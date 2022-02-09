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В Воронеже двое мужчин обчистили банкомат на 4.5 млн у всех на виду

В Воронеже двое мужчин обчистили банкомат на 4.5 млн у всех на виду (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 22:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Райффайзенбанк   банкомат   воронеж   дерзкое ограбление   ограбление   торговый центр   
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Дерзкое ограбление произошло в торговом центре "Северный" в понедельник, 7 февраля.
Терминал был установлен в торговом центре, однако задняя часть банкомата выходила в ателье. Именно этой лазейкой воспользовались грабители. ТЦ ещё работал, посетители и администрация даже не подозревали, что идёт ограбление. Ателье уже было закрыто. Мужчины отперли дверь ключом, развесили на окна джинсы и спокойно вскрыли банкомат. Всю наличку сложили в пакет, который взяли в ателье, и вышли из торгового центра. На всё ушло 18 минут. Впопыхах мужчины запутались, в какой пакет положили деньги и захватили на всякий случай другой пакет, в котором оказался мусор. В остальном всё прошло без сучка, без задоринки. Банкомат "Райффайзенбанка" стал легче на 4.5 млн рублей. Второй банкомат, который установлен рядом, грабители вскрыть не смогли, так как сверло сломалось. Мелочиться и проверять кассу ателье не стали, там лежали 400 рублей, которыми охотники за крупной добычей побрезговали. Откуда у них ключи от ателье, предстоит выяснить полиции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи, однако грабителей ещё не нашли. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, организованной группой. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Метки: Райффайзенбанк   банкомат   воронеж   дерзкое ограбление   ограбление   торговый центр   
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6  комментариев
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
Удивительно, как это - банкомат без сигнализации.
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Великий Кормчий 4 минуты назад
За 4 ляма так карячиться?
Ну хорошо что никого не запилили.
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Bill 49 минут назад
"Райффайзенбанк" - да и пусть грабят. Весьма говнистый банк.
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Mowgley Час назад
Проникли в боковое помещение, закрылись, завесили окна и у всех на виду обчистили
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
всегда радуют новости, когда грабят награбленное
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