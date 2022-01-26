Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского арестован

Версию о вероятности вины молодой вдовы журналисты «подкрепляли» аргументом, что Марина обратилась в полицию лишь спустя 6-7 часов после нападения. Однако адвокат Александр Добровинский эти цифры опровергает. Он утверждает, что звонок последовал спустя два часа. Что вполне обоснованно, испуганная женщина не сразу решилась на это действие.



Появилось у следствия и предположение, кто стал наводчиком для грабителей. По основной на данный момент версии, это земляк задержанного, который ранее трудился на участке коттеджа. Правоохранительные органы считают, что никто из наследников певца к ЧП не причастен.