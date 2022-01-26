Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского арестован

1173
3
Суд наложил арест на гражданина Таджикистана, задержанного за грабеж в доме знаменитого артиста.
Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов после задержания арестован на месяц Наро-Фоминским судом Подмосковья. Он подозревается в участии в ограбление вдовы певца Александра Градского. По первоначальным данным следствия, именно он и был тем самым водителем, что организовал автоподставу, которая стала первым актом криминального «экшена».
Как сообщает РИА Новости, Умеджон Жабборов уже был судим за дачу взятки. А сейчас его удалось задержать в московском метро, помогли в этом правоохранителям видеокамеры с системой распознавания лиц. Другие трое участвовавших в ограблении Марины Коташенко скрылись, предположительно, в Белоруссии и Таджикистане.
Как сообщает РИА Новости, Умеджон Жабборов уже был судим за дачу взятки. А сейчас его удалось задержать в московском метро, помогли в этом правоохранителям видеокамеры с системой распознавания лиц. Другие трое участвовавших в ограблении Марины Коташенко скрылись, предположительно, в Белоруссии и Таджикистане.
×
×
Само дерзкое ограбление произошло 16 января. Фишки тогда оперативно откликнулись на ЧП. Потом в СМИ было много версий произошедшего. Кто-то считал, что вдова сама инсценировала «изъятие» денег, дабы не делиться с иными наследниками. Другие винили как раз кого-то из детей от предыдущих браков Градского. Напомним, в доме хранились наличные в сумме 100 миллионов рублей, они-то и стали добычей злоумышленников.
Версию о вероятности вины молодой вдовы журналисты «подкрепляли» аргументом, что Марина обратилась в полицию лишь спустя 6-7 часов после нападения. Однако адвокат Александр Добровинский эти цифры опровергает. Он утверждает, что звонок последовал спустя два часа. Что вполне обоснованно, испуганная женщина не сразу решилась на это действие.
Появилось у следствия и предположение, кто стал наводчиком для грабителей. По основной на данный момент версии, это земляк задержанного, который ранее трудился на участке коттеджа. Правоохранительные органы считают, что никто из наследников певца к ЧП не причастен.
Появилось у следствия и предположение, кто стал наводчиком для грабителей. По основной на данный момент версии, это земляк задержанного, который ранее трудился на участке коттеджа. Правоохранительные органы считают, что никто из наследников певца к ЧП не причастен.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сто миллионов экспроприировали: стало известно о дерзком ограблении вдовы Градского
- Скандал вокруг «Матросской тишины» разгорается все громче
- Петроградский районный суд вынес решение о заочном аресте предполагаемого убийцы Игоря Талькова
- "Начальник с большой дороги": суд арестовал замминистра транспорта Токарева
- В Праге трое неизвестных ограбили магазин люксовых часов почти на миллион долларов
29
Понравилось29
Новости партнёров
Ага....
-----------------------------------------------------------------
У меня большие сомнения по этому поводу ..Слишком все мутно и такие суммы фигурируют .
Ждем новых обстоятельств.
))