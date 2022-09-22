Актёрские байки про Олега Табакова

В 70-х годах театр "Современник", где служил Олег Павлович, поехал с гастролями в Латвию. Актёров поселили в приморской Юрмале, в районе, где работал один-единственный ночной клуб с рестораном и дискотекой. Вот там они и решили собраться после спектакля и отметить начало гастролей. В компании взрослых пошли приехавшие с родителями Антон Табаков и Денис Евстигнеев - им было тогда лет по 12. На входе компанию остановил швейцар и, показывая на мальчиков, категорично отрезал: "Детям нельзя!" - и буквально закрыл собою вход. Все остановились в растерянности, и только Олег Табаков начал громко отчитывать швейцара: "Как вы можете! Вам не стыдно?! Вы же их оскорбили! Лилипуты тоже люди и имеют право отдохнуть в ресторане!" Швейцар переводил взгляд с детей на взрослых и в итоге решил не углубляться в конфликт и пропустил всю компанию - кто этих актёров знает, может быть всё, что угодно.