Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец

Природе всегда есть чем нас удивить! Например, эти крошечные животные, рептилии и птицы, которых и не заметишь в обычной жизни из-за их миниатюрного размера. Они невероятно милые и очаровательные - даже если некоторые из них могут неслабо куснуть.