"Я нихера не поняла": российская фигуристка Мишина дала интервью журналисту BBC

Ответ российской спортсменки убил!
После победы российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде к спортсменам подбежали журналисты английского телеканала "Би-би-си" и получили от них исчерпывающий комментарий по поводу эмоций и самочувствия.
Журналист обратился к Анастасии Мишиной, которая в паре с Александр Галлямов упали на лёд на последних секундах произвольной программы, и спросил на английском о самочувствии девушки после падения. Выслушав вопрос, девушка смеясь ответила, что "нихера не поняла" о чём её спросили. К счастью, парни оказались более серьёзными и, не моргнув глазом, перевели вопрос. Со второй попытки переволновавшаяся спортсменка вспомнила свой английский и ответила, что "это были последние пять секунд программы, так что все нормально".
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Несмотря на падение, Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат, обогнав японцев, американцев и канадцев, набрав 145,20 балла.
Видео падения:
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