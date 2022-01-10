Не верь глазам своим: волонтеры из Красноярска устроили фотосессию бродягам с улицы

Наши герои были в восторге! У них светились глаза! Помимо вещей для съёмок, им дали тёплую зимнюю одежду и обувь, сытно накормили. Если они примут решение поменять свою жизнь, мы поможем».

И это не слова. Сергею и Вике, которые являются парой, волонтеры в данным момент помогают не только одеждой и питанием, но и принимают участие в восстановлении документов.

Как пишет Оксана Хикматулина на своей страничке в Инстаграм: "За пару часов до этой съёмки ребята ели в благотворительной столовой. Им негде жить, у них нет документов. Она из детдома, его кинул отчим. В какой-то момент они выбрали этот путь, стали сливать свою жизнь. Но, не все потеряно. Им хочется быть нормальной семьей, жить такой жизнью как мы с вами. Стать людьми. Ведь даже надев костюмы они ничем не отличаются от нас. Вику и Серёжу сломили обстоятельства. Вика не видела нормальной жизни изначально, а ее любимый когда-то опустил руки. Этот эксперимент, показать что все мы люди, равные люди придумали мои друзья! Если вы хотите помочь бездомным пишите организатору и идейному вдохновителю - @alexshtele".

Кстати, с остальными участниками фотосессии тоже все в порядке - несколько реабилитационных центров уже согласились взять их под опеку.