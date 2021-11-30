Город нестрогого режима: житель Казани решил проверить, как работает система QR-кодов в общественном транспорте

В Казани с 22 ноября ввели правительственный эксперимент: для проезда в общественном транспорте в городе нужен QR-код. В видео - о том, как работает это правило не на бумажке, а на деле.
Совсем недавно в Татарстане ввели новые правила: для поездки в общественном транспорте жители и гости города должны предъявлять QR-код, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Эта жесткая мера многими жителями Казани была встречена в штыки. В первые дни после нововведения казанцы пытались бастовать: устраивали скандалы при посадке в автобусы и даже дрались. Непривитые жители объединялись в "могучие кучки", чтобы совместно добираться до работы на такси.
Однако прошла неделя, и, кажется, накал страстей заметно поутих.Житель города решил посмотреть, как проверяются QR-коды в общественном транспорте в вечернее время. Оказалось, что никак. Одна из пассажирок в автобусе предположила, что такое безразличие к цифровому документу проистекает из-за позднего времени: дескать, вечером проверяющих на маршруте уже нет, а раз так, то кондуктору беспокоиться и проверять документы нет резона.
Впрочем, чтобы снять реальную картину "татарского QR-безумия" эксперимент лучше проводить утром и в часы пик. Говорят, там есть на что посмотреть. Глава Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов рассказал, что видел, как кондуктор по десять минут пробирается по салону, требуя код. За это время часть пассажиров, даже не оплатившая проезд, успевала проехать и выйти. А публицист Илья Вайцман и вовсе жалеет, что прыжки на грабли не входят в олимпийскую программу - российские чиновники стали бы победителями в этом соревновании.
Между тем, против введения QR-кодов на транспорте выступил тюменский губернатор Александр Моор, заявив, что не может поставить людей с такую ситуацию, т.к. не видит альтернативы общественному транспорту. "Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию или после возвращения, то есть минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Но лишить людей возможности передвигаться — нет альтернативы». Омский оперштаб также отказался от этой идеи.
А вот в Северной Осетии с принятием решения о введении проверки цифровых документов получился настоящий анекдот. Сначала в СМИ появилась информация о том, что парламент республики проголосовал против куаризации, а в ходе повторного голосования спустя несколько часов 44 депутата поддержали законопроект.Передумали, бывает. Правда, в соцсетях появилась шутка о том, что народ Осетии целых два часа гордился своим парламентом. Такой вот театр в двух актах.
Что касается, экономической стороны вопроса, то казанские перевозчики с момента введения проезда по куар-кодам потеряли до 30% пассажиров. При этом, падение доходов отмечается на всех видах транспорта - от автобусов до метро. Как именно эта мера сказалась на распространении коронавирусной инфекции, сказать пока сложно.
Источник:
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может, а вирус и чеоез глаза попасть может, к чему все это блин.