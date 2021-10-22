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Братья и сестры - шутники по жизни

Братья и сестры - шутники по жизни (31 фото)

Автор:
22 октября 2021 14:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   братья   приколы   родственники   родственные чувства   семейные шутки   сестры   шутки   
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Среди всех шуток родственные - самая жесть: ведь сколько на родного человека ни обижайся, а помириться все равно придется. Особо отвязными получаются шутки над братьями и сестрами: они ведь не будут плакать, как мама, и хвататься за сердце, как дедушка. А значит - больше ада!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   братья   приколы   родственники   родственные чувства   семейные шутки   сестры   шутки   
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Дмитрий 2 часа назад
Про УЗИ улыбнуло...Все остальное надуманная пиндостановская хрень.
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