"Das ist fantastisch!": опытная учительница немецкого закрутила роман с девятиклассником из Самары

Бурный роман преподавателя и ее ученика продлился недолго. Развитию отношений помешали родители 9-классника.
В Самаре обсуждают отношения взрослой учительницы и ее ученика. Педагог с 20-летним стажем преподавания немецкого языка внезапно влюбилась в девятиклассника - ровесника ее сына. Правда, мальчики учились в параллельных классах, но этот факт дела не меняет. Зрелая женщина внезапно заинтересовалась подростком. И понеслось...
Родители 14-летнего тинейджера забили тревогу, кога заметили изменившееся поведение их ребенка. Тот не расставался с телефоном и игрушечным медвежонком, витал в облаках и совершенно не хотел учиться. "Влюбился" - подумали родители, но когда узнали, что предмет грез их наследника - опытная учительница, почему-то не обрадовались.
И хотя свою переписку пара старалась вовремя удалять, какие-то сообщения остались в смартфоне мальчика. Прочтя их, родители стали подозревать, что учительница не довольствовалась романтическими переживаниями, а целенаправленно соблазняла ребенка.
Родители подростка обратились к завучу школы. Та спешно отправила преподавателя немецкого на больничный, а мальчика перевели временно на домашнее обучение, чтобы его не засмеяли одноклассники. Вся эта история случилась еще в прошлом учебном году, и до недавнего времени преподаватель так и работала в школе, правда, на дистанте.
После того как местная пресса опубликовала статью со скриншотами переписки, педагог уволился, а СК по Самарской области инициировал проверку, в ходе которой действиям учителя дадут правовую оценку.
Источник:
- "Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы
- "Ничего. Проехали": девушка довела своего парня
- Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
- Жительница Замбии подала в суд на своего парня за то, что он встречался с ней 8 лет без брака
- Бывший Виктории Бони рассказал о её бедности и назвал проституткой
Понравилось26
Да если бы учитель мужчина 40+ трахался с 14 летней ученицей он бы давно на зону уехал за педофилию.
Эй феминистки! Где равноправие?