20+ фото с опоссумами, которые вызывают улыбку

Обычно опоссумы имеют не очень хорошую репутацию - их считают "поедателями мусора" и прогоняют со дворов. Но эти зверьки - настоящие очаровашки в мире животных. Посмотрим на милые и забавные кадры с поссумами и опоссумами, которые, кстати, относятся к одному семейству - опоссумовые.

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"Кажется, наша кошка приютила поссума" 0 Источник:

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Австралийская клиника спасла редкого "золотого" поссума, похожего на пикачу 0 Источник:

Семья опоссумов - все в сборе 0 Источник:

Ну, приветики! 0 Источник:

Опоссум пытается своровать кошачью еду. Реакция кота: 0 Источник:

"Вот такие милые ребята приходят к нам на пристань" 0 Источник:

Какой милашка 0 Источник:

Тонкохвостый поссум - маленькое чудо 0 Источник:

Енот, опоссум и скунс кушают вместе 0 Источник:

"В дом моего друга пробрался опоссум. Он сделал с ним селфи" 0 Источник:

Этих редких карликовых поссумов спасли от лесного пожара 0 Источник:

Малыш прокрался в дом, чтобы принять душ 0 Источник:

"Встретили это чудо во время похода" 0 Источник:

Австралийский поссум нашел клубничку 0 Источник:

"Я встретила эту женщину с опоссумом, и не смогла их не сфотографировать!" 0 Источник:

Какой маленький! 0 Источник:

Рабочий ассистент 0 Источник:

Золотистый лисовидный поссум 0 Источник:

Вот вам! 0 Источник:

Нелегальный проезд 0 Источник:

Какие же они чудики 0 Источник:

"Нашел этого маленького вора в своем доме" 0 Источник:

Семейство поселилось у окна 0 Источник:

Поссум, пойманный за каким-то делом 0 Источник:

"Спасла маленького поссума. Кажется, моя овчарка его усыновила" 0 Источник:

Милоты много не бывает 0 Источник:

"Увидела это чудо в мусорке. Пришел искать обед" 0 Источник:

У кого-то есть музыкальные таланты 0 Источник: