Дело мальчиков из Измалково: узнаем ли мы правду?

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Московскому начинающему адвокату Дине Каминской, в феврале 1967 года, предложили одно интересное дело. Ее старший коллега, Лев Юдович, предложил ей защищать подсудимого в одном достаточно запутанном процессе.
Мальчики Алик Буров и Саша Кабанов обвинялись в том, что изнасиловали и убили четырнадцатилетнюю школьную подругу Марину Костоправкину. Каминская подумала и взялась защищать Сашу Кабанова, пристально изучив материалы дела.
Деревня Измалково
Она расположена на берегах Измалковско-Самарийских прудов, где находились дачи многих известных личностей: композитора Соловьева-Седого, маршала Буденного, актрисы Руслановой. А на противоположном берегу стояло знаменитое Переделкино.
Вечером, 17 июня 1965 года, на волейбольной площадке была большая компания: трое солдат, которые ремонтировали дачу Буденного, и местные ребята - Саша, Алик и несколько девочек. В том числе и Марина. Где-то в одиннадцать вечера солдаты стали собираться, их ждал грузовик, а подростки решили прогуляться по Генеральскому шоссе. Мальчики и Марина забежали домой (Саша, чтобы предупредить родителей, Алик, чтобы оставить дома баян, а Марина хотела взять кофту), а через некоторое время Саша и Алик вернулись к остальным подругам. Компания отправилась на Генеральское шоссе, но никто не обратил внимания, что Марины нет. А уже утром по деревне прошел слух, что девочка пропала.
Вечером, 17 июня 1965 года, на волейбольной площадке была большая компания: трое солдат, которые ремонтировали дачу Буденного, и местные ребята - Саша, Алик и несколько девочек. В том числе и Марина. Где-то в одиннадцать вечера солдаты стали собираться, их ждал грузовик, а подростки решили прогуляться по Генеральскому шоссе. Мальчики и Марина забежали домой (Саша, чтобы предупредить родителей, Алик, чтобы оставить дома баян, а Марина хотела взять кофту), а через некоторое время Саша и Алик вернулись к остальным подругам. Компания отправилась на Генеральское шоссе, но никто не обратил внимания, что Марины нет. А уже утром по деревне прошел слух, что девочка пропала.
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Кошмар на Измалковских прудах
Дачники, солдаты из воинской части - все стали прочесывать лес и берега прудов, но Марина исчезла. И лишь вечером, 19 июня, на полянке в овраге рядом с дачей Руслановой, нашли порванную кофточку пропавшей. Чуть стороне лежала старая мужская фуражка и пуговица от кальсон. В Измалково вызвали водолазов, которые обшарили все пруды, но и там ничего не нашли.
Местный участковый вместе с районным следователем опросили всех местных жителей и солдат, работавших на даче у Буденного. Солдаты путались в своих показаниях, а шофер рассказал следователю, что они появились у машины лишь в час ночи (а собирались к ней они около одиннадцати) и просили никому об этом не рассказывать. Где они были два с лишним часа - неизвестно. Военный прокурор неточности в показаниях не счел существенными и арестовывать солдат не стал. А спустя неделю дети, чья подруга пропала, пошли кататься на лодке. При развороте лодки в середине пруда Саша ударил по воде веслом и мгновенно побледнел - рядом с лодкой всплыл труп Марины Костоправкиной.
Местный участковый вместе с районным следователем опросили всех местных жителей и солдат, работавших на даче у Буденного. Солдаты путались в своих показаниях, а шофер рассказал следователю, что они появились у машины лишь в час ночи (а собирались к ней они около одиннадцати) и просили никому об этом не рассказывать. Где они были два с лишним часа - неизвестно. Военный прокурор неточности в показаниях не счел существенными и арестовывать солдат не стал. А спустя неделю дети, чья подруга пропала, пошли кататься на лодке. При развороте лодки в середине пруда Саша ударил по воде веслом и мгновенно побледнел - рядом с лодкой всплыл труп Марины Костоправкиной.
Поиски убийцы
После вскрытия стало ясно, что Марину изнасиловали и задушили. После похорон вся деревня хотела только одного - найти и наказать убийцу. Сначала казалось, что милиция вот-вот поймает виновного. Задержали больше 20 человек, которые вызывали подозрения, опросили всех окрестных жителей, но время шло. Два подозреваемых, найденных милицией, рецидивисты Садыков и Назаров, были отпущены. Прокурор в их виновность не поверил, невзирая на многие косвенные улики, которые так никто толком и не проверил. Власти, по сути, бездействовали и за дело взялись соседи и родственники девочки.
Охота
В годовщину смерти Марины произошло нечто очень странное. Местная плакальщица Марченкова, рыдая на кладбище о загубленной девочке, очень быстро довела всех до слез, но потом, многие присутствующие вспоминали, что Марченкова, причитая, просила у Марины прощения.
После алкогольных возлияний на поминках плакальщица призналась, что слышала, как Марина, в день своей смерти, сказала мальчишкам, идущим с ней: "Чего пристаешь?". Это был вскрытый нарыв: весь поселок ополчился на семьи Кабановых и Буровых. Местный прокурор отказался заводить дело на Алика и Сашу на основании пьяных речей пожилой женщины и родители Марины обратились за помощью к Корнею Чуковскому.
После алкогольных возлияний на поминках плакальщица призналась, что слышала, как Марина, в день своей смерти, сказала мальчишкам, идущим с ней: "Чего пристаешь?". Это был вскрытый нарыв: весь поселок ополчился на семьи Кабановых и Буровых. Местный прокурор отказался заводить дело на Алика и Сашу на основании пьяных речей пожилой женщины и родители Марины обратились за помощью к Корнею Чуковскому.
Корней Иванович в то время на постоянной основе жил в Переделкино и на свои средства основал в Измалково детскую библиотеку, куда часто приходила Марина. Писатель знал ее и любил, поэтому просьбу безутешной матери не мог оставить без внимания. Его письма были отправлены в Мособлком партии, в ЦК и был назначен новый следователь - Юсов. Он тут же арестовал несовершеннолетних мальчиков и посадил в КПЗ Звенигорода, в камеру к уголовникам, которые запугивали их, делились "опытом" и говорили, что если те сознаются, то поедут в "Матросскую тишину", где неплохие условия содержания. Юсов оказывал на мальчиков давление, попросту говоря. Через какое-то время семьи Алика и Саши получили по письму: "Мы все рассказали, как изнасиловали и утопили Марину, обращаются с нами хорошо".
Они дали показания, их обоих привозили в поселок, где ребята подробно рассказывали о совершенном деянии и показывали, где все произошло. Все фиксировалось на пленку.
Мальчиков и их семьи начали травить: стали возникать один за другим "свидетели", которые знали о деле только по слухам. На процессе постоянно менялись судьи и прокуроры, однако адвокаты опровергали раз за разом "доказательства" обвинения, продолжая настаивать на невиновности мальчиков.
И лишь когда в деле появился новый судья, серьезный и суровый на вид Петухов, начались изменения. После вынесения приговора "невиновны" Каминская спросила его, почему он один смог принять верное решение, когда все остальные продолжали обвинять Сашу и Алика?
"Очень просто, - ответил судья. - "Я был на месте сам, все посмотрел своими глазами, и мне стало ясно, что мальчики - жертвы оговора. В этом деле убийцу еще предстоит найти".
Но кто же тогда несет ответственность за изнасилование и убийство девочки Марины?
Они дали показания, их обоих привозили в поселок, где ребята подробно рассказывали о совершенном деянии и показывали, где все произошло. Все фиксировалось на пленку.
Мальчиков и их семьи начали травить: стали возникать один за другим "свидетели", которые знали о деле только по слухам. На процессе постоянно менялись судьи и прокуроры, однако адвокаты опровергали раз за разом "доказательства" обвинения, продолжая настаивать на невиновности мальчиков.
И лишь когда в деле появился новый судья, серьезный и суровый на вид Петухов, начались изменения. После вынесения приговора "невиновны" Каминская спросила его, почему он один смог принять верное решение, когда все остальные продолжали обвинять Сашу и Алика?
"Очень просто, - ответил судья. - "Я был на месте сам, все посмотрел своими глазами, и мне стало ясно, что мальчики - жертвы оговора. В этом деле убийцу еще предстоит найти".
Но кто же тогда несет ответственность за изнасилование и убийство девочки Марины?
Не забыли
(адвокат Дина Каминская)
До сих пор нет никакого однозначного решения по делу. Современные исследователи, в том числе американский юрист Рианнон Ли Даулинг, в своей работе "Война с преступностью при Брежневе: Криминал в советском обществе" и его коллеги в научном сообществе Беркли практически уверены, что настоящих убийц было несколько. Они предполагают, что в тот трагический вечер Алик и Саша действительно провожали Марину, но разошлись с ней задолго до места убийства. Марина от них отделилась, потому что хотела встретиться с проживавшим неподалёку сыном маршала Буденного, 21-летним Михаилом, в которого была долго и безответно влюблена. Но по дороге назад столкнулась с теми самыми солдатами, которые шли к машине. Кто именно изнасиловал и убил девочку неизвестно, но двое остальных решили его прикрыть. По крайней мере, пуговица, найденная на месте убийства, точно такая же, как нашивали на форменные кальсоны военнослужащих. Марина умерла, когда забитая ей в рот фуражка перекрыла дыхательные пути. Но для власти было совершенно невозможно, чтобы советские солдаты и свидетельствование сына маршала Советского Союза были причастны к такому.
До сих пор нет никакого однозначного решения по делу. Современные исследователи, в том числе американский юрист Рианнон Ли Даулинг, в своей работе "Война с преступностью при Брежневе: Криминал в советском обществе" и его коллеги в научном сообществе Беркли практически уверены, что настоящих убийц было несколько. Они предполагают, что в тот трагический вечер Алик и Саша действительно провожали Марину, но разошлись с ней задолго до места убийства. Марина от них отделилась, потому что хотела встретиться с проживавшим неподалёку сыном маршала Буденного, 21-летним Михаилом, в которого была долго и безответно влюблена. Но по дороге назад столкнулась с теми самыми солдатами, которые шли к машине. Кто именно изнасиловал и убил девочку неизвестно, но двое остальных решили его прикрыть. По крайней мере, пуговица, найденная на месте убийства, точно такая же, как нашивали на форменные кальсоны военнослужащих. Марина умерла, когда забитая ей в рот фуражка перекрыла дыхательные пути. Но для власти было совершенно невозможно, чтобы советские солдаты и свидетельствование сына маршала Советского Союза были причастны к такому.
Историк Алексей Кузнецов отметил, что только честная и смелая позиция тех, кто не хотел мириться с такой несправедливостью, спасла Алика и Сашу от расстрела, потому что в конце судебного процесса им было уже по 18 лет. Истинный убийца Марины Костоправкиной до сих пор не назван.
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Метки: Жизнь СССР интересное история криминал преступление
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Сейчас бы уже на первом допросе полную сознанку подписали и через неделю уже уехали на полную катушку!... Эффективность!
А теперь поговорим о чём-нибудь реально весёлом.
Как там насчёт холеры в Париже?
Ну, к примеру, администрации сайта.
Я могу понять, если раскрыли убийство, невиновные оправданы, убийца наказан. А в этом посте сплошная чернуха. Я не сильно впечатлительный, но настроение испортилось.
Это точно.
Вот скажи я тебе правду о тебе - обидишься, глупый человечек с синдромом вахтёра и завышенным ЧСЗ.