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В Подмосковье при попытке ограбления Сбербанка погиб вор

В Подмосковье при попытке ограбления Сбербанка погиб вор (4 фото)

Автор:
07 февраля 2022 09:59
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Ивантеевка   Подмосковье   Сбербанк   Терминал   ограбление   смерть   
2187
4

Пара злоумышленников попыталась обчистить терминал, но что-то пошло не так.

В подмосковной Ивантеевке два предприимчивых товарища в ночь на понедельник, 7 февраля, решили вскрыть банковский терминал. Для этого злоумышленники закачали внутрь аппарата газ, после чего подожгли газо-воздушную смесь. Взрыв оказался таким серьезным, что один из грабителей погиб на месте. Другому удалось скрыться.


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В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что в настоящий момент устанавливается личность погибшего и сбежавшего преступников, а также проводятся розыскные мероприятия.


Известно, что терминалы находились в отделении банка, расположенного на первом этаже жилого дома. По счастью, никто из жильцов не пострадал.

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Метки: Ynews   Ивантеевка   Подмосковье   Сбербанк   Терминал   ограбление   смерть   
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14  комментариев
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8k
sivanov1079 Полчаса назад
Ставлю на черное!
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ВОВЧЕГ Полчаса назад
До смерти хотелось денег!
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1k
Max Полчаса назад
Ну вообще-то ничего смешного. Из-за взрыва дом могут признать аварийным, а жителей вероятнее всего расселят в холупы. Убирать надо банки из жилых домов.
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18k
nobody® 37 минут назад
"Хлопок оказался таким серьезным" исправьте
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5k
Duckk 48 минут назад
Туда ему и дорога.
P.S. На Сбер, как и на любой банк мне похер.
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49k
noName 49 минут назад
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9k
Sasa 56 минут назад
Креативная попытка грабануть банк! )))
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6k
kleyman 57 минут назад
Ой, а что это там так бумкнуло? А это Газпром и Сбербанк, объединились против простого люда и его убивают!
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