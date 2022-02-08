Дело мальчиков из Измалково: узнаем ли мы правду?

Корней Иванович в то время на постоянной основе жил в Переделкино и на свои средства основал в Измалково детскую библиотеку, куда часто приходила Марина. Писатель знал ее и любил, поэтому просьбу безутешной матери не мог оставить без внимания. Его письма были отправлены в Мособлком партии, в ЦК и был назначен новый следователь - Юсов. Он тут же арестовал несовершеннолетних мальчиков и посадил в КПЗ Звенигорода, в камеру к уголовникам, которые запугивали их, делились "опытом" и говорили, что если те сознаются, то поедут в "Матросскую тишину", где неплохие условия содержания. Юсов оказывал на мальчиков давление, попросту говоря. Через какое-то время семьи Алика и Саши получили по письму: "Мы все рассказали, как изнасиловали и утопили Марину, обращаются с нами хорошо".

Они дали показания, их обоих привозили в поселок, где ребята подробно рассказывали о совершенном деянии и показывали, где все произошло. Все фиксировалось на пленку.



Мальчиков и их семьи начали травить: стали возникать один за другим "свидетели", которые знали о деле только по слухам. На процессе постоянно менялись судьи и прокуроры, однако адвокаты опровергали раз за разом "доказательства" обвинения, продолжая настаивать на невиновности мальчиков.

И лишь когда в деле появился новый судья, серьезный и суровый на вид Петухов, начались изменения. После вынесения приговора "невиновны" Каминская спросила его, почему он один смог принять верное решение, когда все остальные продолжали обвинять Сашу и Алика?

"Очень просто, - ответил судья. - "Я был на месте сам, все посмотрел своими глазами, и мне стало ясно, что мальчики - жертвы оговора. В этом деле убийцу еще предстоит найти".

Но кто же тогда несет ответственность за изнасилование и убийство девочки Марины?