В Америке хотят снять сериал по «Гарри Поттеру» с трансгендерными актерами

Однако продюсеры, базирующиеся в США, почти наверняка столкнутся с судебной тяжбой со стороны Джоан Роулинг, которая, судя по всему, не давала им разрешения на использование ее персонажей.

Хотя создатели сериала написали свой собственный сценарий с Гарри Поттером в качестве центрального персонажа, он все еще основан на книгах, написанных Роулинг.

В веб-сериале, который будет сниматься в тихоокеанском северно-западном регионе Америки в июне и июле, также появятся такие персонажи Роулинг, как Ремус Люпин, Питер Петтигрю, Марлен Маккиннон и Доркас Медоуз. Люпина, по словам продюсеров, могут играть представители любого пола, но Петтигрю должен играть «гендерно неконформный, небинарный, транс-мужчина». Пока неизвестно, когда покажут сериал, но Макелли уже наняла агента по кастингу из Лос-Анджелеса Ханну Шилл.

Роулинг пока не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.