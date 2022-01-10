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Не верь глазам своим: волонтеры из Красноярска устроили фотосессию бродягам с улицы

Не верь глазам своим: волонтеры из Красноярска устроили фотосессию бродягам с улицы (4 фото)

Автор:
10 января 2022 20:30
Сообщество : Истории
Метки: бездомные   благотворительность   волонтеры   истории   красноярск   помощь   фотосессия   
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Очень добрая рождественская история. Красноярские волонтёры решили поддержать бездомных, показав, что живущие на улице - такие же люди, как и все остальные.

Способ для этого выбрали необычный - организовали фотосессию. В качестве моделей выбрали Сергея, Вику, Стаса и двух Виталиев, а снимки "до и после" фотосессии опубликовала красноярская общественница Оксана Хикматулина на своей странице в "Инстаграме".

Конечно же, над образами героев фотосессии поработали профессиональные стилисты, визажисты, парикмахеры, барберы. Ребят привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Девушке сделали макияж и причёску, а мужчинам — стильные стрижки.

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Помимо вещей для съёмок им также подарили зимнюю одежду.

Как рассказала изданию «Подъём» координатор проекта фонда «Милосердие» Александра Колузаева, активисты хотели показать, что люди без жилья такие же, как и все:

«Идея родилась из объективной картины мира. Люди помогают кому угодно, только не взрослому человеку, попавшему в беду. Но без посторонней помощи и наставничества они не справятся. Мы никого не заставляем насильно менять жизнь.

Мы держим фонарь и показываем, как может быть! Мы призываем людей не обходить стороной бездомных. Порадовало, что основная масса комментирующих вдохновилась и поддерживает нас. Но есть и люди, которые уверены, что помощь бездомным не нужна. Тяжело начать с нуля, когда думаешь, что ты никому не нужен.

Наши герои были в восторге! У них светились глаза! Помимо вещей для съёмок, им дали тёплую зимнюю одежду и обувь, сытно накормили. Если они примут решение поменять свою жизнь, мы поможем».

И это не слова. Сергею и Вике, которые являются парой, волонтеры в данным момент помогают не только одеждой и питанием, но и принимают участие в восстановлении документов.

Как пишет Оксана Хикматулина на своей страничке в Инстаграм: "За пару часов до этой съёмки ребята ели в благотворительной столовой. Им негде жить, у них нет документов. Она из детдома, его кинул отчим. В какой-то момент они выбрали этот путь, стали сливать свою жизнь. Но, не все потеряно. Им хочется быть нормальной семьей, жить такой жизнью как мы с вами. Стать людьми. Ведь даже надев костюмы они ничем не отличаются от нас. Вику и Серёжу сломили обстоятельства. Вика не видела нормальной жизни изначально, а ее любимый когда-то опустил руки. Этот эксперимент, показать что все мы люди, равные люди придумали мои друзья! Если вы хотите помочь бездомным пишите организатору и идейному вдохновителю - @alexshtele".

Кстати, с остальными участниками фотосессии тоже все в порядке - несколько реабилитационных центров уже согласились взять их под опеку.



Источник:

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Метки: бездомные   благотворительность   волонтеры   истории   красноярск   помощь   фотосессия   
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1k
AРТУР ITA 2 часа назад
Это что ж получается.Если с любой смыть макияж то получается бомжиха?
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30k
Юр21 12 минут назад
Фигня какая то, ни одного бомжа там нет, лица не пропитые, пусть этого красавца в барбершоп сводят, он там у них весь одеколон выжрет пока стригут.
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75
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
один фиг пропьют.. бомжатина это судьба
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573
Сам дурак 39 минут назад
Не понял только зачем надо было водить к парикмахеру а потом и к барберу?
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1k
GoInDown 47 минут назад
К сожалению Люди не меняются.
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43k
Элек Мек 51 минуту назад
После и До новогодних праздников!!!
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1k
Сергей Ковалев 59 минут назад
Такие социальные эксперименты время от времени проводят в разных странах. Дают жилье,предоставляют работу,одежду в общем-все для старта.
Итог все время один и тот же-возврат в родные пенаты-"карты,деньги ,два ствола"
Большая редкость,когда хоть кто то становится на путь истинный. Мне кажется тут важна привычка жить хреново,а если появляются хоть какие то блага,то их нужно тут же пробухать
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−9
Maximilian Fuchs Час назад
Мастера трюка
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
А Вика то ниче такая!
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25k
Владимир 2 часа назад
В своё время этим занималась церковь, точнее РПЦ. Они пристраивали людей, потерявших всё, давали им кров, помогали с документами, с работой.
А сейчас РПЦ это просто контора для заработка, ндэ..
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12k
Bill 2 часа назад
В нашем городе, в нашем городе,
лягушенка в помойке нашли.
Чисто вымыли, сухо вытерли.
И опять на помойку снесли.
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