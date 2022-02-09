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20+ фото с опоссумами, которые вызывают улыбку

20+ фото с опоссумами, которые вызывают улыбку (30 фото)

Автор:
09 февраля 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   звери   опоссум   опоссумы   подборка   природа   фото   
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Обычно опоссумы имеют не очень хорошую репутацию - их считают "поедателями мусора" и прогоняют со дворов. Но эти зверьки - настоящие очаровашки в мире животных. Посмотрим на милые и забавные кадры с поссумами и опоссумами, которые, кстати, относятся к одному семейству - опоссумовые.
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Метки: дикая природа   животные   звери   опоссум   опоссумы   подборка   природа   фото   
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Alex 8 минут назад
Прикольные зверушки. Однако и зубки у них на некотопых фото вроде как и не безобидные...
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4k
ron Полчаса назад
Пост отличный, спасибо!
Правда, автор смешал в кучу американских опоссумов и австралийских поссумов, но кого волнуют такие мелочи! ))
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