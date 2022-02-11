Дворцы и архитектурные памятники курортного городка Баден-Баден: у дочери Назарбаева нашли роскошные замки и виллы в Германии

За это время из бывшей летней резиденции известного российского дипломата Михаила Хрептовича был сделан настоящий дворец, который украшен фресками, искусной лепниной и дорогими породами дерева. Более того, на территории поместья есть целый ландшафтный парк с множеством фонтанов, а также крытый бассейн.