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Два водителя автобусов делили пассажиров в спарринге, пока один не взял в руки нож

Два водителя автобусов делили пассажиров в спарринге, пока один не взял в руки нож (2 фото)

Автор:
09 февраля 2022 21:47
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   автобус   больница   нож   полиция   ранение   ссора   
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Перепалка казанских шоферов закончилась ранением одного из них.
Сегодня утром на одной из автобусных остановок Казани разгорелся нешуточный конфликт между двумя водителями. Как сообщает «Татар-информ», ссора началась, когда в подъехавший к месту посадки автобус начали входить пассажиры.

Шофер второго транспортного средства решил оспаривать очередность загрузки, и тоже распахнул двери, приглашая потенциальных клиентов.
В какой-то момент эмоции захлестнули обоих, а один из оппонентов, водитель в возрасте 53 лет, выхватил нож. Он ударил им конкурента в живот. Раненого увезли в больницу, а его не в меру агрессивного коллегу задержала полиция.

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Метки: Казань   автобус   больница   нож   полиция   ранение   ссора   
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Mowgley 39 минут назад
Один с дыркой в брюхе, другой в участке, а пассажиры в результате вообще не поехали.
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