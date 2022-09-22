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Актёрские байки про Олега Табакова

Актёрские байки про Олега Табакова

Автор:
22 сентября 2022 16:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Олег Табаков   Приколы   Юмор   актёры   интересное   шутки   
535
7
Олег Павлович несомненно входит в золотой состав советских актёров. Его роли всегда запоминались зрителям, а цитаты уходили в народ.
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Источник:

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Метки: Олег Табаков   Приколы   Юмор   актёры   интересное   шутки   
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5  комментариев
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4k
SandMANn 46 минут назад
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17
300n 7 минут назад
Сколько же в нем обаяния. Многие фильмы можно смотреть особенно благодаря участию в них Табакова.
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4k
Горожанин 51 минуту назад
Очень же всё тупенько написано. Могли бы уж и получше насочинять и оформить о великом артисте.
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