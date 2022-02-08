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Дело мальчиков из Измалково: узнаем ли мы правду?

Дело мальчиков из Измалково: узнаем ли мы правду? (7 фото)

Автор:
08 февраля 2022 15:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   интересное   история   криминал   преступление   
3995
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Московскому начинающему адвокату Дине Каминской, в феврале 1967 года, предложили одно интересное дело. Ее старший коллега, Лев Юдович, предложил ей защищать подсудимого в одном достаточно запутанном процессе.
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Историк Алексей Кузнецов отметил, что только честная и смелая позиция тех, кто не хотел мириться с такой несправедливостью, спасла Алика и Сашу от расстрела, потому что в конце судебного процесса им было уже по 18 лет. Истинный убийца Марины Костоправкиной до сих пор не назван.

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Метки: Жизнь   СССР   интересное   история   криминал   преступление   
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24  комментария
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16k
scorpick 2 часа назад
Место убийцы вакантно. Советский фильм. Постоянно вспоминаю одно дело. Жили были брат с сестрой. Детдомовские. Однажды сестра не вернулась домой, и спустя сутки в милиции от младшего брата всё-таки приняли заявление. Сестру так и не нашли и не мудрствуя лукаво, обвинили юношу. Прокурору удалось доказать в суде, что парень убил свою сестру, расчленил, сжег в домовой печке останки до состояния пепла(!!!!!!!!!!!), а пепел развеял в поле. МЛЯТЬ! Судебная система у нас накрепко связана с обвинительной и исполнительной настолько, что брат даже успел отсидеть несколько лет. А потом вернулась блудная сестра. Просто умотала на юга с хахалем, никому ничего не сказав. Когда он её там бросил, не могла вернуться домой несколько лет. Знаю лично одну бабу судью. Тупая как пробка. Но с амбициями. Не дай бог попасть в жернова нашей правоохранительной системы. Особенно умиляет сериал "Девушки с Макаровым". Пипец смешно.
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8k
sivanov1079 41 минуту назад
Не хотели тревожить элиту тех времен. Ну как же можно допрашивать потомков Буденного? И солдаты на дачах генералов - это изобретение, оказывается, не российское
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24
sasha 45 минут назад
очередное совковое самодурство, сколько из за этого самодурства пострадало и погибло невиновных и сколько преступников осталось безнаказанными?!
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11
Cat roman-delisov 4 минуты назад
наследие. при чем не советское, а человеческое
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5k
Максим Демидов Час назад
Вот же раньше делать людям нечего было?... Адвокаты за каких-то деревенских пацанов рубились, судья на место преступления выезжал....
Сейчас бы уже на первом допросе полную сознанку подписали и через неделю уже уехали на полную катушку!... Эффективность!
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13k
Bill 2 часа назад
"в конце судебного процесса им было уже по 18 лет" - мо-моему, должен учитываться возраст в момент преступления, а не в конце судебного процесса.
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19k
Serg2001 2 часа назад
Напоминает сюжет фильма "Адвокат" 1990 года
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10k
Максимка 2 часа назад
Спасибо за "позитивчик", сайт "хорошего настроения"!
А теперь поговорим о чём-нибудь реально весёлом.
Как там насчёт холеры в Париже?
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