1. Меняющиеся реалии. В юности присутствует объединяющий фактор: детский сад, школа, институт, центр творчества. Но по мере взросления меняется территориальная привязка, и дружить на расстоянии становится все сложнее. Но появятся другие близкие люди, и это совершенно нормальный процесс.

2. Смена жизненных приоритетов. На заре жизни отношения искренние, поскольку дети дружат просто ради дружбы, а не корысти ради. Но случается так, что одни движутся дальше, а другие остаются на месте. И на этой стадии обычно отсеиваются люди, которые значимой роли в жизни не сыграли и не сыграют.

3. Нехватка времени и внимания. Время – великий маг, лекарь и обманщик тоже. Встретив где-нибудь в торговом центре или на мероприятии некогда близкого друга или подругу, люди зачастую испытывают лишь тоскливое послевкусие после дежурных фраз о делах и громких заявлений о необходимости обязательно встретиться. Даже если встреча состоится, то эмоциональные проявления будут не такими, как раньше. И, скорее всего, она станет последней.

4. Смена круга общения. Новые люди в учебном заведении, на работе, в другом городе при смене места жительства зачастую так круто меняют жизнь, что друзья из прошлого превращаются в приятелей, а потом и просто незнакомцев.

5. Потеря общего друга. Нередко бывает и так, что компания держится на каком-то одном человеке. Он выступает в качестве стержня, и после его ухода (смерти, переезда, смены круга общения) компания разваливается, поскольку самостоятельно наладить коммуникацию остальные члены группы не в состоянии.

6. Несоответствие ожиданий. Типажи в чистом виде типа хулигана, ботана, серой мышки или первой красавицы встречаются не часто. Но все же общие черты человека откладываются в сознании окружения. И если он начинает вести себя не так, к примеру, из заводилы превращается в зануду-философа, то зачастую окружение не может или не хочет этого принять.

7. Отсутствие интереса к личности. Дружба ради того, чтобы потешить свое эго и показать, что ты лучше других и выглядишь на их фоне более выигрышно, изначально плохая затея, обреченная на неудачу.

8. Эгоцентризм. В отношениях часто один человек только дает, а другой принимает, выступая в роли вечной палочки-выручалочки (встреть, забери, прийти, займи, выслушай). Рано или поздно чаша весов опускается настолько, что обратно уже не поднимается. И человек, ощутив, что его просто использовали, уходит навсегда.