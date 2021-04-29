Он признался, что основным мотивом такой маскировки было желание обмануть вездесущих фотографов. Только ничего не вышло... Теперь он понимает, что затея была дурацкой.



Пользователи соцсетей моментально подхватили тему и превратили Цукерберга в героя мемов.