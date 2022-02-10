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Вопросы составлены по одному из самых рейтинговых фильмов о Гарри Поттере. Насколько хорошо вы помните детали фильма? Картина была номинирована на две премии Оскар: за "Лучший оригинальный саундтрек" и за "Лучшие визуальные эффекты".
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Давно да и один раз, но запомнил)