В Подмосковье при попытке ограбления Сбербанка погиб вор

Пара злоумышленников попыталась обчистить терминал, но что-то пошло не так.
В подмосковной Ивантеевке два предприимчивых товарища в ночь на понедельник, 7 февраля, решили вскрыть банковский терминал. Для этого злоумышленники закачали внутрь аппарата газ, после чего подожгли газо-воздушную смесь. Взрыв оказался таким серьезным, что один из грабителей погиб на месте. Другому удалось скрыться.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что в настоящий момент устанавливается личность погибшего и сбежавшего преступников, а также проводятся розыскные мероприятия.
Известно, что терминалы находились в отделении банка, расположенного на первом этаже жилого дома. По счастью, никто из жильцов не пострадал.
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До сих пор полуразвалившиеся бараки признают пригодными для жилья
P.S. На Сбер, как и на любой банк мне похер.