9 распространенных мифов о ножах, которые не имеют отношения к реальности

Когда подобной фигней занимаются мальчишки, пытаясь выяснить чей нож прочней, то понять можно. Но когда подвыпившие охотники, рыбаки или туристы решаются "помериться" ножами - пиши пропало.



Прочность ножа зависит от множества факторов и, главное, - от сферы применения режущего инструмента. Кухонному ножу высокая твердость пойдет на пользу. А вот охотничьему она ни к чему. Ведь как мы знаем, высокая твердость сопровождается хрупкостью, и при встрече с костью такой нож легко может получить скол на режущей кромке. Туристическому ножу высокая твердость вообще противопоказана - ведь им и дрова пилят и открывают консервы.



Да и вообще, в подобном тесте результат зависит не от твердости стали клинка, а от его геометрии. Если у ножа толстое сведение и большой угол заточки, то он нанесет больший ущерб ножу, у которого тонкое сведение и небольшой угол заточки, даже если у второго выше твердость, но зато у первого режущие свойства будут хуже. Так что подобное испытание ножей больше расскажет о глупости их владельцев, чем о качестве клинков. Не будьте как подвыпившие охотники!