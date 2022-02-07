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16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки

16 случаев, когда коты нагло отжали у собак лежанки (17 фото)

Автор:
07 февраля 2022 09:45
Сообщество : Животные
Метки: животные   кот   кошка   лежанка   прикол   собака   фото   
245
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Если бы проходил конкурс на самое наглое существо в мире, то в нём явно победили бы коты.

Этим пушистым негодяям точно не занимать уверенности в том, что всё вокруг принадлежит им. Поэтому они частенько занимают лежанки собак и ни капельки в этом не раскаиваются. Смотрите сами!


Кот прошёл мимо собаки, глядя ей прямо в глаза, и лёг

×
×

Приходится делиться


Этот день настал


Джентльмен уступает дамам


У нас появился кот. Угадайте, на чьей лежанке он решил спать?


Крошечная принцесса обнаружила лежанку для собаки


Она думает, что если долго смотреть на кошку сверху вниз, то она сдвинется


К сожалению, это так не работает.


Олицетворение печали


Только взгляните в эти глаза, полные мольбы


Купили ортопедическую кровать для пожилого пса. Он уступил её 6-месячному котёнку


Временное перемирие


Ему нельзя на диван, поэтому я купил ему личный, но наш новый кот решил забрать его себе


Сразу ясно, кто хозяин в доме


Принятие


А нам точно нужен был этот котёнок?


Когда купили вторую лежанку, но не помогло

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Метки: животные   кот   кошка   лежанка   прикол   собака   фото   
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1  комментарий
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Vladimir Lysikov Час назад
Это какие-то стеснительные собакены. Наша псюха просто плюхалась на кошку и всё- вопрос с местом решён.
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