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Марк Цукерберг посмеялся над своей неудачной попыткой камуфляжа на отдыхе

Марк Цукерберг посмеялся над своей неудачной попыткой камуфляжа на отдыхе (10 фото)

Автор:
29 апреля 2021 12:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Марк Цукерберг   Юмор   забавно   мемы   папарацци   приколы   
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Основатель Facebook Марк Цукерберг наконец признался, зачем намазал лицо толстым слоем солнцезащитного крема: так он хотел не только защитить кожу от обгорания, но и скрыться от надоедливых папарацци. Однако хитрый план не удался.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марк Цукерберг   Юмор   забавно   мемы   папарацци   приколы   
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