9 распространенных мифов о ножах, которые не имеют отношения к реальности

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Правда ли, что японские ножи самые лучшие в мире, а булатная или дамасская сталь самая качественная? Спойлер: нет.
Ножи - вещь притягательная. Некоторые люди их коллекционируют, не будучи при этом поварами, военными или охотниками. И уж точно подавляющее большинство мужчин засматриваются на них на специализированных сайтах или витринах магазинов. Но что они знают о хорошей стали и качественных ножах? К сожалению, большинство сведений - это заблуждения или маркетинговые мифы.
И в этом посте мы попробуем их развенчать, чтобы при покупке ножа, вы опирались на собственные знания, а не на уловки торгашей или знакомых, которые "знают больше".
И в этом посте мы попробуем их развенчать, чтобы при покупке ножа, вы опирались на собственные знания, а не на уловки торгашей или знакомых, которые "знают больше".
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Первое и самое простое: нож из хорошей стали должен магнититься. Это не совсем заблуждение, но весьма вредная констатация "факта", которая может запутать покупателя. Правильнее эта фраза должна звучать так: "нож из хорошей стали должен магнититься, но не каждая сталь, которая магнитится, является хорошей".
Как известно, та или иная сталь имеет разные магнитные свойства - одна магнитится хуже, другая - лучше. И если сталь не магнититься, то из нее априори нельзя сделать хороший нож - максимум сувенирный. Но есть плохая сталь, которая отлично магнитится. Например, сталь марки 20Х13. Выглядит она отлично, нержавеющая, но из нее делают одни из самых дешевых кухонных ножей. Которые отвратительно держат заточку из-за малого содержания углерода в составе стали.
Как известно, та или иная сталь имеет разные магнитные свойства - одна магнитится хуже, другая - лучше. И если сталь не магнититься, то из нее априори нельзя сделать хороший нож - максимум сувенирный. Но есть плохая сталь, которая отлично магнитится. Например, сталь марки 20Х13. Выглядит она отлично, нержавеющая, но из нее делают одни из самых дешевых кухонных ножей. Которые отвратительно держат заточку из-за малого содержания углерода в составе стали.
2. Закаленная стал = хороший нож
Как и в первом случае - это не совсем правда. Не всякий нож, сделанный из каленной стали является качественным. Просто потому, что любой нож должен проходить термообработку. Без закалки сталь остается весьма мягкой, ее можно гнуть руками, да и резать такой нож просто не будет. Даже самые дорогие сплавы без закалки будут не пригодны для изготовления режущего инструмента.
3. Проверка двух ножей на прочность ударами режущими кромками
Когда подобной фигней занимаются мальчишки, пытаясь выяснить чей нож прочней, то понять можно. Но когда подвыпившие охотники, рыбаки или туристы решаются "помериться" ножами - пиши пропало.
Прочность ножа зависит от множества факторов и, главное, - от сферы применения режущего инструмента. Кухонному ножу высокая твердость пойдет на пользу. А вот охотничьему она ни к чему. Ведь как мы знаем, высокая твердость сопровождается хрупкостью, и при встрече с костью такой нож легко может получить скол на режущей кромке. Туристическому ножу высокая твердость вообще противопоказана - ведь им и дрова пилят и открывают консервы.
Да и вообще, в подобном тесте результат зависит не от твердости стали клинка, а от его геометрии. Если у ножа толстое сведение и большой угол заточки, то он нанесет больший ущерб ножу, у которого тонкое сведение и небольшой угол заточки, даже если у второго выше твердость, но зато у первого режущие свойства будут хуже. Так что подобное испытание ножей больше расскажет о глупости их владельцев, чем о качестве клинков. Не будьте как подвыпившие охотники!
Прочность ножа зависит от множества факторов и, главное, - от сферы применения режущего инструмента. Кухонному ножу высокая твердость пойдет на пользу. А вот охотничьему она ни к чему. Ведь как мы знаем, высокая твердость сопровождается хрупкостью, и при встрече с костью такой нож легко может получить скол на режущей кромке. Туристическому ножу высокая твердость вообще противопоказана - ведь им и дрова пилят и открывают консервы.
Да и вообще, в подобном тесте результат зависит не от твердости стали клинка, а от его геометрии. Если у ножа толстое сведение и большой угол заточки, то он нанесет больший ущерб ножу, у которого тонкое сведение и небольшой угол заточки, даже если у второго выше твердость, но зато у первого режущие свойства будут хуже. Так что подобное испытание ножей больше расскажет о глупости их владельцев, чем о качестве клинков. Не будьте как подвыпившие охотники!
4. Секрет изготовления дамасской и булатной стали утерян много лет назад
Это утверждение - уловка продавцов, чтобы привлечь покупателей к современному булату и дамаску. Никаких секретов никогда не существовало. Самые легендарные стали прошлого уступают подавляющему большинству современных сплавов. И если точная технология производства, скажем, булатной стали и утеряна - то туда ей и дорога. Эта технология уже никому не нужна. Ведь сегодня при производстве получают более чистую по составу сталь и добавляют в нее различные легирующие элементы, улучшающие характеристики.
Суть производства дамасской и булатной стали заключалась в смешении двух сталей с разными характеристиками - пластичной и твердой. Что в сумме положительно влияло на конечный продукт. Но сегодня, повторимся, есть легирующие элементы.
Суть производства дамасской и булатной стали заключалась в смешении двух сталей с разными характеристиками - пластичной и твердой. Что в сумме положительно влияло на конечный продукт. Но сегодня, повторимся, есть легирующие элементы.
5. На хорошем ноже должно быть клеймо
Клеймо на свою продукцию может ставить любой желающий. И это далеко не знак качества. Единственное, что имеет смысл, так это если клеймо принадлежит признанным мастерам, которые за долгие годы производства доказали, что их символ - знак качества. А если вы видите на ноже какое-то клеймо и не имеете понятие, чье оно, то лучше обойдите стороной.
6. Порошковая сталь самая хрупкая
Даже владельцы хороших ножей, которые не имели дела с клинками из порошковой стали, считают их ненадежными и хрупкими. Но все с точностью наоборот. На самом деле порошковые стали превосходят традиционные по всем показателям. Все дело в технологии производства: мелкие порошки из разных сталей смешиваются в нужных пропорциях и спекаются в единую заготовку. Таким образом удается точнейшим образом минимизировать количество вредных примесей, которые негативно влияют на сталь. Изготовленные традиционным способом стали такими характеристиками похвастаться не могут.
7. Дорогой, следовательно, хороший
Это одно из самых распространенных заблуждений в мире и касается оно далеко не только ножей. На самом деле цена может не иметь, и в большинстве случаев не имеет, отношения к качеству. Зачастую львиную долю стоимости покупатель платит за бренд. Очень часто встречаются дорогие ножи, изготовленные из дешевых материалов, которые ничем не лучше клинков от менее именитого производителя.
Дорогие ножи сплошь и рядом изготавливаются небрежно и имеют кучу дефектов. Но тут, конечно, все строго индивидуально. Запомните, что не стоит гнаться за брендом, не зная, например, из стали какой марки изготовлен нож. Далеко не любой дорогой клинок лучше дешевого.
Дорогие ножи сплошь и рядом изготавливаются небрежно и имеют кучу дефектов. Но тут, конечно, все строго индивидуально. Запомните, что не стоит гнаться за брендом, не зная, например, из стали какой марки изготовлен нож. Далеко не любой дорогой клинок лучше дешевого.
8. Лучшие кухонные ножы производят только в Японии
Конечно, это неправда. Просто так сложилось, что японцы очень трепетно относятся к своим традициям и культуре приготовления пищи. И за многовековую историю у них появилось множество предметов в этой сфере. У японцев великое множество ножей - едва ли не на каждый продукт есть свой клинок со своим названием. Но самым популярным и универсальным считается нож "сантоку". Он имеет прямую режущую кромку по всей длине и подходит для нарезки большинства продуктов. Главным его конкурентом считается европейский нож под названием "шеф".
Если говорить о форме и удобстве японских ножей, то вряд ли подавляющее большинство из них придется по вкусу среднестатистической домохозяйке. А если о качестве стали и режущих свойствах - то и здесь они не впереди планеты всей. Японские ножи, как и любые другие, могут быть изготовлены из самой разной стали. Никакими секретными свойствами они не обладают - среди российских сталей можно найти аналоги большинства из них. И кроме того, большинство японских ножей, продающихся на российском рынке, таковыми не являются. Они изготовлены или в Китае, или в России.
9. Любой нож - это холодное оружие
Это очередной миф, в который верит преобладающее количество людей. На самом деле настоящее холодное оружие (ХО) в России можно приобрести только имея специальную лицензию. Кухонные, многие охотничьи и туристические ножи оружием, конечно, не считаются.
В России существуют ГОСТы, которые четко определяют признаки холодного оружия. И далеко не каждый нож обладает этими признаками.
В России существуют ГОСТы, которые четко определяют признаки холодного оружия. И далеко не каждый нож обладает этими признаками.
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Метки: заблуждения интересное качество ножи сталь факты
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Холодное или нет - экспертиза скажет или сертификация.
И да, если кинжальная заточка (с обоих сторон) не обязательно это холодное оружие. Если его толщина 0,5 мм, какой к чёрту холодняк???
Я к тому, что вообще не понимаю этого дурацкого разделения. Вы можете ходить по городу с топором, с кукри, а нож с двусторонней заточкой (кинжал) - нет, это уже оружие. Вы серьёзно?
Иногда лучше думать, прежде чем писать.
Но да, при совершении противоправных действий даже кирпич будет являться ХО.
-серьёзно, не будет?)
-" На самом деле настоящее холодное оружие (ХО) в России"-
-на самом деле это решит следствие. Молоток будет "холодным оружием дробящего действия".
Добавлю.
Вся брехня про японские традиции обращения с катаной исходят из того что такие стали ,из которых япы делали свои ковырялки, не любят контакта с потожировыми следами пальцев- тупо начинают стремительно ржаветь. Для того и держали слугу- ну не будет же самурайчик после каждого убийства крестьянина свою ковырялку п"дарасить.
А долбо"бам, которые "давай проверим -а гвоздь разрубит?", всегда говорю- на х"ю своём проверь. Каждый инструмент для своего дела. На кухне вполне ох"енен нож из простенькой стали,(которая,по словам афтыря,не режет). Да, тупится быстро, но и наточить можно до бритвенной остроты умеючи. А навороченный охотничий нож (особенно ,бл"дь,"тактический") ,еще х"й наточишь. Нет ,можно ,конечно на охоту тащить с собой полный рюкзак всяких алмазных брусков разной зернистости...
Согласен. Дешевая Трамонтина вполне рабочая для большинства пользователей.
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м-м, скорее предметом ударно-дробящего действия, использованным в качестве оружия или орудия
Гоняться за "брендами" я уже давно перестал: какая-нибудь "Трамонтина" или "Арго" из посредственной стали - да их можно за год сточить "в ноль", а потом выкинуть, и купить "за три копейки" другой. "Брендовый" нож прослужит чуть побольше, конечно, но стоить будет на ПОРЯДОК дороже. Тупо невыгодно их покупать, когда готовишь и точишь ножи постоянно.