Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае

Одним из самых успешных пиратов в истории была женщина. Бывшая проститутка из Китая по имени Госпожа Чжэн командовала более чем 1800 кораблями и 80 000 пиратов.
В конце 18-го века в обмен на золото, серебро и импортные товары торговцы везли из Китая шелка, чай и фарфор. Груженые добром купеческие корабли, без сомнения, привлекали внимание местных разбойников. Часто тороговые суда становились лёгкой добычей, потому что государства не имели средств и сил дать достойный отпор разбойникам. Некоторые пиратские банды управлялись грамотными стратегами и представляли собой автономные сообщества со своими «правовыми» нормами, экономикой и иерархией. На фоне других ярко выделялась банда госпожи Чжэн – кантонская разбойница держала в страхе китайских и европейских мореплавателей, став самой удачливой морской разбойницей всех времён. Впрочем, этот успех остался практически незамеченным в Китае.
На рубеже 18 и 19 веков в дельте реки Чжуцзян, в китайском транспортном треугольнике Гуандун-Гонконг-Макао, разбойничали шесть крупных пиратских банд. Заключив между собой союз и поделив сферы влияния, они стали особенно могущественными, чем внушали страх торговцам из Китая и других стран. Местному правительству они приносили множество проблем, но в отсутствие средств в казне и достойной боевой техники справиться с ними было практически невозможно. Так, даже правительственные корабли, сопровождавшие, например, официально разрешённую к продаже соль, платили пиратам одной банды за защиту от другой банды.
Самой известной из шести пиратских группировок была «Банда красного флага» (红旗帮) во главе с Чжэн Шиши и её мужьями – сначала предводителем пиратов Чжэн И (郑一, Cheng I, 1765 – 1807), а затем и его названным сыном Чжан Баоцзаем (张保仔, Cheung Po Tsai, 1786 – 1822). В лучшие времена у банды в распоряжении было до 1000 кораблей, а общая численность разбойников доходила до 40 000 человек.
Королева пиратов
Всемирно известная китайская разбойница и женщина-пират Чжэн Шиши (郑石氏, Ching Shih Shih), которую в англоязычной литературе также часто упоминают как Чжэн Ши (Ching Shih), в юности носила имя Ши Сюгу (石秀姑), а после первого замужества взяла имя Чжэн Исао (郑一嫂). Есть и другие версии её имён на разных языках – Shih Heang Koo, Ching I Sao, Ching Shih Shih, 石阳, госпожа Чин, Цин или Ши. Также есть мнение, что последние два иероглифа 石氏 в 郑石氏 неуместно переводить как имя, и возможно переводить на русский язык как “Чжэн, в девичестве Ши”, либо “Чжэн из рода Ши”.
Родившаяся в 1775 году в Кантоне, будущая «королева пиратов» принадлежала к народности танка, живущей на лодках вдоль побережья провинций Гуандун и Фуцзянь. В молодости она работала проституткой в местном борделе, но в возрасте 26 лет была похищена пиратами и вскоре вышла замуж за самого могущественного китайского пирата тех лет – Чжэн И, взяв имя Чжэн Исао, что дословно переводится как «жена Чжэн И». Так началась её «карьера» морской разбойницы.
В то время генералы китайской армии и правительственные чины один за другим подавали в отставку из-за постоянных неудач в борьбе с морскими бандитами. Только за 1804-1805 годы командующий флотом Гуандуна поменялся три раза. «Банда красного флага» занимала острова, ныне относящиеся к Гонконгу, а также сотрудничала с пиратами из города Шонтэй во Вьетнаме (ныне пригород Ханоя), поставляя им оснащение для морских боёв.
По свидетельствам современников, вооружение разбойничьих банд под руководством Чжэн Шиши намного превосходило локальные правительственные и частные вооруженные формирования. К примеру, в 1807 году губернатор Гуандуна и Гуанси У Сюнгуан (吴熊光, 1750 – 1833) сообщал, что при захвате около десятка пиратских кораблей было обнаружено множество высококачественных орудий для ведения морского и наземного боя. Император был просто шокирован: «Если всего несколько кораблей так вооружены, то какова же мощь всего их флота?!»
Мать, жена, вдова и любовница
После смерти пиратского лидера Чжэн И в ноябре 1807 года во Вьетнаме, его жена Чжэн Шиши оказалась перед огромной ответственностью и риском быть свергнутой в том числе и другими враждебными пиратскими бандами. В те годы сложно было представить, чтобы женщина единолично могла управлять флотом, пусть даже пиратским. Поэтому Чжэн Шиши не только спешно назначила себе в партнёры по управлению сына Чжэн Баоцая, наследника Чжэн И, но и обратилась за поддержкой к своим многочисленным влиятельным знакомым и родственникам по линии усопшего мужа. В итоге благодаря серии стратегических ходов Чжэн Шиши и Чжан Баоцай совместно захватили и переманили на свою сторону сотни пиратских кораблей и десятки тысяч пиратов, только укрепив могущество вдовы и сына Чжэн И.
Пикантности репутации пиратской вдовы придавало то что она тайно поддерживала любовные отношения со своим же приёмным сыном, который ранее был похищен в Гуандуне у народности танка, как и она сама. Женщина приложила немало усилий, чтобы Чжан Баоцай стал фигурой номер один в её банде. По свидетельствам историков, он был харизматичным лидером, при этом все важные решения неизменно принимала его бывшая названная мать и нынешняя любовница Чжэн Шиши; много позже пара зарегистрировала отношения официально.
Известно, что в двух браках Чжэн Шиши родила сыновьей Чжэн Инши (郑英石, Cheng Ying Shih) и Чжэн Сюнши (郑雄石, Cheng Heung Shih) – от первого мужа и дочь Чжан Юйлинь (张玉麟,Cheung Yu Lin) – от второго.
Нападения на крупные и мелкие торговые и рыболовные суда, похищение людей для выкупа, разрушение производства, терроризирование как местных, так и иностранных жителей и гостей прибрежных районов – всё это держало в страхе регион. В пиратских отрядах Чжэн Шиши самоотверженно сражались также женщины и дети, что поражало военных моряков. Слава самой влиятельной женщины-пирата той эпохи шла далеко впереди её морских разбойников, несмотря на то что пиратствовала Чжэн Шиши всего десяток лет.
Жесткое правление
Пиратский флот под командованием Чжэн Шиши установил гегемонию над многими прибрежными районами Южного Китая. Пиратов не могли победить ни китайские чиновники династии Цин, ни португальские или британские охотниками за головами. Одним из инструментов поддержания дисциплины в рядах разбойников был так называемый «Пиратский кодекс», разработанный лично Чжэн Шиши и обнародованный её мужем; он строго регламентировал жизнь, внушал одновременно и страх, и уважение.
Кодекс предусматривал не только жестокие наказания (вплоть до обезглавливания на месте) за самовольное отлучение с корабля, воровство у пиратов или их союзников, причинение вреда своим и самоуправство. Согласно правилам, нашедший добычу получал 20% от награбленного, а всё остальное помещалось в специальный фонд или распределялось поровну. На усмотрение руководства, часть награбленного могла пойти на покупку припасов для других кораблей, которые оказывались не такими удачливыми в бою.
Также существовали особые правила для женщин-пленниц: только самые красивые оставались у разбойников в качестве наложниц или жен, остальных отпускали или отдавали за выкуп. Если пират делал пленницу своей женой, то должен был хранить ей верность. Пиратов-насильников казнили, но если они занимались сексом с пленными по обоюдному согласию без «официального» оформления отношений, то казнили обоих.
Капитуляция банды
Осенью 1809 года флот Чжэн Шиши и её мужа потерпел серию поражений от португальского флота, усиленного союзниками среди пиратов-противников. Зимой лидер пиратских группировок на восточном побережье Гуандуна по имени Го Подай (郭婆带) попросил губернатора Гуандуна и Гуанси Чжан Байлина (张百龄) принять капитуляцию на выгодных пиратам условиях. Узнав об этом инциденте, Чжэн Шиши вместе с мужем приняли решение «выторговать» у правительства спокойную жизни в обмен на военную мощь бандитского флота, которым управляли несколько лет. Услышав просьбу о капитуляции, губернатор был вне себя от радости и лично возглавил делегацию на корабль «короля и королевы китайских пиратов».
21 января 1810 года «Банда красного флага» во главе с Чжэн Шиши и Чжан Баоцаем сдались португальскому флоту и приняли условия, предложенные цинским правительством всем пиратам, которые согласились добровольно поикнуть ряды разбойников. Историческая капитуляция случилась близ острова Чхеклапкок (Chek Lap Kok), на котором сейчас расположен международный аэропорт Гонконга.
Так, в 1811 году цинский двор без единого выстрела получил от морских разбойников 270 больших кораблей, 16 000 бывших морских разбойников-мужчин, 5000 пиратов-женщин и детей, 7 000 мечей и копий, а также 1200 артиллерийских орудий. По условиям соглашения между бандитами и правительством, за пиратами сохранялось всё ранее награбленное. Кроме того, сдавшимся добровольно было разрешено заниматься мирными профессиями, также им были предложены места в военной бюрократии.
Несмотря на то что многие разбойники, которых Чжэн Шиши уговорила капитулировать, получили чины при правительстве, её решение вызвало раскол пиратского общества – в Гонконге и Юго-Восточной Азии оставались десятки тысяч бандитов, которые отказывались сдаваться.
Мирная жизнь
После капитуляции в 1810 году Чжэн Шиши с мужем переселились в провинцию Фуцзянь, где Чжан Баоцай получил звание старшего лейтенанта. Однако по легенде, он сменил прежнее имя и стал капитаном гуандунского флота при правительстве династии Цин.
Накануне смерти своего второго мужа Чжэн Шиши потребовала, чтобы правительство официально признало их законными супругами. Несмотря на ограничения в отношении повторного вступления в брак вдов в те годы в Китае, ее просьба была удовлетворена – в 1821 году она приобрела статус жены госслужащего, а в 1822 году овдовела второй раз.
После потери мужа Чжэн Шиши перебралась в Макао, сохранив в своём частном флоте по разным источникам от 30 до 120 кораблей. Там она открыла казино и торговала импортной столовой солью, довольно прибыльным товаром. Во время Первой Опиумной войны она давала ценные стратегические советы императорскому чиновнику Линь Цзэсюю (林则徐, 1785 – 1850) о том, как бороться с британской армией.
Всемирно известная «королева пиратов» умерла от болезни в Макао в 1844 году, в возрасте 69 лет, окружённая семьёй и друзьями.
Самая удачливая пиратка всех времён
Удивительно, но на Западе история и образ морской разбойницы Чжэн Шиши гораздо более популярны, чем в Китае. Госпожа Чжэн стала прототипом королевы пиратов госпожи Цзинь (清夫人, Mistress Ching) в третьем фильме цикла «Пираты Карибского моря: На краю света». В приключенческом фильме её сыграла американская актриса и певица японского происхождения Такаё Фишер (Takayo Fischer). Чжэн Шиши и её «подвиги» на ниве морского разбоя были описаны в многочисленных книгах, романах, видеоиграх и фильмах о пиратстве.
Спустя два века торговля морем в Южном Китае уже не так опасна, как когда-то. Возрождение китайского пиратства в этом районе в 1920-х годах было слабым подобием прошлого «величия» суровых морских разбойников времён легендарной госпожи Чжэн, с которой больше никто не смог и, вероятно, не сможет сравниться.
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