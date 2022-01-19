В Америке хотят снять сериал по «Гарри Поттеру» с трансгендерными актерами

В США планируют снимать сериал по вселенной «Гарри Поттера», в котором волшебников будут играть трансгендерные и небинарные актеры, передает Daily Mail. Создатели веб-сериала хотят видеть более разнообразный актерский состав, и настаивают, что на некоторые роли, включая отца Гарри, не должны рассматриваться белые актеры.
Согласно описанию роли Джеймса Поттера, она доступна только для «азиатских актеров, темнокожих актеров, актеров африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения». Продюсеры также омечают, что хотят видеть в роли Лили, матери Гарри, «гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину». Также в описаниях ролей для кастинга упоминается, что на роль Сириуса Блэка тоже ищут небелого актера, при этом к прослушиванию допускаются актеры любого пола.
Создатель проекта, видеопродюсер TikTok Меган Макелли, сказала: «Мы стремимся отразить разнообразие фанатской базы в любимых персонажах, показав небелых людей, сюжетные линии про квир-людей и персонажей разных вероисповеданий».
Однако продюсеры, базирующиеся в США, почти наверняка столкнутся с судебной тяжбой со стороны Джоан Роулинг, которая, судя по всему, не давала им разрешения на использование ее персонажей.
Хотя создатели сериала написали свой собственный сценарий с Гарри Поттером в качестве центрального персонажа, он все еще основан на книгах, написанных Роулинг.
В веб-сериале, который будет сниматься в тихоокеанском северно-западном регионе Америки в июне и июле, также появятся такие персонажи Роулинг, как Ремус Люпин, Питер Петтигрю, Марлен Маккиннон и Доркас Медоуз. Люпина, по словам продюсеров, могут играть представители любого пола, но Петтигрю должен играть «гендерно неконформный, небинарный, транс-мужчина». Пока неизвестно, когда покажут сериал, но Макелли уже наняла агента по кастингу из Лос-Анджелеса Ханну Шилл.
Роулинг пока не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А Роулинг уже ни раз сказала, все что о них думает и на чем их вертела!