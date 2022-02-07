16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки

Этим пушистым негодяям точно не занимать уверенности в том, что всё вокруг принадлежит им. Поэтому они частенько занимают лежанки собак и ни капельки в этом не раскаиваются. Смотрите сами!





Кот прошёл мимо собаки, глядя ей прямо в глаза, и лёг