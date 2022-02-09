"Das ist fantastisch!": опытная учительница немецкого закрутила роман с девятиклассником из Самары

В Самаре обсуждают отношения взрослой учительницы и ее ученика. Педагог с 20-летним стажем преподавания немецкого языка внезапно влюбилась в девятиклассника - ровесника ее сына. Правда, мальчики учились в параллельных классах, но этот факт дела не меняет. Зрелая женщина внезапно заинтересовалась подростком. И понеслось...

Родители 14-летнего тинейджера забили тревогу, кога заметили изменившееся поведение их ребенка. Тот не расставался с телефоном и игрушечным медвежонком, витал в облаках и совершенно не хотел учиться. "Влюбился" - подумали родители, но когда узнали, что предмет грез их наследника - опытная учительница, почему-то не обрадовались.

И хотя свою переписку пара старалась вовремя удалять, какие-то сообщения остались в смартфоне мальчика. Прочтя их, родители стали подозревать, что учительница не довольствовалась романтическими переживаниями, а целенаправленно соблазняла ребенка.