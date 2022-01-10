Не верь глазам своим: волонтеры из Красноярска устроили фотосессию бродягам с улицы

Очень добрая рождественская история. Красноярские волонтёры решили поддержать бездомных, показав, что живущие на улице - такие же люди, как и все остальные.
Способ для этого выбрали необычный - организовали фотосессию. В качестве моделей выбрали Сергея, Вику, Стаса и двух Виталиев, а снимки "до и после" фотосессии опубликовала красноярская общественница Оксана Хикматулина на своей странице в "Инстаграме".
Конечно же, над образами героев фотосессии поработали профессиональные стилисты, визажисты, парикмахеры, барберы. Ребят привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Девушке сделали макияж и причёску, а мужчинам — стильные стрижки.
Помимо вещей для съёмок им также подарили зимнюю одежду.
Как рассказала изданию «Подъём» координатор проекта фонда «Милосердие» Александра Колузаева, активисты хотели показать, что люди без жилья такие же, как и все:
«Идея родилась из объективной картины мира. Люди помогают кому угодно, только не взрослому человеку, попавшему в беду. Но без посторонней помощи и наставничества они не справятся. Мы никого не заставляем насильно менять жизнь.
Мы держим фонарь и показываем, как может быть! Мы призываем людей не обходить стороной бездомных. Порадовало, что основная масса комментирующих вдохновилась и поддерживает нас. Но есть и люди, которые уверены, что помощь бездомным не нужна. Тяжело начать с нуля, когда думаешь, что ты никому не нужен.
Наши герои были в восторге! У них светились глаза! Помимо вещей для съёмок, им дали тёплую зимнюю одежду и обувь, сытно накормили. Если они примут решение поменять свою жизнь, мы поможем».
И это не слова. Сергею и Вике, которые являются парой, волонтеры в данным момент помогают не только одеждой и питанием, но и принимают участие в восстановлении документов.
Как пишет Оксана Хикматулина на своей страничке в Инстаграм: "За пару часов до этой съёмки ребята ели в благотворительной столовой. Им негде жить, у них нет документов. Она из детдома, его кинул отчим. В какой-то момент они выбрали этот путь, стали сливать свою жизнь. Но, не все потеряно. Им хочется быть нормальной семьей, жить такой жизнью как мы с вами. Стать людьми. Ведь даже надев костюмы они ничем не отличаются от нас. Вику и Серёжу сломили обстоятельства. Вика не видела нормальной жизни изначально, а ее любимый когда-то опустил руки. Этот эксперимент, показать что все мы люди, равные люди придумали мои друзья! Если вы хотите помочь бездомным пишите организатору и идейному вдохновителю - @alexshtele".
Кстати, с остальными участниками фотосессии тоже все в порядке - несколько реабилитационных центров уже согласились взять их под опеку.
Источник:
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Итог все время один и тот же-возврат в родные пенаты-"карты,деньги ,два ствола"
Большая редкость,когда хоть кто то становится на путь истинный. Мне кажется тут важна привычка жить хреново,а если появляются хоть какие то блага,то их нужно тут же пробухать
А сейчас РПЦ это просто контора для заработка, ндэ..
или открыть столовую.
лягушенка в помойке нашли.
Чисто вымыли, сухо вытерли.
И опять на помойку снесли.