Алия Назарбаева поблагодарила земляков за поддержку её отца

"Благодарные" казахстанцы накидали ей за воротник столько... тёплых слов, что успешной бизнесвумен пришлось удалить страничку в Instagram.
Представители "клана" Назарбаевых впервые с начала протестов вспомнили о погибших во время беспорядков и прокомментировали ситуацию в стране. Первой это сделала проживающая в Лондоне младшая дочь "отца народа" Алия Назарбаева. Остальные - старшая дочь Дарига и сам Нурсултан, пока не силах публично прокомментировать скорбные события, поскольку "болеют".
В своём публичном обращении к казахстанцам Алия выразила соболезнования семьям погибших и понадеялась, что "этот жестокий урок для всех нас станет последним".
"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", - написала Назарбаева.
Идентичные посты Алия опубликовала на своих страничках в "Инсте" и "Фейсбуке". Сейчас её аккаунты уже недоступны. Интересно, почему?
Алия не забыла поблагодарить казахстанцев, которые денно и нощно писали и
проклинали выражали поддержку всей семье Назарбаевых.
К слову, местоположение Нурсултана и Дариги Назарбаевых до сих пор неизвестно. Последняя, если верить её коллегам-депутатам, внезапно заболела коронавирусом и находится на самоизоляции. На заседаниях Парламента с начала года её не видели.
Алия же переживает за страну не из Лондона как предполагалось, а из ОАЭ. Там быстрее слёзы сохнут
Напомним, 11 января нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился закрыть компанию-монополиста "Оператор РОП", которая до последнего времени отвечала за сбор утилизационных платежей в стране. Казахстанские СМИ (и не только) считают, что контора через третьих лиц принадлежит Алие Назарбаевой. Известно, что только с 2017 по 2020 годы компания получила 220 млрд тенге сборов (около 500 млн долларов).
Источник:
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Да, за это стоило бороться в 1991 году