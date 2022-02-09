В Воронеже двое мужчин обчистили банкомат на 4.5 млн у всех на виду

Терминал был установлен в торговом центре, однако задняя часть банкомата выходила в ателье. Именно этой лазейкой воспользовались грабители. ТЦ ещё работал, посетители и администрация даже не подозревали, что идёт ограбление. Ателье уже было закрыто. Мужчины отперли дверь ключом, развесили на окна джинсы и спокойно вскрыли банкомат. Всю наличку сложили в пакет, который взяли в ателье, и вышли из торгового центра. На всё ушло 18 минут. Впопыхах мужчины запутались, в какой пакет положили деньги и захватили на всякий случай другой пакет, в котором оказался мусор. В остальном всё прошло без сучка, без задоринки. Банкомат "Райффайзенбанка" стал легче на 4.5 млн рублей. Второй банкомат, который установлен рядом, грабители вскрыть не смогли, так как сверло сломалось. Мелочиться и проверять кассу ателье не стали, там лежали 400 рублей, которыми охотники за крупной добычей побрезговали. Откуда у них ключи от ателье, предстоит выяснить полиции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи, однако грабителей ещё не нашли. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, организованной группой. Им грозит до 10 лет лишения свободы.