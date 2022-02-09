В Москве задержали шустрого приезжего, вырывавшего смартфоны из рук пассажиров

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40-летний гражданин приловчился воровать быстро, без шума и пыли.
Камеры наблюдения из московского метрополитена зафиксировали оригинальный способ воровства. Мужчина вырывал смартфоны из рук пассажиров прямо перед закрытием дверей поезда и пулей вылетал из вагона. Пока потерпевший осознавал, что лишился гаджета, злоумышленник был уже далеко.
Впрочем, безнаказанным ему остаться не удастся. Ловкого мошенника поймали после второй кражи. Один телефон он уже успел сбыть, а вот с другим замешкался. Сейчас этот достойный гражданин своей страны дает показания и, кажется, расстроен происходящим.
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тут специально расставлены приманки, капканы и т.д. и все это делается для отлова детей гор\степей и т.д.
не ходите в эти города! вам дома лучше.
- Нэт, гантели.
- Что? Зачем?
- Ну это, бегать быстрее, чтобы, вот.
- В смысле? Они же наоборот тяжёлые, чтобы с ними бегать.
- Э, начальник, не понимаешь, если за мной побегут, я их брошу и сразу бежать легче станет, понимаешь?