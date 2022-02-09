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В Москве задержали шустрого приезжего, вырывавшего смартфоны из рук пассажиров

В Москве задержали шустрого приезжего, вырывавшего смартфоны из рук пассажиров (1 фото)

Автор:
09 февраля 2022 08:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Метро   Москва   видео   грабитель   кража   полиция   смартфон   
2199
1

40-летний гражданин приловчился воровать быстро, без шума и пыли.

Камеры наблюдения из московского метрополитена зафиксировали оригинальный способ воровства. Мужчина вырывал смартфоны из рук пассажиров прямо перед закрытием дверей поезда и пулей вылетал из вагона. Пока потерпевший осознавал, что лишился гаджета, злоумышленник был уже далеко.


Впрочем, безнаказанным ему остаться не удастся. Ловкого мошенника поймали после второй кражи. Один телефон он уже успел сбыть, а вот с другим замешкался. Сейчас этот достойный гражданин своей страны дает показания и, кажется, расстроен происходящим.

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Метки: Ynews   Метро   Москва   видео   грабитель   кража   полиция   смартфон   
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126
Denis 2 часа назад
Дебилы!!!! На что они надеются??? Камеры везде...
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7k
Trenzel2003 2 минуты назад
...Пошли в обезъянник. Там тебя пиво ждет! И по почкам, ему, по почкам!
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139
Liberman 10 минут назад
Когда же эти обезьяны поймут, что города, которые построили русские - это для них ловушка.
тут специально расставлены приманки, капканы и т.д. и все это делается для отлова детей гор\степей и т.д.
не ходите в эти города! вам дома лучше.
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19k
С.В. 11 минут назад
опять опущенный Мастурбек
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162k
☭Cheкаво☭ 13 минут назад
эти придурки хоть в курсе что это не аул, и там камеры кругом...воровать вообще нет смысла..через 2 часа уже будешь в ОБЕЗЬЯННИКЕ сидеть с такими же ..))
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36k
Aleksandr 24 минуты назад
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2k
Андрей Полчаса назад
ну вот один готов к поездке на родину, а там в ауле или кишлаке целая толпа рассуждает что они то шустрее и умнее
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2k
Dema Полчаса назад
Для этого они и едут воровать,грабить да русских пи.дить.
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2k
MC Полчаса назад
Плоды ислама можно наблюдать каждый день! Такое впечатление, что на одном плече чуркобесов сидит типа аллах (судя по всему, так они называют сатану), а на другом "пророк" и в оба уха дают им различные веселые советы!!! Типа - а давай, спиз...ани телефон! А тебе слабо какого ни будь из неверных изнасиловать, покалечить, ограбить или убить?
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−55
Племянник Путина Полчаса назад
опять без маски...
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6
Мурзик Полчаса назад
И с какой же страны етот урюк ?
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12k
Alex Полчаса назад
- А в большой сумке что лежит? Тоже краденые телефоны?
- Нэт, гантели.
- Что? Зачем?
- Ну это, бегать быстрее, чтобы, вот.
- В смысле? Они же наоборот тяжёлые, чтобы с ними бегать.
- Э, начальник, не понимаешь, если за мной побегут, я их брошу и сразу бежать легче станет, понимаешь?
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9k
Андрей А 36 минут назад
Рауфик опять не виноват?
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763
Алексей 42 минуты назад
Трус. У дам воровал. Дёрнул бы у какого-нибудь боксёра для приличия. Или вообще подошёл бы к постовым и у них из рук стащил бы.
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13k
* 47 минут назад
Жаль за это наказания плёвые... Знал бы, что 20 лет дадут, подумал бы трижды.
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2k
Ratibor Час назад
Лучше бы его поймали шустрые местные и вздернули бы на первом столбе....
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Альтернативно адарённый.
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2k
Жырный мажор 2 часа назад
Прям колибри какой-то...
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