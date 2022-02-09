20+ фото с опоссумами, которые вызывают улыбку

Автор:
09 февраля 2022 08:30
Обычно опоссумы имеют не очень хорошую репутацию - их считают "поедателями мусора" и прогоняют со дворов. Но эти зверьки - настоящие очаровашки в мире животных. Посмотрим на милые и забавные кадры с поссумами и опоссумами, которые, кстати, относятся к одному семейству - опоссумовые.
"Кажется, наша кошка приютила поссума"
Австралийская клиника спасла редкого "золотого" поссума, похожего на пикачу
Семья опоссумов - все в сборе
Опоссум пытается своровать кошачью еду. Реакция кота:
"Вот такие милые ребята приходят к нам на пристань"
Тонкохвостый поссум - маленькое чудо
Енот, опоссум и скунс кушают вместе
"В дом моего друга пробрался опоссум. Он сделал с ним селфи"
Этих редких карликовых поссумов спасли от лесного пожара
Малыш прокрался в дом, чтобы принять душ
"Встретили это чудо во время похода"
Австралийский поссум нашел клубничку
"Я встретила эту женщину с опоссумом, и не смогла их не сфотографировать!"
Золотистый лисовидный поссум
"Нашел этого маленького вора в своем доме"
Семейство поселилось у окна
Поссум, пойманный за каким-то делом
"Спасла маленького поссума. Кажется, моя овчарка его усыновила"
"Увидела это чудо в мусорке. Пришел искать обед"
У кого-то есть музыкальные таланты
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Правда, автор смешал в кучу американских опоссумов и австралийских поссумов, но кого волнуют такие мелочи! ))