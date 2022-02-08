Выживший при подрыве банкомата грабитель сдался полиции

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Один из участников неудавшегося ограбления банкомата в Подмосковье решил добровольно сдаться полиции. Мужчина рассказал подробности инцидента.
Ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское" и рассказал подробности.
Около четырех часов утра преступники решили вскрыть терминал с деньгами. Они закачали внутрь аппарата газ, после чего подожгли газо-воздушную смесь. Взрыв оказался настолько сильным, что один из грабителей погиб на месте.
Около четырех часов утра преступники решили вскрыть терминал с деньгами. Они закачали внутрь аппарата газ, после чего подожгли газо-воздушную смесь. Взрыв оказался настолько сильным, что один из грабителей погиб на месте.
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Интересно, а его сильно тряхануло? А то может ему по любому в больничку надо было, а его ищут.
видео которое всем показано - снято с рук ... в 4 утра ... случайно ?
нет видео с камер из помещения банка ...