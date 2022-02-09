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Мигранты с битами ограбили сетевой магазин, избив до смерти кассира

Мигранты с битами ограбили сетевой магазин, избив до смерти кассира (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 10:37
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Новопетровское   Подмосковье   биты   гибель   грабители   ограбление   таджики   
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В магазин "Пятёрочка", расположенный в подмосковном селе Новопетровское, проникли четверо грабителей, которые напали на сотрудников.
Действие происходило поздно вечером 8 февраля. Они смогли попасть внутрь через вход для разгрузки товаров.

Злоумышленники стали избивать сотрудников сети. 51-летний кассир Людмила Вяткина скончалась на месте, а директор магазина и её муж были госпитализированы.
Бандиты поживились наличкой в размере 205 тыс рублей.
Однако по горячим следам правоохранители вычислили местонахождение преступников. Они были найдены в 50 км от места преступления. Сообщается, что бандитами оказались мигранты из Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет.

Сейчас они дают показания в полиции.

А пользователям соцсетей не хватает цензурных слов, чтобы выразить свои эмоции от произошедшего:

Источник:

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Метки: Ynews   Новопетровское   Подмосковье   биты   гибель   грабители   ограбление   таджики   
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58  комментариев
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24k
Очевидное-Невероятное Час назад
Те самые которые кричали "Чемодан, вокзал, Россия", 10-20 лет назад во всех бывших республиках. Какого фига вы не сидите в своих богатых и счастливых странах???
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39k
Андрей 5 минут назад
Не надо их сажать. Надо отрубать обе кисти рук и катапультой перебрасывать на территорию их посольства.
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1
папа подсолнух 9 минут назад
146% дадут 2 года условно, через 3 месяца амнистируют
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2k
cfhfwby 15 минут назад
И снова хочется сказать: где вы, скинхеды, мы вас любим и ждем.
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8k
Rus77 15 минут назад
У меня по соседству деревня, прошлой зимой чурки вскрыли несколько домов, у меня украли подушку от дивана, всех приняли. Они поголовно тупые дикари, украли 200тр по 50 на каждого, и получат минимум от 10 лет...
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−5
Руслан Белатов 16 минут назад
Есть преступники пойманые по горячим следам - расстрелять назуй. Толку их кормит 10 лет, выйдут в 30 с небольшим и опять...
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
Что характерно,в новостях ни-ни о национальности преступников.
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15k
Hairy. 18 минут назад
Будь проклята поганая крыса, которая завезла в страну ДЕСЯТКИ миллионов чурок!
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12k
Святослав Полчаса назад

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39k
Андрей Полчаса назад
На ветке 404лов больше чем в 404ляндии.
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18k
babuby Полчаса назад
А будь у директора магазина травмат, и воспользуйся он им, то его-бы ещё и посадили.
Такие вот возможности. У одних возможность для нападения, а у других возможность для самообороны.
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26k
Vazari 36 минут назад
У одного из ублюдков не бита, а топорище. Удар топорищем намного опаснее удара битой, "пятно контакта" меньше, а скорость и вес большие. перелом гарантирован.
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2k
MC 38 минут назад
Ислам шагает по стране!
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22k
Ватаку Накомоде 40 минут назад
Помнится в древнем риме была такая приколюшка как децимация - когда казнили каждого десятого за косяк кого-нибудь одного. Вот в отношении мигрантов тоже так надо, один совершил преступление - еще несколько тысяч рандомных чурок допортировали с пожизненным запретом на въезд.
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26k
Батончик с маком 42 минуты назад
Вот интересно, кто-нибудь из комментаторов заступится за земляка которого будут убивать обезьяны? Может только один из десяти. Остальные только лёжа на диванах воинствуют
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9k
antonium 44 минуты назад
Это уже оккупация! А что нужно сделать с оккупантами? Правильно, тоже, что делали наши мудрые деды.
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−7
Карл Такойто 47 минут назад
В прошлом году благодаря мудрому правлению, рывкам и прорывам, убыль населения составила более 1 млн. человек,в том числе этим объясняется необходимость завозить мигрантов,но как мы видим они ещё больше способствуют убыли населения)
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171
На хер ЗАПАД! 48 минут назад
Гнать на виселицу этих потомков шакалов.ВСЕХ НА ЙУХ!!!!!!!
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−2
пофаласий 48 минут назад
до чего путлерец - трижды матерь е/банный подзалупец страну довёл ...
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−2
пофаласий Андрей 24 минуты назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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8k
Ivan 53 минуты назад
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814
Hallo FreeSpace 57 минут назад
Ну надеюсь полиция их повеселит на славу ...
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