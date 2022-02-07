16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки

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Если бы проходил конкурс на самое наглое существо в мире, то в нём явно победили бы коты.
Этим пушистым негодяям точно не занимать уверенности в том, что всё вокруг принадлежит им. Поэтому они частенько занимают лежанки собак и ни капельки в этом не раскаиваются. Смотрите сами!
Кот прошёл мимо собаки, глядя ей прямо в глаза, и лёг
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Приходится делиться
Этот день настал
Джентльмен уступает дамам
У нас появился кот. Угадайте, на чьей лежанке он решил спать?
Крошечная принцесса обнаружила лежанку для собаки
Она думает, что если долго смотреть на кошку сверху вниз, то она сдвинется
К сожалению, это так не работает.
Олицетворение печали
Только взгляните в эти глаза, полные мольбы
Купили ортопедическую кровать для пожилого пса. Он уступил её 6-месячному котёнку
Временное перемирие
Ему нельзя на диван, поэтому я купил ему личный, но наш новый кот решил забрать его себе
Сразу ясно, кто хозяин в доме
Принятие
А нам точно нужен был этот котёнок?
Когда купили вторую лежанку, но не помогло
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