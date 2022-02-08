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9 распространенных мифов о ножах, которые не имеют отношения к реальности

9 распространенных мифов о ножах, которые не имеют отношения к реальности (12 фото)

Автор:
08 февраля 2022 11:02
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: заблуждения   интересное   качество   ножи   сталь   факты   
2080
12
Правда ли, что японские ножи самые лучшие в мире, а булатная или дамасская сталь самая качественная? Спойлер: нет.
Ножи - вещь притягательная. Некоторые люди их коллекционируют, не будучи при этом поварами, военными или охотниками. И уж точно подавляющее большинство мужчин засматриваются на них на специализированных сайтах или витринах магазинов. Но что они знают о хорошей стали и качественных ножах? К сожалению, большинство сведений - это заблуждения или маркетинговые мифы.

И в этом посте мы попробуем их развенчать, чтобы при покупке ножа, вы опирались на собственные знания, а не на уловки торгашей или знакомых, которые "знают больше".
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Метки: заблуждения   интересное   качество   ножи   сталь   факты   
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12k
Типа граф 3 часа назад
Щас понабегут специалисты !
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4k
Макс73 5 минут назад
"сталь не магнититься" Большего бреда я не слышал.
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2k
cfhfwby 54 минуты назад
Самый лучший нож это тот, который ты воткнул во врага, а не тот, который воткнули в тебя....
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16k
sssss3 Час назад
Закон об ОРУЖИИ четко запрещает оборот - пружинных кнопочных выкидух и выкидух от воздействием массы клинка при их автоматической фиксации и при размере клинка более 90мм. За кастеты и прочее разговор не веду, о ножах ведь тема.
Холодное или нет - экспертиза скажет или сертификация.
И да, если кинжальная заточка (с обоих сторон) не обязательно это холодное оружие. Если его толщина 0,5 мм, какой к чёрту холодняк???
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14k
Кархародон Час назад
Насчёт п.9, что любой нож - холодное оружие. Если человека зарежут обычным кухонником, или мультитулом - эти предметы будут считаться холодным оружием.
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803
Hallo FreeSpace Час назад
А где история про "кровосток" ?
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17k
Пумба 2 часа назад
Сразу видно аффтара! Профи! 100500 букаф, а конкретики ноль! Спасибо, что хоть фотки в тему. Только почему бы тогда и не конкретизировать какие именно ножевые стали предпочтительны и почему не существует одной-единственной идеальной. Короче, друзья-фишкяне, вот вам конкретика.
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9k
Rihovich 2 часа назад
"Закаленная стал = хороший нож" Извините, правильно будет "закалённая стала".
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52k
alertol 3 часа назад
7. Это как наушники за $2500 от луивитона (под капотом уши за $200 которые в свою очередь просто китайские за $20 но под американским брендом)
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34k
KiploksAKS 3 часа назад
"нож из хорошей стали должен магнититься" - ещё один миф. Есть немагнитные стали, из которых выходят роскошные ножи. Древняя сталь Гадфильда тому пример.
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2k
DVPET 3 часа назад
Любой нож - это холодное оружие. Это не фейк. Для того чтобы любой кухонный нож стал холодным оружием, достаточно ткнуть им в человека и все, никакие параметры ножа уже не имеют значения - это холодное оружие.
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4k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Пост сделан ради пункта 6?
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
-"Без закалки сталь остается весьма мягкой, ее можно гнуть руками, да и резать такой нож просто не будет."-
-серьёзно, не будет?)
-" На самом деле настоящее холодное оружие (ХО) в России"-
-на самом деле это решит следствие. Молоток будет "холодным оружием дробящего действия".
Добавлю.
Вся брехня про японские традиции обращения с катаной исходят из того что такие стали ,из которых япы делали свои ковырялки, не любят контакта с потожировыми следами пальцев- тупо начинают стремительно ржаветь. Для того и держали слугу- ну не будет же самурайчик после каждого убийства крестьянина свою ковырялку п"дарасить.
А долбо"бам, которые "давай проверим -а гвоздь разрубит?", всегда говорю- на х"ю своём проверь. Каждый инструмент для своего дела. На кухне вполне ох"енен нож из простенькой стали,(которая,по словам афтыря,не режет). Да, тупится быстро, но и наточить можно до бритвенной остроты умеючи. А навороченный охотничий нож (особенно ,бл"дь,"тактический"
) ,еще х"й наточишь. Нет ,можно ,конечно на охоту тащить с собой полный рюкзак всяких алмазных брусков разной зернистости...
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15k
Поручик 3 часа назад
"Сантоку" - они почти все со "стамесочной" заточкой, и "под правую руку" сделаны. Я вот - левша, мне они просто неудобны. И "европейские "шеф-ножи" - тоже. Мне предпочтительнее 14-15-ти сантиметровый нож, если готовить нужно. Или длинный тонкий "слайсер", если нужно "красиво" нарезать рыбу или колбасу "на праздничный стол".
Гоняться за "брендами" я уже давно перестал: какая-нибудь "Трамонтина" или "Арго" из посредственной стали - да их можно за год сточить "в ноль", а потом выкинуть, и купить "за три копейки" другой. "Брендовый" нож прослужит чуть побольше, конечно, но стоить будет на ПОРЯДОК дороже. Тупо невыгодно их покупать, когда готовишь и точишь ножи постоянно.
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32
Руслан Поручик 3 часа назад
Зачем постоянно перетачивать нож если на нем нет повреждений в виде сколов? Как показывает практика, для домашнего использования достаточно править нож на нормальном мусате (керамическом). Конечно, со временем его надо будет переточить, ибо настанет момент, когда править будет нечего))
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32
Руслан Поручик 2 часа назад
Я разве где-то написал, что ножи не тупятся? Я написал, что необязательно их точить каждый раз, когда они немного потеряли остроту. Потеря остроты, на нормально заточенном ноже, это подворот режущей кромки, что легко исправляется мусатом, а не переточкой ножа. Второй год не точу кухонники заточенные на Профиле, только правлю. Если Вы каждый раз перетачиваете нож и за год превращает его в шило, то мне жалко Ваши ножи. Всего доброго!
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Самый хороший нож с ртутью. С красной!
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26k
Vazari 3 часа назад
Более 20 лет назад, достались мне, по случаю два кухонных ножа Almar. Ножи, как ножи. Внешне не особо примечательны. Но фишка в том, что заточку держат годами. Примерно раз в год точу их. Обычно перед новогодними праздниками. Потом, раз в несколько месяцев правлю на кожаном ремне, натертом пастой гои. Все. Я это к тому, что дорогой нож от известного производителя, как правило стоит своих денег.
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