхёе, в котором любил отдыхать первый канцлер Германии.

Замок-отель казахские миллионеры выкупили у бывшего управляющего делами экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Резонный вопрос, кто платит за всю эту роскошь. Очевидно, что семья Назарбаева занимает или по крайней мере занимала ключевые позиции во многих отраслях бизнеса республики.

Аналитики утверждают, что так или иначе чета Назарбаевых контролировала всю нефтяную отрасль в стране. Тимур Кулибалиев является председателем ассоциации Kazenergy, а также до массовых беспорядков в Казахстане был председателем Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

За последние десять лет зять Назарбаева увеличил свое состояние практически в два раза. По данным Forbes состояние четы Кулибалиевых равно шести миллиардам долларов.

Источник:

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Метки: Ynews   Баден-Баден   Динара Кулибалиева   Кулибалиев   Назарбаев   дворцы   дочь Назарбаева   скандал   
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1k
Сергей Иванов 39 минут назад
Как только отец нации и великий кормчий - так дворцы и яхты за рубежом. Крепкий хозяйственник - миллиарды в офшорах. Патриот страны - виллы в Майями.
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474
Шурман 2 минуты назад
В 2008 году в Женеве делал работу для Алии Назарбаевой , шато с видом на женевское озеро , 4 этажа большие виноградники , спален хрен знает сколько , прислуга жила на верху под крышей . Виноградники очень большие меня даже своим же вином угостили , правда работу я сделал быстро в 7 утра прилетел в 8 вечера улетел .
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3k
Aristarx 8 минут назад
Вот что удивляет. Ладно мы, под внешним правлением пришлых "элит" с коротким перерывом на Сталина, сидим с самой "смуты", с "романовых", и у них, согласно всем законам компрадорского правления, выкачивание всего из коренного населения, в норме.
Но эти-то не пришлые. Эти казахи родные, без украино-литвино-польского подмеса. Не было же у них детей в иезуитских школах.
Как так, попёрли против совести, против народа...
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286
Дмитрий Морозов 17 минут назад
Что примечательно... Фотки фонтанов есть! Фотки нефтяных вышек есть! Даже фотка какого-то чела, про которого прям все аналитеГи говорят и та есть! НО НИ ОДНОГО ПРУФА! Того что принято называть ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ. Документы, счета, закладные... хоть что-нибудь.
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22k
Russo Turisto Полчаса назад
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6k
Sergey 37 минут назад
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3k
Deniss 43 минуты назад
На последней фотке, на Кирсана Илюмжинова, в молодости, похож.
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−27
scanncode scanncode 52 минуты назад
а у корешей назарбаева луки и путина - у кого вилла круче?
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111
Chuchelo Patamkovoe scanncode scanncode 47 минут назад
У луки только огород. Бульбу выращивает.
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680
kan35 57 минут назад
Автор, зачем нам дворцы Назарбаева, пиши лучше про дворцы Путина.
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367
Илья kan35 51 минуту назад
Дегенерат Навальный некогда об одном таком распинался, а оказалось, что к Путину он не имеет никакого отношения. Зачем уподобляться дебилам и вновь вестись на очередную галиматью либерастского отребья?
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2k
NIS 57 минут назад
Насосала ???
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26k
Батончик с маком Час назад
Покажите мне домовую книгу или паспорт в котором пропечатана прописка в этих хоромах.
А картинки вставлять и несколько буквов написать каждый может
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111
Chuchelo Patamkovoe Батончик с маком 52 минуты назад
Да и запись где они признаются что это все их.
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