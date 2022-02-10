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Проверьте себя: тест по фильму "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Проверьте себя: тест по фильму "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Автор:
10 февраля 2022 10:47
Сообщество : Кино
Метки: Гарри Поттер 3   Гарри Поттер и узник Азкабана   Тесты   гарри поттер   кинотесты   тест   тесты по фильмам   
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Вопросы составлены по одному из самых рейтинговых фильмов о Гарри Поттере. Насколько хорошо вы помните детали фильма? Картина была номинирована на две премии Оскар: за "Лучший оригинальный саундтрек" и за "Лучшие визуальные эффекты".

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Метки: Гарри Поттер 3   Гарри Поттер и узник Азкабана   Тесты   гарри поттер   кинотесты   тест   тесты по фильмам   
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Roman Час назад
Да, с детьми и не такое наизусть выучишь!
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JeanLuk Минуту назад
>Из 8 вопросов ответили верно на 7. Вероятно, вы слишком давно смотрели этот фильм.

Давно да и один раз, но запомнил)
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47
Dairou Полчаса назад
Прочитав книги - начинаешь ненавидеть фильмы из которых всё что важно вырезанно, а что не нужно добавленно. Первых 2 фильма еще кое как старались следовать книгам и вставить как можно больше того, что было в книгах - остальные же части не парились.
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