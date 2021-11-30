Город нестрогого режима: житель Казани решил проверить, как работает система QR-кодов в общественном транспорте

Между тем, против введения QR-кодов на транспорте выступил тюменский губернатор Александр Моор, заявив, что не может поставить людей с такую ситуацию, т.к. не видит альтернативы общественному транспорту. "Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию или после возвращения, то есть минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Но лишить людей возможности передвигаться — нет альтернативы». Омский оперштаб также отказался от этой идеи.

А вот в Северной Осетии с принятием решения о введении проверки цифровых документов получился настоящий анекдот. Сначала в СМИ появилась информация о том, что парламент республики проголосовал против куаризации, а в ходе повторного голосования спустя несколько часов 44 депутата поддержали законопроект.Передумали, бывает. Правда, в соцсетях появилась шутка о том, что народ Осетии целых два часа гордился своим парламентом. Такой вот театр в двух актах.

Что касается, экономической стороны вопроса, то казанские перевозчики с момента введения проезда по куар-кодам потеряли до 30% пассажиров. При этом, падение доходов отмечается на всех видах транспорта - от автобусов до метро. Как именно эта мера сказалась на распространении коронавирусной инфекции, сказать пока сложно.