Братья и сестры - шутники по жизни

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Среди всех шуток родственные - самая жесть: ведь сколько на родного человека ни обижайся, а помириться все равно придется. Особо отвязными получаются шутки над братьями и сестрами: они ведь не будут плакать, как мама, и хвататься за сердце, как дедушка. А значит - больше ада!
"Я обещал сестре, если она получит диплом с отличием, прийти на ее выпускной в таком же платье, как у нее. Она говорит, это ее мотивировало"
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"Мой брат работает - следит за пятью чихуахуа, пока хозяева в отъезде. Вот такую фотку он прислал мне с работы"
Невеста сказала сестре, чтобы приходила на свадьбу "в чем угодно", и та пришла в костюме тиранозавра
Сестре пришла посылка с купальником, и младший брат не мог отказать себе в удовольствии померить обновку
"Когда во время свадьбы моих родителей они преклонили колени перед алтарем, все увидели, что папин брат написал на подошвах его туфель. Это была жестокая шутка"
"Помогите".
"Мой брат, пока меня не было, убрался в нашей ванной. Теперь, если я оставляю что-то не на месте, он устраивает мне вот такие сценки из своих LEGO-человечков
"Каждый год мы с братом дарим друг другу подарки и соревнуемся, чей труднее открыть. В этом году я победил - я залил его подарок бетоном"
"Я подарил сестре и ее бойфренду покрывало с моими фотографиями - чтиобы помнили, что я рядом, и вели себя хорошо"
"Собрал в подарок брату $100. Разменял по доллару, свернул по одному, теперь буду по одному заворачивать"
"Сестра начала чинить зубы, но из-за ковида не успела закончить. Я заказала ей специальную маску"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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