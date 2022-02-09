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Этот безумный мир: 11 невероятных, но правдивых новостей

Этот безумный мир: 11 невероятных, но правдивых новостей (12 фото)

Автор:
09 февраля 2022 08:05
Сообщество : Факты
Метки: интересное   странные новости   факты   
2046
12

Бои подушками на Олимпиаде, древний Биг Мак и драки за стейк — все это кажется вымышленными сюжетами, но на самом деле это реальные новости из нашего безумного мира, полного сюрпризов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   странные новости   факты   
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4k
Наталья 2 часа назад
орфографические ошибки...
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190
В-ий Полчаса назад
Комментарий к фото
то исть, висна не будет?
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