"Двое мы вдвое сильнее": бывший бездомный сделал предложение своей пассии

Более девяти лет пенсионер провёл свою жизнь на улице, так как его дом сгорел и из всех документов уцелел только паспорт. Все эти годы он обивал пороги чиновников и просил помочь, однако дальше обещания дела не шли. Спустя время дед Толя узнал, что из сгоревшего дома его выписали, дом отремонтирован и продан. И он остался не только без дома, но и без прописки. Перебивался случайными подработками, спал где придётся.