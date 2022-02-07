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Волонтёры в Улан-Удэ спасли собаку со стрелой в голове

Волонтёры в Улан-Удэ спасли собаку со стрелой в голове (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 21:58
Сообщество : Животные
Метки: Улан-Удэ   волонтёры   зоозащитники   раненая собака   собака со стрелой в голове   спасение песика   
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Жители пригорода заметили собаку, которая бегает по дороге. Прямо из головы у бедного пёселя торчала стрела.
Неравнодушные люди позвонили волонтёрам. Долго искать не пришлось, собака очень контактная, дала себе помочь. Когда задели стрелу, от боли собака метнулась в сторону, но всё же зоозащитникам удалось вызвать в ней доверие и забрать её в ветеринарную клинику. Стрела с железным наконечником на несколько сантиметров проникла в голову. На стволе стрелы написано, что это арбалетный болт. По дороге в приют стрела обломилась, но врачам удалось спасти собаку. После операции её оставили в операционной под присмотром врачей. Пока пёс приходил в себя, волонтёры времени зря не теряли. Нашли хвостатому новых хозяев, готовых забрать его домой после выписки. 
«Собака кушает, аппетит хороший. В среду к ней приедет семья знакомиться. Если они друг другу понравятся, то потом, после того как вылечим, поедет в семью», — сообщила Эльмира Жихарева, волонтёр и участник движения "Право на жизнь 03". Ребята из этого проекта уже на протяжении шести лет подбирают брошенных животных, пристраивают тех, кому повезло обрести новый дом и стерилизуют бездомных, которых никто не хочет брать. Они пытаются предотвратить бесконтрольное размножение уличных кошек и собак. 
О том, кто и почему выстрелил в собаку, и оставил её со стрелой в голове, ничего пока неизвестно. По мнению волонтёров пёс домашний. Он кастрирован, шерсть ухоженная. К сожалению хозяин собаки не объявился, остаётся надеяться, что новым хозяева он понравится и он обретёт новый дом.

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Метки: Улан-Удэ   волонтёры   зоозащитники   раненая собака   собака со стрелой в голове   спасение песика   
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19k
Luc72 43 минуты назад
"Ребята из этого проекта уже на протяжении шести лет подбирают брошенных животных, пристраивают тех, кому повезло обрести новый дом и стерилизуют бездомных, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ. Они пытаются предотвратить бесконтрольное размножение уличных кошек и собак."
Нельзя сделать как и везде почти, не забрал в течение определенного срока никто - уничтожать и освобождать место?
Откуда у них в головах взялось, что если животное не может оставить потомства, он может только зализать прохожего до смерти от любвеобильности?
Территорию свою он будет так же "охранять". Фекалии после стерилизации не начнут благовонить амброзией и в украшения ландшафта не превратятся.
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610
Graboid Полчаса назад
нужно принять закон - живодерам, рубить руки - по локоть и ноги - по колено ... чтобы жили как собачки-кошечки - лапками ушки чесали ... попку подлизывали язычком ...
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61k
Опиум для народа 55 минут назад
Взглянем на это с философской точки зрения. Важен ведь результат? Если бы не стрелок с арбалетом, то нашла бы собака нового хозяина и не покусала бы она кого-нибудь?
Купите арбалет - он помогает найти бездомным собачкам дом.
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42k
dima423 57 минут назад
А мне вот интересно кто такую собаку выпустил одну на улицу, без намордника... вот его бы найти и кастрировать
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15k
Nikita Час назад
"....пока неизвестно. "
От чего же? Можно сказать, что это существо (к сожалению) роду человеческого, но это только внешне. А так ничтожная душонка, которую обоссать, плюнуть и спустить в унитаз.
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