FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2657 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
"Я нихера не поняла": российская фигуристка Мишина дала интервью журналисту BBC

"Я нихера не поняла": российская фигуристка Мишина дала интервью журналисту BBC (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 февраля 2022 14:58
Сообщество : Спорт
Метки: BBC   Анастасия Мишина   Олимпиада-2022   видео   интервью   курьёз   
3237
1
2

Ответ российской спортсменки убил!

После победы российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде к спортсменам подбежали журналисты английского телеканала "Би-би-си" и получили от них исчерпывающий комментарий по поводу эмоций и самочувствия.


Журналист обратился к Анастасии Мишиной, которая в паре с Александр Галлямов упали на лёд на последних секундах произвольной программы, и спросил на английском о самочувствии девушки после падения. Выслушав вопрос, девушка смеясь ответила, что "нихера не поняла" о чём её спросили. К счастью, парни оказались более серьёзными и, не моргнув глазом, перевели вопрос. Со второй попытки переволновавшаяся спортсменка вспомнила свой английский и ответила, что "это были последние пять секунд программы, так что все нормально".

Несмотря на падение, Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат, обогнав японцев, американцев и канадцев, набрав 145,20 балла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: BBC   Анастасия Мишина   Олимпиада-2022   видео   интервью   курьёз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
DarkSkat Час назад
Тут теперь каждое слово с олимпиады в отдельном посте будут обсуждать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman 3 минуты назад
А кто хлопает? Там зрителей пустили, что-ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 5 минут назад
Партнёр - настоящий МУЖИК: так треснуться головй о лёд и продолжить выступление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Анонимный Трезвенник 9 минут назад
Видео недоступно. Я нихрена не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максим 16 минут назад
Почему наши репортёры задают вопросы пиндосам на английском, а они не хотят нас спрашивать на русском? Вот и ни хера не поняла) Красава девченка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Inlex 17 минут назад
А мне понравилось... молодец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−6
STAS 23 минуты назад
БЫДЛО национальности не имеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха Полчаса назад
"в паре с Александр Галлямов"
Ога. Гер лягушка,унд болотен дер шлёп,дер шлёп...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Cool_Romic Полчаса назад
Что бы посмотреть ролик, посмотри 4 рекламы. Жесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
nihilists Полчаса назад
""""Ответ российской спортсменки убил!""""" А где трупы? Кто умер? А ни хера..... Никто не умер!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
nihilists 36 минут назад
Писец! А когда пиндосы, фрицы и другие на своих языках лопочут всякую хрень.......Пшеки курва через слова говорят. Или это совсем другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Parus59 40 минут назад
Честно говоря я тоже нихера не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
kolobok263 40 минут назад
за язычком следить надо, ты на олимпиаде, страну представляешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sedoisever 44 минуты назад
Нет. Это не "на расслабоне", как тут пишут. Это лицо страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Fat Lynx 51 минуту назад
Хоккейный или футбольный тренер может за одну игру на год уложить фишки постами с выражениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
608
Graboid 51 минуту назад
фигуристы - нормальные люди .. ничто человеческое им ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Нанук Паналык 55 минут назад
Ну не поняла она ни хера и что...Повторят - поймет! С этого целый пост пилить надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
dima423 59 минут назад
ну и молодцы, отвечают на расслабоне))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
613
Dimon 59 минут назад
Мдя....без мата в нашем спорте никуда! Любая хрупкая красотка обложит матом так, что мало не покажется!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат "Хватит уже, тормозите, сердце болит!": эмоциональное интервью дагестанского тренера растрогало соцсети "Хватит уже, тормозите, сердце болит!": эмоциональное интервью дагестанского тренера растрогало... Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти "Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора "Я не нажимал на курок": Алек Болдуин дал первое официальное интервью после убийства оператора Устроивший расстрел в казанской гимназии Галявиев впервые дал интервью Устроивший расстрел в казанской гимназии Галявиев впервые дал интервью
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
7
276
28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
Набирающие популярность в сообществах
Трехдверный Range Rover 6×6: необычный английский 6-колесный внедорожник
0
2
Трехдверный Range Rover 6×6: необычный английский 6-колесный внедорожник
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
0
43
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#ватермарк#аварии#авто аварии#кот#Олимпиада-2022#фотографии#Жизнь
#фото#прикол#история#дтп#картинки#Спорт#автомобили#Ynews#познавательно#новости
#интересно#люди#интересное#Россия#Приколы#США#автомир#СССР#подборка#пекин

На что жалуетесь?

Вернуться