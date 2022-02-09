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"Das ist fantastisch!": опытная учительница немецкого закрутила роман с девятиклассником из Самары

"Das ist fantastisch!": опытная учительница немецкого закрутила роман с девятиклассником из Самары (2 фото)

Автор:
09 февраля 2022 09:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   СКРФ   отношения   переписка   роман   самара   соблазнила   учительница   
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Бурный роман преподавателя и ее ученика продлился недолго. Развитию отношений помешали родители 9-классника.

В Самаре обсуждают отношения взрослой учительницы и ее ученика. Педагог с 20-летним стажем преподавания немецкого языка внезапно влюбилась в девятиклассника - ровесника ее сына. Правда, мальчики учились в параллельных классах, но этот факт дела не меняет. Зрелая женщина внезапно заинтересовалась подростком. И понеслось...


Родители 14-летнего тинейджера забили тревогу, кога заметили изменившееся поведение их ребенка. Тот не расставался с телефоном и игрушечным медвежонком, витал в облаках и совершенно не хотел учиться. "Влюбился" - подумали родители, но когда узнали, что предмет грез их наследника - опытная учительница, почему-то не обрадовались.


И хотя свою переписку пара старалась вовремя удалять, какие-то сообщения остались в смартфоне мальчика. Прочтя их, родители стали подозревать, что учительница не довольствовалась романтическими переживаниями, а целенаправленно соблазняла ребенка.


Родители подростка обратились к завучу школы. Та спешно отправила преподавателя немецкого на больничный, а мальчика перевели временно на домашнее обучение, чтобы его не засмеяли одноклассники. Вся эта история случилась еще в прошлом учебном году, и до недавнего времени преподаватель так и работала в школе, правда, на дистанте.


После того как местная пресса опубликовала статью со скриншотами переписки, педагог уволился, а СК по Самарской области инициировал проверку, в ходе которой действиям учителя дадут правовую оценку.

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Метки: Ynews   СКРФ   отношения   переписка   роман   самара   соблазнила   учительница   
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2k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
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115
Max 4 минуты назад
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294
Семён Семёныч 18 минут назад
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−55
Племянник Путина Полчаса назад
если препод немецкого как на фото, то судить надо тех кто прервал сей чудный роман.
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60k
Андрей Полчаса назад
Без фотки учителя не считается.
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190
В-ий Полчаса назад
ну вроде еще АС сказал, чо любви все возраста покорные. некоторые такие даже в люди выбиваются

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39k
Alex 39 минут назад
Завидую мелкому засранцу
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32k
Korolev 39 минут назад
Уж лучше с опытным педагогом. Это, вообще, в программу надо вводить. Факультативом, конечно...
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8k
Ф Ив 43 минуты назад
А вот теперь посмотрите на это с другого угла, если бы роман с ученицей закрутил учитель-мужчина. Думаю уже отовсюду кричали бы: "кастрировать педофила". Просто увольнением дело бы явно не кончилось, а учитель сразу был бы отправлен не на больничный, а в камеру. И не надо ля-ля о том, что мальчик это одно, а девочка это другое, у нас - равноправие.
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6
Мурзик 44 минуты назад
Шо за извращенное восприятие - засмеяли Пацаны гордились моими отношениями с биологичкой А кому как не зрелой даме учить парня првому сексу ?
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3k
Андрей 46 минут назад
О, мама Стифлера.
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13k
aalexey3 49 минут назад
Учительница влюбилась... Обсуждают отношения...

Да если бы учитель мужчина 40+ трахался с 14 летней ученицей он бы давно на зону уехал за педофилию.

Эй феминистки! Где равноправие?
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10k
Kostick 57 минут назад
самая лютая жесть в том, что будь то трудовик и нимфетка, то вопли о проклятом педофиле уже бы из каждого утюга неслись.
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34k
Опаньки Час назад
не ну чтобы осуждать, сначала надо фото училки в студию ..
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