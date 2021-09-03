Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец

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Природе всегда есть чем нас удивить! Например, эти крошечные животные, рептилии и птицы, которых и не заметишь в обычной жизни из-за их миниатюрного размера. Они невероятно милые и очаровательные - даже если некоторые из них могут неслабо куснуть.
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