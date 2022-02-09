Мигранты с битами ограбили сетевой магазин, избив до смерти кассира

Однако по горячим следам правоохранители вычислили местонахождение преступников. Они были найдены в 50 км от места преступления. Сообщается, что бандитами оказались мигранты из Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.



Сейчас они дают показания в полиции.



А пользователям соцсетей не хватает цензурных слов, чтобы выразить свои эмоции от произошедшего: