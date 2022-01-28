Почему с каждым годом людей, которых можно назвать настоящими друзьями, и с которыми хочется проводить время, становится все меньше?
Куда из жизни исчезают люди, которые на протяжении лет и даже десятков лет были рядом? Одни уходят, громко хлопнув дверью, а другие тихо и незаметно растворяются в рутине каждодневных дел, хотя живут чуть ли не в соседнем подъезде.
1. Меняющиеся реалии. В юности присутствует объединяющий фактор: детский сад, школа, институт, центр творчества. Но по мере взросления меняется территориальная привязка, и дружить на расстоянии становится все сложнее. Но появятся другие близкие люди, и это совершенно нормальный процесс.
2. Смена жизненных приоритетов. На заре жизни отношения искренние, поскольку дети дружат просто ради дружбы, а не корысти ради. Но случается так, что одни движутся дальше, а другие остаются на месте. И на этой стадии обычно отсеиваются люди, которые значимой роли в жизни не сыграли и не сыграют.
3. Нехватка времени и внимания. Время – великий маг, лекарь и обманщик тоже. Встретив где-нибудь в торговом центре или на мероприятии некогда близкого друга или подругу, люди зачастую испытывают лишь тоскливое послевкусие после дежурных фраз о делах и громких заявлений о необходимости обязательно встретиться. Даже если встреча состоится, то эмоциональные проявления будут не такими, как раньше. И, скорее всего, она станет последней.
4. Смена круга общения. Новые люди в учебном заведении, на работе, в другом городе при смене места жительства зачастую так круто меняют жизнь, что друзья из прошлого превращаются в приятелей, а потом и просто незнакомцев.
5. Потеря общего друга. Нередко бывает и так, что компания держится на каком-то одном человеке. Он выступает в качестве стержня, и после его ухода (смерти, переезда, смены круга общения) компания разваливается, поскольку самостоятельно наладить коммуникацию остальные члены группы не в состоянии.
6. Несоответствие ожиданий. Типажи в чистом виде типа хулигана, ботана, серой мышки или первой красавицы встречаются не часто. Но все же общие черты человека откладываются в сознании окружения. И если он начинает вести себя не так, к примеру, из заводилы превращается в зануду-философа, то зачастую окружение не может или не хочет этого принять.
7. Отсутствие интереса к личности. Дружба ради того, чтобы потешить свое эго и показать, что ты лучше других и выглядишь на их фоне более выигрышно, изначально плохая затея, обреченная на неудачу.
8. Эгоцентризм. В отношениях часто один человек только дает, а другой принимает, выступая в роли вечной палочки-выручалочки (встреть, забери, прийти, займи, выслушай). Рано или поздно чаша весов опускается настолько, что обратно уже не поднимается. И человек, ощутив, что его просто использовали, уходит навсегда.
Приверженцы модных течений могут утверждать, что им прекрасно и наедине с собой, и никакие друзья-приятели и круг общения им не нужны. Но человек – существо социальное. И для полноценной и здоровой жизни друзья нужны. Причем как в юности, так и в пожилом возрасте, когда дети вырастают и покидают отчий дом.
Дружбу можно сохранить. Но только предварительно расставив приоритеты и определив, какие отношения достойны восстановления, а о каких лучше забыть навсегда. Коммуникации благодаря современным средствам связи можно поддерживать каждодневно. И лучше иметь одного-двух близких друзей, чем компанию приятелей, дружба с которыми на поверку является иллюзией.
А в вашей жизни был друг, о разрыве отношений с которым вы действительно жалеете?
Источник:
Понравилось16
Приши другие времена, ушли те верные друзья, и.... лишь старая гитара, уже молча, напоминает о бескорыстной дружбе...
***
Без напыщенных фраз и братаний навеки,
Без объятий и шума вокруг,
Но один человек о другом человеке
Неспроста говорит: "Он друг".
И когда ты в беде, как в сраженьи неравном,
Так что вроде бы рушится жизнь,
Он приходит, твой друг, и становится рядом,
И тебе говорит: "Держись!"
Прямо в сердце врывается ветер упругий,
Налетел, просвистел, протрубил.
Только самое страшное если о друге
О живом говорят: "Он был..."
а кто откололся от нас, люди просто оказались не такими порядочными как мы считали .
Платон мне друг, но истина-больший друг.(с)
задумайся