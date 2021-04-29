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Основатель Facebook Марк Цукерберг наконец признался, зачем намазал лицо толстым слоем солнцезащитного крема: так он хотел не только защитить кожу от обгорания, но и скрыться от надоедливых папарацци. Однако хитрый план не удался.
Напомним: фотографии, на которых Цукерберг выглядит клоуном-мимом на серфе, разлетелись по интернету в июле прошлого года и вызвали мощную волну мемов в его адрес.
Беседуя в прямом эфире с Адамом Моссери, главой Instagram, Цукерберг рассказал об этой истории.
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Он признался, что основным мотивом такой маскировки было желание обмануть вездесущих фотографов. Только ничего не вышло... Теперь он понимает, что затея была дурацкой.
Пользователи соцсетей моментально подхватили тему и превратили Цукерберга в героя мемов.
Пользователи соцсетей моментально подхватили тему и превратили Цукерберга в героя мемов.
Между прочим, никто никогда не видел Марка Цукерберга и призрака из "Унесенных призраками" в одной комнате
Источник: — переведено специально для fishki.net
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