Этот безумный мир: 11 невероятных, но правдивых новостей

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Бои подушками на Олимпиаде, древний Биг Мак и драки за стейк — все это кажется вымышленными сюжетами, но на самом деле это реальные новости из нашего безумного мира, полного сюрпризов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: интересное странные новости факты
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