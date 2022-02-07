Волонтёры в Улан-Удэ спасли собаку со стрелой в голове

Неравнодушные люди позвонили волонтёрам. Долго искать не пришлось, собака очень контактная, дала себе помочь. Когда задели стрелу, от боли собака метнулась в сторону, но всё же зоозащитникам удалось вызвать в ней доверие и забрать её в ветеринарную клинику. Стрела с железным наконечником на несколько сантиметров проникла в голову. На стволе стрелы написано, что это арбалетный болт. По дороге в приют стрела обломилась, но врачам удалось спасти собаку. После операции её оставили в операционной под присмотром врачей. Пока пёс приходил в себя, волонтёры времени зря не теряли. Нашли хвостатому новых хозяев, готовых забрать его домой после выписки.