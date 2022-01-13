Алия Назарбаева поблагодарила земляков за поддержку её отца

Представители "клана" Назарбаевых впервые с начала протестов вспомнили о погибших во время беспорядков и прокомментировали ситуацию в стране. Первой это сделала проживающая в Лондоне младшая дочь "отца народа" Алия Назарбаева. Остальные - старшая дочь Дарига и сам Нурсултан, пока не силах публично прокомментировать скорбные события, поскольку "болеют".





В своём публичном обращении к казахстанцам Алия выразила соболезнования семьям погибших и понадеялась, что "этот жестокий урок для всех нас станет последним".





"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", - написала Назарбаева.