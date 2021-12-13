"Двое мы вдвое сильнее": бывший бездомный сделал предложение своей пассии

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В Челябинске 76-летний дед Толя долгие годы скитался где придётся, оставшись без дома из-за пожара. Но за каждой тёмной полосой начинается светлая.
Более девяти лет пенсионер провёл свою жизнь на улице, так как его дом сгорел и из всех документов уцелел только паспорт. Все эти годы он обивал пороги чиновников и просил помочь, однако дальше обещания дела не шли. Спустя время дед Толя узнал, что из сгоревшего дома его выписали, дом отремонтирован и продан. И он остался не только без дома, но и без прописки. Перебивался случайными подработками, спал где придётся.
Всё могло закончиться трагично, но у судьбы свои планы. Интеллигентного и воспитанного бомжа без вредных привычек увидела владелица приюта для бездомных Валентина Гулицина. Анатолия отмыли, прописали в комнате в коммуналке. Жизнь начала налаживаться. Став завидным женихом неунывающий дед решил устроить и личную жизнь. Своей избраннице, 51-летней Елене жених сделал предложение, как и полагается, с кольцом и встав на одно колено. Елена ещё не стала женой, а уже начала "пилить" будущего мужа, но Анатолия это не смущает. "Вместе и морально, и физически легче. Двое мы вдвое сильнее" - говорит новоиспечённый жених.
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