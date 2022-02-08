"Я нихера не поняла": российская фигуристка Мишина дала интервью журналисту BBC

После победы российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде к спортсменам подбежали журналисты английского телеканала "Би-би-си" и получили от них исчерпывающий комментарий по поводу эмоций и самочувствия.





Журналист обратился к Анастасии Мишиной, которая в паре с Александр Галлямов упали на лёд на последних секундах произвольной программы, и спросил на английском о самочувствии девушки после падения. Выслушав вопрос, девушка смеясь ответила, что "нихера не поняла" о чём её спросили. К счастью, парни оказались более серьёзными и, не моргнув глазом, перевели вопрос. Со второй попытки переволновавшаяся спортсменка вспомнила свой английский и ответила, что "это были последние пять секунд программы, так что все нормально".