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Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского арестован

Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского арестован (3 фото)

Автор:
26 января 2022 18:47
Сообщество : Криминал
Метки: арест   вдова   градский   коттедж   миллионы   ограбление   подозреваемый   таджикистан   
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Суд наложил арест на гражданина Таджикистана, задержанного за грабеж в доме знаменитого артиста.
Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов после задержания арестован на месяц Наро-Фоминским судом Подмосковья. Он подозревается в участии в ограбление вдовы певца Александра Градского. По первоначальным данным следствия, именно он и был тем самым водителем, что организовал автоподставу, которая стала первым актом криминального «экшена».

Как сообщает РИА Новости, Умеджон Жабборов уже был судим за дачу взятки. А сейчас его удалось задержать в московском метро, помогли в этом правоохранителям видеокамеры с системой распознавания лиц. Другие трое участвовавших в ограблении Марины Коташенко скрылись, предположительно, в Белоруссии и Таджикистане.
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Само дерзкое ограбление произошло 16 января. Фишки тогда оперативно откликнулись на ЧП. Потом в СМИ было много версий произошедшего. Кто-то считал, что вдова сама инсценировала «изъятие» денег, дабы не делиться с иными наследниками. Другие винили как раз кого-то из детей от предыдущих браков Градского. Напомним, в доме хранились наличные в сумме 100 миллионов рублей, они-то и стали добычей злоумышленников.
Версию о вероятности вины молодой вдовы журналисты «подкрепляли» аргументом, что Марина обратилась в полицию лишь спустя 6-7 часов после нападения. Однако адвокат Александр Добровинский эти цифры опровергает. Он утверждает, что звонок последовал спустя два часа. Что вполне обоснованно, испуганная женщина не сразу решилась на это действие.

Появилось у следствия и предположение, кто стал наводчиком для грабителей. По основной на данный момент версии, это земляк задержанного, который ранее трудился на участке коттеджа. Правоохранительные органы считают, что никто из наследников певца к ЧП не причастен.

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Метки: арест   вдова   градский   коттедж   миллионы   ограбление   подозреваемый   таджикистан   
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274
ManA108 2 часа назад
Черножопый?Что и следовало ожидать!
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770
Снежный Барс 9 минут назад
"Черная чума" заполонила планету
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−124
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
никто из наследников не причастен? А как чурки узнали адрес в котором сумка была? Как поняли, что там не джинсы и свитера градского, а деньги? Как быстро отследили маршрут по которому эта девка катается?
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5k
Димыч 38 минут назад
Очень мутная история.
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1k
Вадим Курбатов 39 минут назад
Блин, как же достали эти животные!
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558
Mr White Man 39 минут назад
Опять смугляш !
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21k
Альберт Час назад
Ну и гадюшник там...
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13k
Великий Кормчий Час назад
Сто лямов хранить в загородном доме (на даче)...
Ага....

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733
Serg Dex 2 часа назад
Ну следаки ещё те, градский и этот урюк конешно уровень и знакомства одинаковы))) срубили палку)), там другие люди за этим, ну а парень лепёшки не скоро лопать будет
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Да-да, 100 миллионов так и отдала.... Ага.
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54k
Igor 2 часа назад
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53
Алексей Русских Igor 47 минут назад
ржу. Прости меня господи!)))))
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1k
Mixan 2 часа назад
Правоохранительные органы считают, что никто из наследников певца к ЧП не причастен.
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У меня большие сомнения по этому поводу ..Слишком все мутно и такие суммы фигурируют .
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4k
ron 2 часа назад
В этой новости прекрасно всё - и суммы, и непричастность, и Александр Добровинский, который тут как тут, и места, где укрылись подозреваемые...
Ждем новых обстоятельств.
))
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