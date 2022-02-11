Дворцы и архитектурные памятники курортного городка Баден-Баден: у дочери Назарбаева нашли роскошные замки и виллы в Германии

Январские события в Казахстане продолжают раскрывать подробности о жизни семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тема, которая десятки лет была табуирована в республике, сейчас не сходит с заголовков иностранных газет.
То и дело появляется информация о зарубежной недвижимости родственников ельбасы. На этот раз речь идет о недвижимости Динары и Тимура Кулибалиевых, средней дочери и зятя бывшего президента Казахстана.
Немецкое издание DW опубликовало расследование, согласно которому средняя дочь ельбасы вместе с мужем владеет несколькими особняками в туристическом городе Германии Баден- Бадене.
Сумма, которая была потрачена на них превышает 100 миллионов евро.
Среди недвижимости четы Кулибалиевых есть поместье Зеелах, в реконструкцию которого за последние десять лет было вложено более 60 миллионов евро.
За это время из бывшей летней резиденции известного российского дипломата Михаила Хрептовича был сделан настоящий дворец, который украшен фресками, искусной лепниной и дорогими породами дерева. Более того, на территории поместья есть целый ландшафтный парк с множеством фонтанов, а также крытый бассейн.
К слову, любовь к фонтанам у семейства Назарбаевы является особенной. В Нурслутане стало традицией открывать минимум один фонтан в честь дня рождения столицы. В основном это "подарки" от областей республики.
Но поместье Зеелах не единственная роскошная недвижимость, которая есть в активах семьи средней дочери бывшего президента.
У подконтрольной семейству Кулибалиевых алматинской фирмы Verus Praedium International во владении числится роскошная вилла известного архитектора Густава Штро, а также замок-отель Бюлерхёе, в котором любил отдыхать первый канцлер Германии.
Замок-отель казахские миллионеры выкупили у бывшего управляющего делами экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Резонный вопрос, кто платит за всю эту роскошь. Очевидно, что семья Назарбаева занимает или по крайней мере занимала ключевые позиции во многих отраслях бизнеса республики.
Аналитики утверждают, что так или иначе чета Назарбаевых контролировала всю нефтяную отрасль в стране. Тимур Кулибалиев является председателем ассоциации Kazenergy, а также до массовых беспорядков в Казахстане был председателем Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
За последние десять лет зять Назарбаева увеличил свое состояние практически в два раза. По данным Forbes состояние четы Кулибалиевых равно шести миллиардам долларов.
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Но эти-то не пришлые. Эти казахи родные, без украино-литвино-польского подмеса. Не было же у них детей в иезуитских школах.
Как так, попёрли против совести, против народа...
Где оказалось-то? Путин сказал, что это не его?
А картинки вставлять и несколько буквов написать каждый может