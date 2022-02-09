Мигранты с битами ограбили сетевой магазин, избив до смерти кассира

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В магазин "Пятёрочка", расположенный в подмосковном селе Новопетровское, проникли четверо грабителей, которые напали на сотрудников.
Действие происходило поздно вечером 8 февраля. Они смогли попасть внутрь через вход для разгрузки товаров.
Злоумышленники стали избивать сотрудников сети. 51-летний кассир Людмила Вяткина скончалась на месте, а директор магазина и её муж были госпитализированы.
Злоумышленники стали избивать сотрудников сети. 51-летний кассир Людмила Вяткина скончалась на месте, а директор магазина и её муж были госпитализированы.
Бандиты поживились наличкой в размере 205 тыс рублей.
Однако по горячим следам правоохранители вычислили местонахождение преступников. Они были найдены в 50 км от места преступления. Сообщается, что бандитами оказались мигранты из Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.
Сейчас они дают показания в полиции.
А пользователям соцсетей не хватает цензурных слов, чтобы выразить свои эмоции от произошедшего:
Сейчас они дают показания в полиции.
А пользователям соцсетей не хватает цензурных слов, чтобы выразить свои эмоции от произошедшего:
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Где показано видео задержанных.
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