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Алия Назарбаева поблагодарила земляков за поддержку её отца

Алия Назарбаева поблагодарила земляков за поддержку её отца (4 фото)

Автор:
13 января 2022 15:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алия Назарбаева   Казахстан   беспорядки   комментарий   политика   
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"Благодарные" казахстанцы накидали ей за воротник столько... тёплых слов, что успешной бизнесвумен пришлось удалить страничку в Instagram.

Представители "клана" Назарбаевых впервые с начала протестов вспомнили о погибших во время беспорядков и прокомментировали ситуацию в стране. Первой это сделала проживающая в Лондоне младшая дочь "отца народа" Алия Назарбаева. Остальные - старшая дочь Дарига и сам Нурсултан, пока не силах публично прокомментировать скорбные события, поскольку "болеют".


В своём публичном обращении к казахстанцам Алия выразила соболезнования семьям погибших и понадеялась, что "этот жестокий урок для всех нас станет последним".


"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", - написала Назарбаева.

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Алия не забыла поблагодарить казахстанцев, которые денно и нощно писали и проклинали выражали поддержку всей семье Назарбаевых.

К слову, местоположение Нурсултана и Дариги Назарбаевых до сих пор неизвестно. Последняя, если верить её коллегам-депутатам, внезапно заболела коронавирусом и находится на самоизоляции. На заседаниях Парламента с начала года её не видели.

Напомним, 11 января нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился закрыть компанию-монополиста "Оператор РОП", которая до последнего времени отвечала за сбор утилизационных платежей в стране. Казахстанские СМИ (и не только) считают, что контора через третьих лиц принадлежит Алие Назарбаевой. Известно, что только с 2017 по 2020 годы компания получила 220 млрд тенге сборов (около 500 млн долларов).

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Метки: Алия Назарбаева   Казахстан   беспорядки   комментарий   политика   
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120k
arek14 24 минуты назад
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8k
antonium 6 минут назад
Ну и семейка, дочь стоит своего папаши. Не место им в Казахстане. Наворовали денег, теперь выражают людям поддержку. Алчные, лицемерные твари.
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62
На хер ЗАПАД! 21 минуту назад
Лицемерие 147 уровня... Езжай домой из лондона и скажи это людям в лицо!Мне,впринципе срать,что там у казахов происходит,но любая подобная шваль,орущая из-за бугра про жизнь,про любовь к своему народу,родине и т.п.,это просто гниль,которой не место среди живых
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83k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
Вся значимая экономика республике принадлежит одной семье.
Да, за это стоило бороться в 1991 году
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29k
Fat Lynx Полчаса назад
Что за кипишь? Второй пост про эту ЗП за час...
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11k
Taximaxi Полчаса назад
А нормальным казахстанцам некогда отвечать. Они разгребают то,что креативные пздболы наворотили.
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