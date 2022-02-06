Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае

Капитуляция банды

Осенью 1809 года флот Чжэн Шиши и её мужа потерпел серию поражений от португальского флота, усиленного союзниками среди пиратов-противников. Зимой лидер пиратских группировок на восточном побережье Гуандуна по имени Го Подай (郭婆带) попросил губернатора Гуандуна и Гуанси Чжан Байлина (张百龄) принять капитуляцию на выгодных пиратам условиях. Узнав об этом инциденте, Чжэн Шиши вместе с мужем приняли решение «выторговать» у правительства спокойную жизни в обмен на военную мощь бандитского флота, которым управляли несколько лет. Услышав просьбу о капитуляции, губернатор был вне себя от радости и лично возглавил делегацию на корабль «короля и королевы китайских пиратов».

21 января 1810 года «Банда красного флага» во главе с Чжэн Шиши и Чжан Баоцаем сдались португальскому флоту и приняли условия, предложенные цинским правительством всем пиратам, которые согласились добровольно поикнуть ряды разбойников. Историческая капитуляция случилась близ острова Чхеклапкок (Chek Lap Kok), на котором сейчас расположен международный аэропорт Гонконга.

Так, в 1811 году цинский двор без единого выстрела получил от морских разбойников 270 больших кораблей, 16 000 бывших морских разбойников-мужчин, 5000 пиратов-женщин и детей, 7 000 мечей и копий, а также 1200 артиллерийских орудий. По условиям соглашения между бандитами и правительством, за пиратами сохранялось всё ранее награбленное. Кроме того, сдавшимся добровольно было разрешено заниматься мирными профессиями, также им были предложены места в военной бюрократии.

Несмотря на то что многие разбойники, которых Чжэн Шиши уговорила капитулировать, получили чины при правительстве, её решение вызвало раскол пиратского общества – в Гонконге и Юго-Восточной Азии оставались десятки тысяч бандитов, которые отказывались сдаваться.

Мирная жизнь

После капитуляции в 1810 году Чжэн Шиши с мужем переселились в провинцию Фуцзянь, где Чжан Баоцай получил звание старшего лейтенанта. Однако по легенде, он сменил прежнее имя и стал капитаном гуандунского флота при правительстве династии Цин.

Накануне смерти своего второго мужа Чжэн Шиши потребовала, чтобы правительство официально признало их законными супругами. Несмотря на ограничения в отношении повторного вступления в брак вдов в те годы в Китае, ее просьба была удовлетворена – в 1821 году она приобрела статус жены госслужащего, а в 1822 году овдовела второй раз.