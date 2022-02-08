FISHKINET
Сообщество Криминал 1224 поста • 298 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Выживший при подрыве банкомата грабитель сдался полиции

Выживший при подрыве банкомата грабитель сдался полиции (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 13:44
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Ивантеевка   Подмосковье   банкомат   видео   подрыв   полиция   
804
1
1
Один из участников неудавшегося ограбления банкомата в Подмосковье решил добровольно сдаться полиции. Мужчина рассказал подробности инцидента.
Ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения добровольно явился в МУ МВД России "Серпуховское" и рассказал подробности.

Около четырех часов утра преступники решили вскрыть терминал с деньгами. Они закачали внутрь аппарата газ, после чего подожгли газо-воздушную смесь. Взрыв оказался настолько сильным, что один из грабителей погиб на месте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 360подмосковье   Ивантеевка   Подмосковье   банкомат   видео   подрыв   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Максим 2 часа назад
Одним преступником меньше. В целом личный выбор. Хорошо, что никто больше не пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Григорий 6 минут назад
"Подельник решил убежать без добычи". Какая добыча? Одни убытки!
Интересно, а его сильно тряхануло? А то может ему по любому в больничку надо было, а его ищут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex1982 8 минут назад
2 дебила - это сила...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
jonnyD Час назад
Многа ..Многа.. если кто ещё помнит .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком Час назад
У нас подобные банкомат к волге привязали и начали дёргать. Банкомат на месте, волга сгорела, придурки на нарах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
608
Graboid Час назад
что меня смущает в этой истории :
видео которое всем показано - снято с рук ... в 4 утра ... случайно ?
нет видео с камер из помещения банка ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
parallax 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Это которые Биба и Боба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

808258



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Интересные фотографии 1990 -х
0
140
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
0
43
Жители России назвали главный признак идеального работодателя
Совпадение?
2
31
Совпадение?
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#ватермарк#аварии#авто аварии#кот#Олимпиада-2022#фотографии#Жизнь
#фото#прикол#история#дтп#картинки#Спорт#автомобили#Ynews#познавательно#новости
#интересно#люди#интересное#Россия#Приколы#США#автомир#СССР#подборка#пекин

На что жалуетесь?

Вернуться