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Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец

Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец (30 фото)

Автор:
03 сентября 2021 15:45
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   звери   интересно   подборка   природа   самые маленькие животные   фото   
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Природе всегда есть чем нас удивить! Например, эти крошечные животные, рептилии и птицы, которых и не заметишь в обычной жизни из-за их миниатюрного размера. Они невероятно милые и очаровательные - даже если некоторые из них могут неслабо куснуть.

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Метки: дикая природа   животные   звери   интересно   подборка   природа   самые маленькие животные   фото   
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Станислав Полчаса назад
Черный богомол как из фентези про роботов какой-то )
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